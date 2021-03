Leere Flure, leere Klassenräumen: In vielen Schulen im Landkreis gibt es seit Wochen keinen Präsenzunterricht mehr. (Björn Hake)

Bereits seit nun mehr einem Jahr hat die Corona-Pandemie direkte Auswirkungen auf das Leben von Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkräfte im Landkreis Verden. Je nach Inzidenzzahl mussten die Bildungsstätten immer wieder von einem Szenario in ein anderes wechseln — mit weitrechenden Folgen für alle Beteiligten.

Aus diesem Grund versammelten sich in dieser Woche Vertreter aus Politik, Schule und Gewerkschaft in einer zweistündigen Online-Konferenz unter dem Titel „Schule und immer noch Corona — Erfahrungen und Aussichten auf das neue Schuljahr“.

„Wir stehen immer noch am selben Punkt wie vor einem halben Jahr“, kritisierte Laura Pooth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen, zu Beginn der Diskussionsrunde, die von der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth (SPD) moderiert wurde. Je länger die Beschränkungen dauern, umso stärker würden die Auswirkungen in allen Lebensbereichen, sagt Pooth. Aufgrund des Virus seien derzeit weltweit 1,5 Milliarden Kinder von der Bildung ausgeschlossen, bei 350 Millionen Schülern falle zudem das Mittagessen weg. Viele Unterrichtsfächer ließen sich zudem über den Distanzunterricht schwer vermitteln. „Durch das Tablet gibt es bei den Schülern keinen Lernzuwachs“, moniert sie weiter, „die Endgeräte ersetzen keinen Präsenzunterricht“.

Ausbau der Glasfaseranschlüsse

Dass die Digitalisierung in den Schulen weiter fortgesetzt werden muss, findet auch Landrat Peter Bohlmann. „Von insgesamt 45 Schulen plus Nebengebäuden hat derzeit die Hälfte einen Glasfaseranschluss“, berichtet er. Weitere 21 Schulen benötigten noch einen. Rund 1,7 Millionen Euro von insgesamt 2,9 Millionen des Digitalpakts seien bereits für Endgeräte ausgegeben worden.

Nichtsdestotrotz sei die Bildung in einer Notlage, findet Laura Pooth. Es sei ein Skandal, Gesundheitsschutz gegen das Recht auf Bildung abwägen zu müssen. Stattdessen müsse es möglich sein, beides parallel zu ermöglichen.

Unterstützung bekam Pooth bei Rolf Bartels, Schulleiter der Oberschule am Goldbach in Langwedel: Durch die verschiedenen Szenarien und Mischformen habe man „ständig neuen Ansprüchen gegenübergestanden“. Aus diesem Grund habe seine Schule neue Unterrichtskonzepte entwickelt. Er habe eine Umfrage bei Eltern, Schülern und Lehrkräften gestartet, um ein Feedback zu erhalten. Jedoch sei nicht alles negativ zu betrachten: Durch Corona seien die „Schulen extrem beweglich und anpassungsfähig“.

Auch der Langwedler Schulleiter hält das Szenario C (lediglich Notbetrieb) für die schlechteste Variante. Viele Schüler seien so nicht mehr zu erreichen. „Die Chancenungleichheit nimmt weiter zu“, kritisiert er. In vielen Haushalten fehlten die technischen Voraussetzungen. Ihm sei auch aufgefallen, dass „viele Kinder nicht mehr sozial aktiv agieren können“. Stattdessen zögen sie sich immer mehr zurück. Es sei die „gesellschaftliche Gesamtverantwortung“, die Schulen zu unterstützen.

Den Vorschlag des Kultusministeriums, freiwillig sitzen zu bleiben, halte er in nur in gesonderten Fällen für richtig. Eine Notwendigkeit, aber keine Lösung, sagt Bartels. Dagegen sei einen kompletten Jahrgang aufzufangen, räumlich gesehen nicht möglich.

Szenario B bevorzugt

„Die Schulen sind von Diskontinuität geprägt“, findet auch Landrat Bohlmann. Nachdem der Landkreis Verden im November 2020 den zweithöchsten Inzidenzwert mit 240 hatte, waren die Schulen auf das Szenario B (Wechselbetrieb) gewechselt. Der Wert sank in der Folge innerhalb von sechs Wochen auf 70. „Modell C ist das Schlechteste, A das Riskanteste.“ Er selber befürwortet Szenario B, wie auch der Kreiselternrat.

Die Entscheidungsbefugnis liege jedoch nicht beim Landkreis sowie dem örtlichen Gesundheitsamt. Beide seien lediglich für die Umsetzung der Verordnungen zuständig. Das heiße, „wir dürfen nicht lockerer als die Verordnung sein, nur härter“, erklärt Bohlmann und verweist auf die Beschlüsse des Landes Niedersachsens.

Während bei der Wahl des bevorzugten Szenarios Einigkeit herrschte, gab es beim Thema Corona-Test unterschiedliche Ansicht. Laura Pooth habe aus der Lehrerschaft den Tenor gehört, dass es eine Zumutung sei, dass Kinder sich in der Schule testen lassen müssen. „Wenn Tests, dann Zuhause“, fordert sie.

Ähnlich sieht es Boris Krahn, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Kreis Verden, der selber drei schulpflichtige Kinder hat. Er habe zwar die Einwilligung unterzeichnet, dass sein Nachwuchs in der Schule getestet werden dürfe, selber favorisiere Krahn jedoch den Test in den eigenen vier Wänden.

Zu wenig Impfstoff

Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, die Landrat Bohlmann offenlegte: Lediglich 33 Prozent der Eltern hätten eingewilligt, dass ihr Nachwuchs sich im Klassenraum testen soll, die überwiegende Mehrheit dagegen für die Variante daheim zu testen. Insgesamt mache sich Bohlmann persönlich Sorgen wegen der mangelnden Einwilligung der Eltern hinsichtlich Tests in Klassenräumen. „Die britische Mutante ist sehr aggressiv“, mahnt er. Seit Januar befänden sich über 100 Schüler in Quarantäne. Umso wichtiger seien Selbst- und Schnelltests. Er selber befürchtet, dass der Inzidenzwert im Landkreis bereits um Ostern die 100er-Marke überschreiten wird.

Hinzu komme, dass aktuell zu wenig Impfstoff für den Landkreis verfügbar sei. Zwar seien bis zu 4000 Impfungen möglich, aber wegen fehlender Dosen nicht machbar. Vermutlich werden erst nach den Sommerferien ausreichende Dosen zur Verfügung stehen. Umso wichtiger sei es „nach der Pandemie eine kritische Bestandsaufnahme zu machen, was schief gelaufen ist“, betont Bohlmann.