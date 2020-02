Elektrobus-Vorstellung vor dem Verdener Rathaus: Allerbus (Fahrzeug mitte) und die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig kooperieren bei der Beschaffung. (Björn Hake)

Für die Verdener Verkehrsgesellschaft (Allerbus) ist es ein Meilenstein, deshalb wurde der erste Elektrobus des Unternehmens an diesem Donnerstag nicht auf dem Firmengelände an der Moorstraße der Öffentlichkeit präsentiert, sondern prominent auf dem Rathausplatz, mitten in der City. Der neue Bus wird ab diesem Freitag auf den Innenstadtlinien 711/712 eingesetzt. Es ist der erste Elektrobus im gesamten VBN-Gebiet (Verkehrsverbund Bremen und Niedersachsen).

Neu ist nicht nur der E-Bus, sondern auch, dass sich die Verdener Verkehrsgesellschaft (VVG) und die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) im Vorfeld zusammengetan haben und bei diesem Großprojekt kooperieren. Nach einem gemeinsamen Ausschreibungswettbewerb hatten die beiden Verkehrsunternehmen 2019 einen Auftrag über drei Elektrobusse an den Hersteller Sileo vergeben. Nun wurden im Januar 2020 zwei der emissionsfreien Busse an die KVG und ein Bus an die VVG ausgeliefert. Ein zwölf Meter langer Solo-Bus sowie ein 18 Meter langer Gelenkbus werden in Zukunft auf KVG-Linien in Salzgitter und Wolfenbüttel zum Einsatz kommen, in Verden wird zukünftig ein zwölf Meter langer Elektrobus eingesetzt. Mit der Neuanschaffung werden ältere Linienbusse mit herkömmlichem Verbrennungsmotor ersetzt.

Nach Angaben des technischen Leiters, Moritz Bruckhoff, wird der neue E-Bus eine garantierte Reichweite von 230 Kilometern haben, der Hersteller spricht sogar von 280 Kilometern. „Das reicht, denn unsere Tagesleistung liegt bei 200 Kilometern. Nachts wird die Batterie auf unserem Betriebsgelände wieder aufgeladen“, sagt Bruckhoff. Ansonsten handele es sich um einen ganz normalen Bus, mit 90 Plätzen und einer Rampe für Rollstuhlfahrer. Allerdings sind Busse mit E-Antrieb (noch) deutlich teurer als mit Dieselmotor. Etwa 450 000 Euro kostet das Fahrzeug. Durch die gemeinsame Beschaffung der emissionsfreien Busse erreichen die KVG und VVG eine höhere Stückzahl pro Auftrag. Damit wollen sie den Elektroantrieb wirtschaftlich nachhaltiger auf die Straße bringen. Die Fahrzeugbeschaffung wird aus Mitteln des Fahrzeugförderprogramms der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) Hannover gefördert. Im Zuge dieses Auftrages fördert die LNVG die beiden Elektrobusse der KVG mit 354 000 Euro und den Verdener Elektrobus mit 148 500 Euro. VVG-Geschäftsführer Henning Rohde machte in seiner Rede deutlich, dass es auch schon Zusagen für weitere Förderungen gebe. Denn bei einem E-Bus will es das Unternehmen nicht bewenden lassen. Kurzfristiges Ziel ist, in diesem Jahr zwei weitere Elektrobusse zu bestellen, die dann 2021 ausgeliefert würden.

„Es hat einer lange Vorbereitungszeit und eines Kraftaktes bedurft, um auf E-Mobilität umzustellen“, sagte Rohde. Der frühere VVG-Geschäftsführer Uwe Roggatz habe alle mit der E-Mobilität infiziert. Die Verdener Verkehrsbetriebe würden inklusive der Fahrzeuganschaffung rund 2,8 Millionen Euro in den Nahverkehr in Verden investieren. „Ohne die Förderung durch Land und Bund wäre das gar nicht zu schaffen“, betonte Henning Rohde. Langfristiges Ziel sei, 50 Prozent des Fuhrparks umzustellen. Damit würden rund 600 Tonnen Kohlendioxid weniger erzeugt.

Für den Landkreis Verden als Hauptgesellschafter sagte Landrat Peter Bohlmann (SPD), dass der Umstieg angesichts des Klimawandels dringlich sei. „Klimaschutz bedeutet auch Verkehrswende“, betonte Bohlmann. Es sei gut, dass die VVG den Umstieg eingeleitet habe, denn die Entwicklung gehe dahin, öffentliche Ausschreibungen künftig auch mit dem Klimaschutz zu verknüpfen. Dafür sei das Unternehmen gerüstet.

Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) erinnerte an das beschlossene Zukunftskonzept der Stadt, in dem die Verkehrswende bereits niedergelegt sei. Der öffentliche Nahverkehr spiele in Verden eine große Rolle und sollte genutzt werden.