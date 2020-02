Auftritt in Verden

Merz will zurück in den Bundestag

Jörn Dirk Zweibrock

Friedrich Merz kündigte am Montagabend bei einer Veranstaltung in Verden seine Kandidatur für den nächsten Bundestag an. Damit will er nach über 10 Jahren sein parlamentarisches Comeback feiern.