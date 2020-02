Die Verdener Polizei such nun nach Zeugen des Angriffs. (Björn Hake)

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Freitagnachmittag in Verden gekommen. Ein bislang unbekannter Mann griff an der Lindhooper Straße einen 27-Jährigen an, der dort mit weiteren jungen Erwachsenen zu Fuß unterwegs war, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bei dem Angriff kam auch ein Messer zum Einsatz, mit dem der Täter sein Opfer verletzte. Ein 21-Jähriger, der zu Hilfe eilen wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Täter flüchtete daraufhin. Die beiden verletzten Männer wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Ihre Begleiter im Alter von 23 und 28 Jahren kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei sucht nun nach dem Angreifer. „Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten Streitigkeiten der Hintergrund der Tat sein“, teilen die Ermittler mit. Mögliche Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 42 31/ 80 60 zu melden.