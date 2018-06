Nach der Messerstecherei am Verdener Bahnhof sicherte die Polizei im Gleisbett Spuren. (Björn Hake)

Verden. Drei Männer im Alter zwischen 21 und 33 Jahre müssen sich seit Montag vor der großen Jugendkammer des Verdener Landgerichts wegen der Messerstecherei am 23. November vergangenen Jahres auf dem Verdener Bahnhof verantworten. Hauptangeklagter ist ein 31-Jähriger aus Langwedel, dem versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt wird. Er befindet sich auch als einziger Angeklagter in Untersuchungshaft.

„Derzeit keine Angaben zur Sache“, so lautete unisono die Antwort der Verteidiger auf die Frage des Gerichts, ob ihre Mandanten sich zu den Vorwürfen äußern wollten. Da die Hauptverhandlung voraussichtlich mehr als zehn Tage dauern wird – es sind Fortsetzungstermine bis Ende September angesetzt – hätte zum Prozessauftakt, nach dem Verlesen der Anklageschrift, auch das Recht auf das sogenannte Eingangs-Statement wahrgenommen werden können.

Streit eskalierte

Auf dem Verdener Bahnsteig zwei war an jenem Donnerstagabend gegen 19 Uhr die Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen eskaliert. Dabei soll der 33-Jährige auf einen bereits am Boden liegenden Kontrahenten eingeschlagen haben. Der 21-Jährige soll das Opfer zudem „mit beiden Händen massiv am Hals“ gewürgt und ihm zwei Messerstiche in den rechten Oberschenkel versetzt haben. Die Stichverletzungen und das Würgen seien „potentiell lebensgefährlich“ gewesen, sagte Erste Staatsanwältin Annette Marquardt.

Ein weiteres Opfer war durch einen Messerstich in den Rücken in akute Lebensgefahr geraten. Die Verletzung einer Arterie hatte zu massiven Blutungen geführt und eine Notoperation erforderlich gemacht. Als Täter gilt der 31-Jährige, der den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen habe. Marquardt: „Es war ihm egal, ob der Mann verstirbt“. Der Langwedeler sitzt seit dem 30. November in U-Haft, unterbrochen durch das Verbüßen einer einmonatigen Ersatzfreiheitsstrafe, wie es hieß.

Rap-Video war Auslöser

Wie es zu der letztlich blutigen Streiterei zwischen den Gruppen gekommen sein soll, wurde nur am Rande erwähnt. Danach haben die Angeklagten ein Rap-Video erstellt, über das sich das erste Opfer in sozialen Medien lustig gemacht haben soll. Was sich im Einzelnen auf dem Bahnhof abgespielt hat, soll in der Verhandlung möglichst hinlänglich geklärt werden. Vorerst sind fast 20 Zeugen geladen.

Als Sachverständige begleitet Nahlah Saimeh (Düsseldorf) den Prozess vor der großen Jugendkammer als Schwurgericht. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkt Forensik wurde gestern zudem mit der speziellen Begutachtung des 21-jährigen Angeklagten beauftragt. Die Kammer entsprach damit dem Antrag des Verteidigers. Der Jüngste des Trios und der 33-Jährige waren gestern auch schon bereit, sich zu ihren persönlichen Verhältnissen zu äußern. Beide befinden sich auf freiem Fuß. Ihnen wird gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der 21-jährige syrische Staatsangehörige erzählte, zum Teil über einen Dolmetscher, von erschütternden Erlebnissen in seiner vom Krieg geprägten Heimat. Er hat in Damaskus bereits ein Jahr Jura studiert und wurde von der syrischen Polizei „aus der Uni heraus“ verhaftet. Er habe zwei Monate „unter schlimmsten Bedingungen“ im Gefängnis gesessen, hieß es auch in einem Bericht der Verdener Jugendgerichtshilfe.

Auf Wunsch seines Vaters sei er nach der Haftentlassung auf die Flucht gegangen und über die Türkei, Griechenland und die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Auch ein jüngerer Bruder soll sich inzwischen in Verden aufhalten und Zeuge der Auseinandersetzung auf dem Bahnhof gewesen sein.

Angeklagter ohne festen Wohnsitz

Der 33-jährige Angeklagte, tunesischer Staatsangehöriger, war zur Tatzeit in Achim gemeldet. Jetzt lebt der gebürtige Tunesier nach eigenen Angaben „mal hier, mal da“, sprach auch davon, nunmehr auf der Straße zu leben und daher nicht mehr arbeiten zu können. Unterm Strich bedeutet dies, dass der 2011 nach Deutschland gekommene zweifache Vater, von der Kindsmutter geschieden, derzeit keinen festen Wohnsitz hat.

Vorsitzender Richter Lars Engelke ermahnte den früheren Ladenbetreiber und Taxifahrer umso eindringlicher, pünktlich zu allen Verhandlungsterminen zu erscheinen, „das ist sehr wichtig!“. Sonst setze er sich der Gefahr einer Festnahme aus. Den „Vertrauensvorschuss“ möge der Angeklagte bitte nicht aufs Spiel setzen. Der 33-Jährige beteuerte, er werde stets zur Stelle sein. Mehrfach erwähnte er bei der Schilderung seiner bewegten Biografie, während des Geschehens auf dem Bahnhofsgelände selbst „gestochen“ worden zu sein.

Der Prozess wird am Mittwoch, 4. Juli, fortgesetzt.