Zeitreise ins Mittelalter: Der Verdener Uwe Wellbrock liebt die Atmosphäre auf mittelalterlichen Märkten und auch den heimatgeschichtlichen Bezug. (Sebi Berens)

Obwohl das Mittelalter eine recht düstere, von Kriegen und dem schwarzen Tod (Pest) geprägte Epoche war, ist ihr der Verdener Uwe Wellbrock komplett verfallen. „Wenn ich am Wochenende gemeinsam mit meiner Familie im Zelt sitze und der Regen an den Wänden hinunter prasselt, ist das einfach nur ein schönes Gefühl“, erzählt der passionierte Mittelalterfan. Klar, dass in solchen Momenten dann auch aus den Werken des bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikers des Mittelalters, Walther von der Vogelweide, zitiert wird – im Kerzenschein wohlgemerkt. Minnesang im Tipi, klingt irgendwie romantisch.

Wellbrock und seine Familie sind auf den einschlägigen Mittelaltermärkten in der Region jedenfalls gern gesehene Gäste. Seine Familie, das sind nicht nur seine Frau Sandra Bollmann und die Kinder, das sind natürlich auch die Zehnttreiber des Bischofs zu Verden. Wellbrock ist schließlich Vorsitzender des Verdener Mittelalter-Vereins. Neben dem Pfingstmarkt rund um das Rotenburger Heimatmuseum gehört auch der Hoyaer Katharinenmarkt seit Jahren zum Pflichtprogramm für die rund 20 Mittelalterfans aus Verden und umzu. Am Wochende 21./22. September schlagen sie wieder ihre Zelte im Bürgerpark am Hasseler Steinweg in der alten Grafenstadt Hoya auf. Klar, dass Wellbrock und seine Frau auch schon seit Jahren Mitglieder im ausrichtenden Katharinenmarkt-Verein sind. Kennengelernt haben sie sich übrigens bei den Verdener Domfestspielen: „Sie war Wurstverkäuferin und ich Feuerspucker.“

Mit dem Mittelalter-Virus hat Wellbrock seine gesamte Familie infiziert. „Meine Frau Sandra näht die Gewandungen“, erzählt er stolz. Gut, eine Nähmaschine gab es in grauer Vorzeit zwar noch nicht, aber dafür nähern sich die Kleidungsstücke den Originalen trotzdem nahezu an. Das Mittelalter, die Zehnttreiber haben sich der Mitte des 12. Jahrhunderts verschrieben, ist für den Familienvater aus Verden vor allen Dingen eines: „gelebte Archäologie“. Während sein Sohn Kai mit seinen elf Jahren inzwischen lieber anderen Dingen nachgeht, brennen der sechsjährige Hagen und die dreijährige Sonje noch genauso fürs Mittelalter wie ihre Eltern. „Sonje hat sogar ihre ersten Schritte in Hoya auf dem Katharinenmarkt gemacht“, erinnert sich Wellbrock und präsentiert stolz ein Handy-Video, das die gewandete Lütte beim Marktrundgang zeigt.

Den Zehnttreibern des Bischofs zu Verden haben sich vornehmlich ehemalige Domfestspieler angeschlossen. Sie versuchen allesamt das Leben im Jahr 1150 darzustellen. „Der Verdener Bischof Hermann von Behr hat uns als Tross ausgesandt, um für ihn den Zehnten, also die Steuern, einzutreiben“, erzählt Wellbrock. Darüber hinaus aber auch, um seine Machtansprüche sowie seine Gerichtsbarkeit zu vertreten. „Das war nötig, weil der Bischof die meiste Zeit im Gefolge Friedrichs I. verbrachte und sich somit nicht um solche weltlichen Lappalien kümmern konnte“, sagt Welllbrock. Es ist zum einen die besondere Atmosphäre auf den Märkten, die den Verdener so an das Mittelalter fesselt, zum anderen aber auch der heimatgeschichtliche Bezug. „Verdens Bischof Hermann von Behr entstammte nämlich der gleichnamigen Hoyaer Burgmannsfamilie“, zeigt Wellbrock anhand der Historie die engen Verbindungen zwischen den beiden Städten auf.

Der insgesamt 27. Katharinenmarkt öffnet am Sonnabend, 21. September, um 13 Uhr seine Pforten für die Besucher. Tags darauf wird das bunte Spektakel bereits ab 10 Uhr mit einem Marktgottesdienst in der altehrwürdigen Martinskirche eingeläutet. „Der Katharinenmarkt ist einer der traditionsreichsten mittelalterlichen Märkte in der Region und bekommt auch zunehmend einen inklusiven Charakter“, betont Organisator Hans Soltau. So werden dort in diesem Jahr Jugendlichen mit Handicap ritterliche Tugenden wie Respekt und Wertschätzung vermittelt. Erstmalig wird dort auch im ehemaligen Burggraben unter fachkundiger Anleitung ein Ritterturnier für Kinder ausgerichtet. Die überregional bekannte Musikgruppe Comes Vagantes unterhält die Marktbesucher diesmal sogar in starker Neuner-Besetzung.

Viele Jahre lang haben Wellbrock und seine Zehnttreiber ihr Sommerlager am Weserbogen in Hagen-Grinden veranstaltet, mittlerweile campieren sie am Allerstrand, genauer gesagt auf der Wiese am Verdener Wassersportverein. Neue Mitstreiter werden natürlich immer gesucht. Gibt es eigentlich etwas, von dem ein Mittelalterfreund träumt? Klar! „Wenn ich Rentner bin, möchte ich einmal mit Schwert und Kettenhemd aus einem Motorradbeiwagen heraus mit einem anderen Ritter kämpfen“, verrät er augenzwinkernd.