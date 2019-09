Am Ende des Tages: Die betagte Marionette Maria sinniert im Moor über ihr Leben. (Fotos: FR)

Die Verdener Marionettenbauerin Rotraud Scholz war mit ihren Figuren schon fast überall – in der Allerstadt, in Hamburg oder im Museumsdorf Cloppenburg. Nun hat der Schwarmer Fotograf Uwe Jöstingmeier ihre Puppen an einem ganz besonderen Ort ins rechte Licht gerückt. Für den Jahreskalender „An Fäden 2020“ posieren Jesco, Mona, Maria und ihre Freunde im Quelkhorner Moor. Genauso wie die Fischerhuder Autorin Pille Hillebrand sind auch Scholz und Jöstingmeier dem Charme der morbiden Moor-Landschaft sofort erlegen. Einer, der das Moor wie seine Westentasche kennt und leidenschaftlich für dessen Renaturierung kämpft, ist der Quelkhorner Jochen Bertzbach. Bei ihren gemeinsamen Streifzügen haben die „Marionetten-Mutter“ und ihr Haus- und Hof-Fotograf die manchmal dunkel und bedrohlich anmutende Schönheit dieser Landschaft mit der Kamera eingefangen.

Hillebrands lyrische Liebeserklärung an das Moor beginnt so: „Wo Wollgras seine weißen Tupfenwolken spiegelt, wo Schicht um Schicht das dunkle Wasser Torf versiegelt. Wo tote Birkenstümpfe grüne Triebe schießen und Moorgestalten in Geschichten fließen.“

Mit Teleskopstiel und Klappleiter

Wie eine Moorhexe schreitet Maria, die Seniorin unter den Marionetten von Rotraud Scholz, für die Aufnahme „Ende des Tages“ am Ufer des moddrigen Tümpels entlang. Der Betrachter des ausdrucksstarken Kalenderblatts erkennt sofort, dass sich nicht nur der Tag dem Ende entgegen neigt, sondern auch Maria bereits auf der Zielgeraden angekommen ist. Auf den Stock gestützt, lässt sie die Stationen ihres Lebens Revue passieren und verabschiedet sich langsam von der irdischen Welt.

Wie schnell man bei einem Foto-Shooting im Moor doch selber im Morast versinken kann, hat Rotraud Scholz beim Making-of für ihren neuen Kalender beinahe am eigenen Leib erfahren. In dunkelgrüne Gummistiefel gehüllt, musste sie ganz schön aufpassen, dass sie nicht plötzlich die glitschige Böschung hinunter segelt. Für die Aufnahmen hat sich Uwe Jöstingmeier im Laufe der Jahre eine spezielle Technik einfallen lassen. Damit Felix, Fred, Urs und Momo nicht als Moorleichen enden, werden sie eben im Vorfeld an einem Teleskopstiel aufgehängt und an einer haushaltsüblichen Klappleiter befestigt. So gelingt es Marionette Jesco im Endeffekt auch, unbeschadet auf einem von alten Birken gesäumten Weg zu schlendern. “Besonders interessant war auch die Begegnung mit Schäferin Sabine Klaff, ihrer Herde und den Hütehunden“, erinnert sich Rotraud Scholz immer gern an ihre „Mission im Morast“ zurück. Den Anstoß zu diesem Projekt lieferte die Fischerhuderin Pille Hillebrand bereits im Frühjahr 2018.

Rotraud Scholz fertigt ihre rund 80 Zentimeter hohen Kunstfiguren in ihrem Atelier im Verdener Fischerviertel an. „Ich beginne mit dem Kopf“, erzählt die Kreative von der Geburtsstunde einer Marionette. Aus Plastiform und mit viel Liebe zum Detail modelliert sie also zuerst das Antlitz. Anschließend bemalt sie das Gesicht und verleiht der Puppe damit ihren unverwechselbaren Charakter. Die Arbeit der Kunsthandwerkerin ist vielfältig. Ist der Korpus genäht und mit Füllwatte ausgestopft, befestigt die Marionettenbauerin die Fäden am hölzernen Spielkreuz, lässt anschließend sprichwörtlich die Puppen tanzen.

Die letzten drei Strophen des Moor-Gedichts von Pille Hillebrand lauten wie folgt: „Da wo Libellen Dir vom Sommer flüstern und Heidemoose unter Füßen knistern, wo gute Geister Kiefern kusseln und Pfützen sich zu Seen puzzeln, da bist Du im Quelkhorner Moor und kommst Dir sehr verzaubert vor.“ Musste Rotraud Scholz bei den Jahreskalendern für 2016 und 2018 zuvor immer erst überlegen, in welche Umgebung sich die Marionetten am besten einfügen, sind Figuren und Landschaft ihrer Aussage nach nun erstmalig „gleichberechtigt“.

Der Jahreskalender 2020 „An Fäden... Im Moor“ ist ab sofort im Verdener Buchhandel, in der Galerie und Dorfbuchhandlung Fischerhude, in Brünings Scheune sowie bei der Buchhandlung Froben im Flecken Ottersberg erhältlich. Interessenten können ihn natürlich auch wie immer direkt über die beiden Initiatoren beziehen.