Stanislav Littich, deutscher Meister in Karate, ist seine Familie wichtig: Hinter ihm stehen seine Schwester und seine Mutter. (Fotos: Sebi Berens)

Goldene Zeiten für Stanislav Littich – der 18-jährige Verdener ist im Mai deutscher Junioren-Meister im Karateeinzel- sowie im Gruppenkampf geworden. Und damit ging der Trubel um den Karateka so richtig los. Die Krönung seines Erfolgs war, einen Monat nach dem Titel, der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Verden im Foyer des Historischen Rathauses vor wenigen Tagen. Eine Unterschrift – mindestens zehn Augenpaare, die auf den gebürtigen Kasachen schauten. Und dazu noch das Blitzlichtgewitter, in das er schüchtern lächelnd hinein blickte.

„Ich habe mit einem Mal die Anfrage für den Eintrag ins Goldene Buch bekommen“, erinnert sich Littich und wirkt dabei etwas überrascht. Sich wie ein Promi mit einer erprobten Unterschrift zu verewigen, das ist für den Zwölftklässler wirklich etwas Besonderes, wie er offenbart. Denn der 18-Jährige trainiert bereits seit neun Jahren, und Karate macht für ihn seitdem sein Leben zum großen Teil aus.

Mit zwei Jahren kommt Stanislav Littich nach Verden. Seine Wurzeln hat er in Kasachstan, dort ist er auch geboren. Mit neun Jahren dann beginnt er mit der japanischen Kampfsportart im Bushido Karate Verein in der Allerstadt. „Meine Eltern wollten damals, dass ich mich verteidigen kann, deshalb habe ich mir die japanische Kampfsportart als Hobby ausgesucht“, erzählt Littich. Während er anfangs ein paar Mal in der Woche trainierte, übt er mittlerweile jeden Tag. Überhaupt noch ohne den Sport auszukommen, fällt ihm schwer. Denn, als seine Trainerin Ulrike Maas ihm im Mai nach der deutsche Meisterschaft eine Woche freigibt, kann er die sportfreie Zeit nur schwer aushalten. „Ich muss immer etwas machen, ohne Sport ist mir langweilig“, klärt Littich auf. Mittlerweile ist er zum Glück aber wieder voll im Training, Anfang Juli steht der nächste Wettbewerb im kroatischen Umag an.

Und obwohl Stanislav Littich schon viel Wettkampf-Erfahrung hat, ist er noch immer aufgeregt, bevor es in den Ring geht. In diesen Situationen sind seine Eltern zum Glück jedoch immer für ihn da. „Wenn ich einen Wettkampf habe und fern der Heimat bin, schreiben sie mir und ich kann sie immer anrufen“, sagt Littich. Ein Telefongespräch mit seinen Lieben Zuhause tue ihm zur Beruhigung wirklich gut. Auch mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester versteht sich Stanislav Littich gut. Auch sie treibt gerne Sport – tanzt und macht Ballett. „Aber halt für sich selber und nicht auf professionellem Niveau“, sagt ihr Bruder.

Kurzfristig strebt Littich sogar den Titel als Europameister 2020 an. Sein Ehrgeiz ist groß und auch das nötige sportliche Selbstbewusstsein dafür hat der Karateka. „Bisher habe ich eigentlich jeden Gegner mal geknackt“, sagt er. Langfristig strebt er allerdings eine Karriere als Sportsoldat an. „Das ist das Beste, was mir passieren kann“, so der Sportler. Schließlich möchte er sein Leben lang sportlich aktiv bleiben und damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten können. „Doch die Teilnahme bei Olympia geht nur bis zu einem Alter von 30 Jahren, danach ist es schwierig“, sagt auch seine Trainerin Ulrike Maas. Deshalb sieht der junge Sportler die Sportfördergruppe der Bundeswehr auch als seine große Chance an.

In der Schule ist Littichs Lieblingsfach übrigens, wer könnte es nicht erraten, Sport. Ansonsten findet er es manchmal aber schwierig, sich neben dem intensiven Training hinter die Bücher zu klemmen. Seine sozialen Kontakten allerdings sind ihm nicht böse, wenn er mal wegen eines Wettkampfs ein Wochenende keine Zeit hat. „Ich habe, wie man so schön sagt, wirklich die ,wahren Freunde‘“, sagt Littich und strahlt dabei. Und mit denen macht er, was man als 18-Jähriger eben so macht: Ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend cruisen – nach Bremen oder Walsrode, dabei Musik hören und das junge Leben genießen. „Alkohol ist aber tabu“, sagt Littich. Was jedoch kein Problem sei, schließlich „kann ich auch so Spaß haben“.