Ob es um den Kauf eines Sport-BHs oder eines Spitzenmodells geht – Unterwäsche-Verkäuferin Ute Fröhlich steht ihren Kunden und Kundinnen mit Rat und Tat zu Seite. (björn hake)

Auf Allegra, Eileen, Letizia, Florale, Amourette und Azalea stoßen Kunden, wenn sie das Wäschehaus Kammann in Verden betreten. Doch was sich anhört wie eine exotische Frauenparade sind in Wirklichkeit die BH-Modelle der Marke Triumph, die das Unternehmen gemeinsam mit der Wäschemarke Mey anbietet. Allegra ist ein altbewährtes Modell der Firma, es hat ein dreigeteiltes Büstenkörbchen und Stabilisierungsträger. Das Dekolleté formt Allegra für seine Trägerinnen so schön wie möglich.

Eine Tatsache, die die Käuferinnen schon seit Langem an der Marke zu schätzen wissen. Seit 1886 gibt es Triumph schon. Das Unternehmen Kammann zog bald darauf, im Jahr 1895, nach. Erst ab dem 19. Jahrhundert trugen Frauen überhaupt Unterhosen. Und diese waren wegen der umständlichen Reifröcke am Anfang noch im Schritt offen. Seitdem ist viel passiert, Unterwäsche ist heute unmittelbar mit Sexualität, oft aber auch mit Komfort verbunden. Eine Expertin im Unterwäschengeschäft ist Verkäuferin Ute Fröhlich, die gemeinsam mit ihren zwei Kolleginnen Heike Beermann, Gelinde Nienstedt und der Filialleiterin Ute Vertommen in dem neu eröffneten Wäschehaus Kammann an der Großen Straße 104 arbeitet. Fröhlich arbeitet bereits seit 17 Jahren im Wäschebereich. Vorher war sie bei Wäsche Wenzel, einem Bekleidungsgeschäft in Verden, das jetzt geschlossen ist. Klar, dass Fröhlich in dieser Zeit eine Reihe an Erfahrungen gesammelt hat. „Ich kann meistens sehr gut einschätzen, was die Kundinnen für eine BH-Größe haben. Häufig nehmen sie ihre Größe als zu klein an“, erzählt sie. Im Winter allerdings verschätze sie sich manchmal, zu verdeckt sei dann oft der Körper der Kundinnen. Bei der Stammkundschaft ist das richtige Abschätzen der Körbchengröße logischerweise kein Problem. „Die kennt man und daher wird ein privates Wort auch geschätzt“, so die Expertin. Dieses Vertrauen müssen sich die Verkaufsberaterinnen allerdings erst einmal erarbeiten. Natürlich sei die Wahl der Wäsche eine intime Sache. Daher betritt Ute Fröhlich die Kabine nur auf Wunsch, ansonsten nicht. „Dann kann ich zwar nichts ändern, wenn der falsche BH ausgewählt wird, aber Berührungsängste muss man respektieren.“

Häufig erlebt die Verkäuferin auch, dass die mitgebrachten Männer die Beratung übernehmen. Oder, dass diese einfach ganz selbstbewusst in den Laden schreiten und dann prompt Größe und Geschmack ihrer Gattinnen oder Freundinnen wissen. Dass Männer beim Thema Unterwäsche generell nicht unbedingt Hemmungen haben, beweist auch der Verkaufsvertreter des Geschäfts. „Der lässt gerne mal seine Frau die neuen Modelle anprobieren“, weiß Fröhlich. Zudem fährt er gemeinsam mit Leiterin Ute Vertommen zu den Wäschemessen und schaut sich die Neuheiten im Wäschesegment an. Mittlerweile gibt es schließlich alles Mögliche. „Und das Meiste hat eine englische Bezeichnung“, sagt Fröhlich und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Die Linie Magic Bodyfashion, also zu deutsch magische Körpermode, bietet unter anderem Oberschenkelbänder an, die verhindern, dass die oberen Beine aneinander scheuern.

Das Unternehmen Kammann leiten die Schwestern Janine und Alica Kammann. In Osterholz-Scharmbeck ist der Firmensitz. Beide Frauen haben Betriebswirtschaftslehre studiert und teilen sich die Verantwortung für das Familienunternehmen. „Nach dem Zentralstandort hier kam die zweite Filiale in Rotenburg, die Sitze in Zeven, Otterndorf und Buchholz folgten“, sagt Janine Kammann. Seit dem 7. August ist nun auch die Allerstadt dazu gekommen. Am Zentralstandort hat Kammann sogar zwei Geschäfte. Ein Wäschehaus sowie ein Modehaus. Und egal, ob in Osterholz-Scharmbeck, Zeven oder Verden – die Kunden dürfen die Waren bis zu drei Tagen zur Ansicht mit nach Hause nehmen, um in Ruhe ihre Wahl zu treffen.