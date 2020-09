Wenn Heinrich Behrmann alles aufschreiben würde, was er über Pferde weiß und besonders über Hannoveraner, käme wohl ein dicker Wälzer dabei heraus. Und schriebe er so, wie er erzählt, wäre dieses Werk immens informativ und gleichzeitig durchgängig unterhaltsam. Aber derzeit ist – noch – nicht daran zu denken, dass sich der zigfach ausgewiesene Pferdeexperte und Ex-Banker auf dem traditionsreichen Familienhof in Stedebergen ruhige Stunden gönnen könnte, um sein geballtes Fachwissen und eine Fülle von Anekdoten zu fixieren. Da sind so viele vielversprechende Vierbeiner, um die sich der 77-Jährige kümmern muss. Seine Zuchterfolge werden gewürdigt: Gerade hat er wieder den Fritz-von-der-Decken-Preis erhalten.

Ein Dutzend Stuten, sieben Fohlen und jeweils vier zwei- und dreijährige Hengste bevölkern momentan die modernen, tipptopp gepflegten Stallungen neben dem schmucken Wohnhaus am Rande des Dörverdener Ortsteils Stedebergen. Auslauf erlauben die ausgedehnten Weiden, die sich direkt dahinter erstrecken und zum Teil an den Campingplatz am Landwehrsee grenzen. Abgesehen von dem „reinen Zucht- und Aufzuchtbetrieb“, den Heinrich Behrmann auf seinem Anwesen seit langem mit anhaltendem Erfolg unterhält, ist er aber auch noch Besitzer von rund 20 Pferden, die er zwar längst nicht so oft im Blick hat, denen aber auch seine Aufmerksamkeit gilt. Sie befänden sich „in Weidepension in der Nähe von Bremerhaven“, bekundet der Züchter des legendären „Stempelhengstes“ Bolero dazu nur kurz.

Der Behrmannsche Hof ist heute der einzige im Dorf, auf dem noch Pferde gezüchtet werden. Dass die Hannoveraner in Stedebergen stets eine bedeutende Rolle spielten, lag und liegt auch daran, dass das Landgestüt Celle hier schon anno 1815 die erste staatliche Deckstation einrichtete. Sie hatte bis 2001 Bestand. Was sich Sachen Pferde allein auf dem Hof an der Straße „Zum Harnisch“ alles ereignet hat, davon kann Heinrich Behrmann lange berichten. Einmal in Fahrt, unternimmt er eine Art verbalen Parforceritt durch die bewegte Geschichte der familiären Pferdezucht, die er selbst in den vergangenen Jahrzehnten zu prächtiger Blüte gebracht hat.

Geboren und aufgewachsen ist Behrmann auf dem väterlichen Hof in Groß Häuslingen. Der Stedeberger Hof, der seit vier Generationen „immer nur an eine Tochter vererbt“ wurde („Die eingeheirateten Männer hatten wenig zu sagen“), befand sich seit 1948 im Besitz seiner Mutter Agnes, war an den Nachbarn Heinrich Rengstorf verpachtet und erst 1962 von der Familie Behrmann bezogen worden. Selbstverständlich sollte auch der Sohn Heinrich Landwirt werden. „Ich bin ausgebildeter Bauer“, sagt Behrmann zu seinem ersten Beruf, den er aus Krankheitsgründen aber nicht ausüben konnte.

Aus dem verhinderten Jungbauern wurde ein Bankkaufmann, der nach seiner Ausbildung und dem Besuch der Wirtschaftsakademie Rotenburg bald eine beachtliche Karriere machte. Sie führte ihn über verschiedene Stationen 1969 zu einer sechsjähriger Bankfilial-Leitung in der Reiterstadt schließlich ins Finanzzentrum Frankfurt und besonders ins Immobiliengeschäft. Den Kontakt zur Pferdeszene in der Heimat hat Behrmann in all den Jahren kontinuierlich aufrechterhalten und ausgebaut und sich als Züchter und Aufzüchter mit Wissen, Weitblick und Wagemut einen hervorragenden Namen gemacht.

Mit 60 Jahren hing er den Finanzberuf an den Nagel. Zu dieser Zeit war das Thema Bolero längst in die Annalen der hannoverschen Zucht eingegangen. Was könnte der Mann, der sich selbst als „pferdeverrückt“ bezeichnet, nicht alles über dieses bedeutende Kapitel seiner züchterischen Laufbahn berichten. Mit dem Hengstfohlen Bolero war am 10. Februar 1972 auf dem Hof ein Pferd zur Welt gekommen, das Behrmann auf Anhieb als „etwas Besonderes“ erkannte. Bolero war ein Sohn seiner vom Vollblüter Bleep abstammenden Zuchtstute Baronesse und des Vollblüters Black Sky.

„Eine umstrittene Anpaarung“, sagt Behrmann in der Rückschau. So viel Vollblut in der hannoverschen Zucht – das sei damals nicht üblich gewesen und habe kaum Beifall gefunden. Aber „das Ergebnis Bolero“ gab Heinrich Behrmann recht und hat ihm „viel Glück“ gebracht. Und den Hannoveranern einen Dressurhengst, der zum Blutlinienbegründer avancierte. Dass er Bolero schon knapp drei Monate nach der Geburt für 6000 Mark in renommierte Hände verkaufte, hat Behrmann „nie bereut“. Er sei „dankbar und etwas stolz“ auf seinen Zuchtstar Bolero, sagt er bescheiden. (Der Ausnahmehengst wurde nur zwölf Jahre alt.)

Kürzlich hat Behrmann zum zweiten Mal nach 2009 den Fritz-von-der-Decken-Preis des Verbandes als erfolgreichster Hengstaufzüchter der vergangenen zehn Jahre bekommen. Auf dem Preis-Gemälde von Manfred Busemann prangt das Fuchshengsttrio Don Henrico, D’Avie und Belafonte. Bei all den teilweise uralten Urkunden und Bildern, die Wände der Wohnräume bedecken, sind freie Stellen knapp. Und Hengste hin oder her: Mit Verweis auf seinen „bewährten alten Stutenstamm“ betont Behrmann: „Das Herzstück der Zucht sind die Stuten“.