Die Sanierung der Verdener Südbrücke hat im Sommer auf der Bundesstraße 215 zu weiträumigen Staus geführt. (Björn Hake)

Spätestens die Sperrung des Intscheder Wehrs und die Sanierung der Verdener Südbrücke haben noch einmal deutlich gemacht, wie schlimm das Verkehrschaos im Kreisgebiet doch eigentlich ist. Gut, der Neubau der Verdener Nordbrücke soll parallel zum alten Standort erfolgen, sodass nach Ansicht des Straßenbauamtes während der Bauphase keine Behinderungen zu erwarten sind. Dass sanierte Brücken und Wehre nicht alleine zu einer Entlastung beitragen, weiß auch Verdens Landrat Peter Bohlmann (SPD). Eine große Lösung muss also her, und die könnte wie bereits so oft gefordert in einem dritten Allerübergang liegen. Weil die einzige Trassenführung, die aus verkehrlichen Gesichtspunkten sinnvoll wäre, direkt von der Bundesstraße (B) 215 abzweigt, läge die Zuständigkeit dafür also beim Bund.

Dritter Übergang wäre Bundesstraße

Aus diesem Grund hat sich der Chef der Kreisverwaltung nun mit einem Schreiben an Berend Lindner, Staatssekretär im CDU-geführten Niedersächsischen Verkehrsministerium, gewandt. Grundlage ist der von den beiden großen Kreistagsfraktionen CDU und SPD eingebrachte Antrag „Verkehrsprobleme gemeinsam lösen“. Der Kreistag hat bereits im März Folgendes beschlossen: „Hinsichtlich einer großräumigen Umgehung der Stadt Verden wird der Landkreis den Bund als zuständigen Baulastträger bitten, mögliche Trassenverläufe und Verkehrsableitungsmaßnahmen zur Entlastung der B 215 zu erarbeiten und prüfen.“ In seinem Fragenkatalog an den Staatssekretär in Hannover klopft der Landrat also die grundsätzliche Bereitschaft des Bundes für den Bau einer solchen Straße ab. Dem Büro Schubert zufolge wäre nämlich nur eine Trassenführung effizient, die von der B 215 hinter Wahnebergen abzweigt, in den Eitzer Kreisel mündet und sich über die Landesstraße 171 mit der Autobahnanschlussstelle Verden-Ost verbindet. Folglich würde es sich bei dieser Straße also um eine Bundesstraße handeln. „Damit waren und sind der Landkreis und die Stadt Verden sowie die Gemeinde Dörverden eindeutig die falschen Adressaten für die Forderung nach einem dritten Allerübergang“, stellt Bohlmann noch einmal klar. Aufgrund zu geringer Entlastungseffekte für die Nordbrücke wäre zudem die Förderfähigkeit ausgeschlossen.

Ob das Ministerium die Errichtung von separaten Busspuren auf der teilweise mit breiten Standstreifen versehenen B 215 im Verdener Stadtgebiet (Bremer und Hamburger Straße) befürwortet, will der Landrat ebenfalls wissen. Gleich vier Buslinien (711, 725, 740 und 760) befahren täglich die Bremer und Hamburger Straße in Verden. Bedeutet, dass unter dem Strich von Montag bis Freitag insgesamt 119 Fahrten über die Bundesstraße führen. Auf der Bremer Straße – zwischen Nordertorkreisel und Dauelser Kreisel – sind täglich rund 21 734 Autos unterwegs. Über die beiden Allerbrücken bewegen sich hingegen 25 500 Fahrzeuge pro Tag. Bohlmann erläutert dem CDU-Politiker in seinem Schriftstück, dass für den Kreis Verden gerade die Flussübergänge entlang der Landesstraße 156 in Achim und der Bundesstraße 215 in Verden besondere Probleme darstellen. Die einzige Kreisstraße, die einspurig die Weser überquere, sei die Kreisstraße 9 zwischen Intschede und Daverden. Durch die sanierungsbedingte Schließung der Wehrbrücken für den Autoverkehr hätten sich rund 3700 Fahrzeuge neue Wege in alle Richtungen bahnen müssen. Deswegen will er vom Staatssekretär wissen, wie der Bund und seine nachgeordneten Behörden zu einer Baustellenkoordination hinsichtlich der Brückensanierung in Intschede sowie dem anstehenden Neubau der Verdener Nordbrücke stehen.

Wenig Einfluss für kommunale Träger

Die Sanierung des Wehrs befindet sich in der Zuständigkeit des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Verden, der Neubau der Verdener Nordbrücke ist auch Sache des Bundes. Deswegen betont der Landrat in seinem Schreiben nach Hannover noch einmal ausdrücklich, wie wenig Einfluss die örtlichen Straßenbaulastträger (Kreis, Städte und Gemeinden) doch auf die überörtlichen Straßenverbindungen haben. Einzig die Südbrücke befindet sich in der Baulast der Stadt Verden.

Um eine unkomplizierte Beantwortung der Fragen zu gewährleisten, hat sich Bohlmann auf dem kurzen Dienstweg an Berend Lindner gewandt. Die Einbeziehung des Bundes überlässt er dabei dem Staatssekretär. Die Bestätigung, dass sein Schreiben bereits in Hannover eingegangen ist und bei Fragen das Bundesverkehrsministerium herangezogen wird, hat Bohlmann bereits erhalten.

Neben der Empfehlung an Pendler aus der Gemeinde Dörverden, doch lieber mit dem Zug statt mit dem Auto zur Arbeit nach Verden zu fahren oder den neuen Radweg entlang der Eisenbahnbrücke (Brückenschlag über die Aller) zu nutzen, kann die Kreisverwaltung hinsichtlich der vielen Baustellen eben nur auf eine optimale Absprache zwischen allen Straßenbaulastträgern pochen.