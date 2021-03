Seit Montag ist bei XXXLutz einkaufen mit Termin möglich. (FOCKE STRANGMANN)

"Click & Meet" – so lautet seit Montag die Devise für viele Einzelhändler in Deutschland, wenn denn die lokale Inzidenz mitspielt. Auch für XXXLutz Dodenhof in Posthausen war somit der Tag gekommen, die Türen für Kunden nach vorheriger Terminabsprache zu öffnen. Und die hatten offenbar sehnlichst darauf gewartet, endlich wieder nach Tischen, Stühlen, Schränken und anderen Einrichtungsgegenständen stöbern zu können. In die Schlage vor dem Möbelhaus hatten sich derweil auch zahlreiche Menschen von außerhalb des Fleckens Ottersberg eingereiht. „Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, aber darauf gehofft“, freute sich eine Mitarbeiterin des Möbelhauses über den großen Andrang.

Mehr als 30 Menschen gehörten zu den ersten Einkäufern. An den Fenstern des Möbelhauses klebten Kundeninformationen, darunter auch coronabedingte Verhaltensregeln wie Abstand halten und das Tragen der mittlerweile obligatorischen Schutzmaske. Rot-weißes Flatterband sorgte zudem vor dem Eingang für Ordnung. Die Besucher sahen ihre Erwartungen indes weitestgehend erfüllt. Ein Ehepaar aus Oldendorf bei Zeven hatte sich vorgenommen, zwei Fernsehsessel zu kaufen. „Man muss sich doch mal draufsetzen“, erklärte der Mann. Probleme mit der telefonischen Anmeldung hatten die potenziellen Möbelkäufer zumeist nicht.

Werbeprospekt sorgt für Irritationen

Ein Paar aus Wildeshausen etwa wollte Küchen-Equipment einkaufen, das es am Sonnabend in einem Prospekt gesehen hatte. „Durch die Öffnung können wir die elf Wochen Lieferzeit umgehen, denn die Stühle sind auf Lager. Ich denke, wir brauchen nicht so lange“, sagte das Duo, das sich im Internet angemeldet und ein Zeitfenster von 10 bis 12.30 Uhr erhalten hatte. Das Bremer Ehepaar Wohlgemuth wohnt erst seit fünf Wochen in der Hansestadt, gehört aber schon länger zu den XXXLutz-Kunden. „Nun ist es möglich, dass wir alles persönlich sehen“, freute es sich. Auch sie hatten sich vorher registrieren lassen. Ein Mutter-Sohn-Duo aus Fintel wollten hingegen einen Wohnzimmertisch kaufen. „Click & Meet ist gar nicht so schlecht. Die Online-Anmeldung lief prima“, versicherte der junge Mann, während er noch auf den Einlass wartete.

Mehr zum Thema Terminshopping im Bremer Einzelhandel Man kommt wieder ins Geschäft Für Kunden mit vereinbarten Terminen dürfen Geschäfte wieder öffnen. Doch das Terminshopping stößt im Bremer Einzelhandel nicht überall auf ungetrübte Euphorie. mehr »

Im Vorfeld der Wiedereröffnung hatten XXXLutz-Werbeprospekte, die verschiedenen Tageszeitungen beigelegt waren, derweil aufgrund der Formulierung „Filiale geöffnet“ noch vereinzelt für Irritationen gesorgt, sodass einige Kunden ohne Termin angereist waren. „Die Beilagen waren alle im November/Dezember in millionenfacher Auflage bereits gedruckt worden. Um diese Tonnen an Papier nicht entsorgen zu müssen, hat man die Gültigkeit der enthaltenen Beilagen auf 14 Tage ab Erscheinungstag verlängert“, klärte Dodenhof-Sprecherin Michaela Strube auf. Um dies zu kommunizieren, seien extra Funkspots und zusätzliche Anzeigen geschaltet worden. „Als Einzelhändler wie Lutz ihre Kommunikation für eine Wiederöffnung und den damit verbundenen Inzidenz-Wert aufgebaut haben, hießt es laut der bundesweiten Verordnung ja noch, dass Geschäfte öffnen dürfen. Viele Betreiber sind davon ausgegangen, dass es für die Landkreisebene gilt. Da die amtliche Verordnung ja erst am Samstagabend erschienen ist, war es natürlich schon zu spät“, ergänzte Strube.