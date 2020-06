Biker steigen zunehmend auf Motorräder um, die von Elektromotoren angetrieben werden und entsprechend leise sind. (Holger Hollemann)

Sonne satt und Temperaturen bis zu 28 Grad – dieses Wetter lockt aktuell wieder viele Biker auf die Straßen des Landkreises Verden. Da viele Menschen ihren Urlaub in diesem Jahr in Deutschland verbringen müssen, und es sie zunehmend ins Freie zieht, steigt die Nachfrage nach motorisierten Zweirädern an. Dabei sollte, so die Polizei, die Sicherheit im Fokus stehen, weswegen die Beamten zur Vernunft mahnen.

„Wir betreiben alle einen sehr hohen Aufwand, der sich in der Nachfrage nicht widerspiegelt“, sagt Lüder Eckhoff, Geschäftsführer der Schollys Motorrad GmbH in Kirchlinteln. Zahlreiche Motorradhersteller mussten ihre Produktion aufgrund der Corona-Krise einstellen. Nach der Aufhebung des europaweiten Lockdowns kann nun die Herstellung fortgesetzt werden. Dies kommt speziell den Händlern zugute, denn sie brauchen dringend Nachschub. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind zwar bis jetzt noch nicht abzusehen, doch eine Tendenz ist bereits jetzt schon zu erkennen. „Fakt ist, dass die vergangenen drei Monate alles andere als gut für uns waren. Wie praktisch jeder Motorradhändler werden auch wir deutlich hinterherhängen, was man am Umsatz sehen kann. Dies bringt sehr viel Ungewissheit mit sich“, beklagt Lüder Eckhoff und fügt hinzu, dass gerade in dieser schweren Zeit der Zusammenhalt der Händler größer denn je ist: „Wir sitzen alle im selben Boot. Deshalb bemerke ich gerade jetzt, dass die gegenseitige Unterstützung zunimmt.“

Trotz massivem Rückgang der Verkaufszahlen ist zu erkennen, dass sich Kunden derzeit sehr für Produkte aus der Elektro-Branche interessieren. So finden elektrische Zweiräder immer mehr Zuspruch: leichtere Fahrzeuge, kombiniert mit drehmomentstarken Elektromotoren, die eine enorme Beschleunigung ermöglichen. Für Kunden sei genau dies ein wichtiger Kaufgrund. „Es ist schon beeindruckend. Früher wurde speziell viel Wert darauf gelegt, dass das Motorrad eine gewisse Lautstärke an den Tag gelegt hat. Da sich die Kunden heute bewusster mit dem Thema Lärm auseinandersetzen, hat sich dies deutlich geändert“, so Lüder Eckhoff.

Des Weiteren ist zu erkennen, dass der Motorroller in diesem Sommer eine enorme Wertschätzung genießt. „Es läuft aktuell richtig gut. Viele Menschen können in diesem Jahr nicht in den Urlaub fahren, sind zu Hause und wollen sich die Zeit so angenehm wie möglich machen. Deswegen legen sich viele einen Roller zu, was uns natürlich sehr freut“, sagt Hendrik Pohl, Geschäftsführer des Rollerhofs in Langwedel.

Neue Regelung

Das motorisierte Zweirad liegt also auch inmitten der Corona-Krise bei der breiten Bevölkerungsschicht in unterschiedlicher Ausführung voll im Trend. Begünstigt wird dies durch eine neue Regelung, die der Bundesrat Ende des vergangenen Jahres absegnete. Demnach ist es seit Januar 2020 möglich, nach einigen Übungsstunden mit dem Pkw-Führerschein auch mit Leichtkrafträdern zu fahren. Wer also einen B-Führerschein besitzt, darf ohne zusätzliche Fahrprüfungen leichte Motorräder bis zu 125 Kubikzentimeter fahren. Dies kommt speziell den Fahrschulen zugute. „Natürlich äußern viele Eltern diesbezüglich bei uns ihre Bedenken, aber einen Rückgang der Anmeldungen können wir nicht feststellen. Eher das Gegenteil ist der Fall“, bestätigt Sonja Dirks, Mitarbeiterin bei den Kobisch Fahrschulen und erklärt, dass das Thema Sicherheit für Biker eine enorm wichtige Rolle spielt: „Wir zeigen unseren Schülern schon von Anfang an, wie wichtig es ist, sich sicherheitsbewusst und verkehrsgerecht zu verhalten.“ Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz registrierte in den vergangenen Monaten während des Lockdowns insgesamt weniger registrierte Motorradunfälle. Dies hänge damit zusammen, dass es schlichtweg einfach weniger Straßenverkehr gegeben habe. Geht es nach Helge Cassens, Mitglied des Präventionsteams der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, kann die niedrige Zahl der Motorradunfälle auch gerne in Zukunft so bestehen bleiben. Aufgrund dessen appelliert er an die Biker: „Defensiv fahren, sichtbar sein und runter vom Gas. In manchen Fällen ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit bereits zu hoch, auch eine entsprechende Kleidung ist wichtig. Außerdem sollten Motorräder zu Beginn der Zweiradsaison von einem Fachmann ordentlich durchgecheckt werden.“

Gerade hohe Geschwindigkeiten könnten die Unfallfolgen teils erheblich verschlimmern, warnt Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz: „Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sollten vorausschauend fahren und jederzeit mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer rechnen – um sich selbst zu schützen“. Selbst bei einer Überschreitung der Geschwindigkeit in einer Ortschaft um 15 km/h verlängere sich der Anhalteweg schon um mehr als 20 Meter.

Neben der Sicherheit soll am Sonnabend, 27. Juni, aber auch der Spaß im Fokus stehen. Denn die Superintendenten Fulko Steinhausen und Harald Puse laden ab 15 Uhr zur Pilgertour auf Motorrädern ein, bei der eine Tour ins Umland von Verden auf der Tagesordnung steht. „Mit dem Helm auf dem Kopf ist man für sich und kann ganz ungestört seinen Gedanken freien Lauf lassen. Bei den Stopps gibt es kurze inhaltliche Impulse und Fragen. Wenn es weitergeht, kann man die auf sich wirken lassen, während die schöne Sommerlandschaft an einem vorbeizieht“, erklärt Steinhausen. Da nur eine begrenzte Anzahl Maschinen beteiligt sein kann, ist eine Anmeldung unter fulko.steinhausen@evlka.de oder unter 0 42 31/ 92 61 22 erforderlich.