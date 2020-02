Museumspädagogin Julia Nehus packt ihre Koffer – und geht mit einigen Exponaten auf Reisen. (Björn Hake)

Die Museumspädagogin geht auf Wanderschaft. Mit drei minimalistischen Ausstellungen, die in kleine Koffer passen, reist Julia Nehus nun durch den Landkreis. Vier Kindergärten hat die Museumspädagogin bereits besucht, in der Zukunft sollen mehr von ihnen hinzukommen. Auch Grundschulen stattet sie Besuche ab.

Einen Ausflug ins Museum für einzelne oder gleich mehrere Klassen zu planen, sei oft mit viel organisatorischem Aufwand verbunden, erklärt Nehus den Grundgedanken des Angebots. Kommen die Kinder nicht ins Museum, kommt das Museum nun zu ihnen. „Es ist natürlich kein Ersatz für eine Führung in unserem Haus“, betont die Museumspädagogin. „Ich kann ja nicht alle Exponate mitnehmen.“ Dennoch sollen die Kinder bei den einstündigen Einheiten eine Menge lernen und bestenfalls sogar Lust bekommen, das Museum selbst einmal zu besuchen.

Drei verschiedene Themenbereiche, zu denen das Museum auch Führungen anbietet, nimmt Nehus mit auf ihre Reisen. Grundschulen und Kindergärten können sich für Piratengeschichten um Klaus Störtebeker, eine kleine Steinzeitreise oder eine historische Apotheke entscheiden. Je nachdem, welche Aktion gebucht wird, packt Nehus ihre Koffer. An den Piratenkoffern will sie noch ein wenig feilen, in Sachen Steinzeit ist die Packliste allerdings schon geschrieben. Werkzeuge und Abschläge aus der Steinzeit, Fell und sogar einen Mammutzahn will sie den Kindern dann zeigen. „Es ist wirklich toll, dass ich einige Ausstellungsstücke mitnehmen darf“, freut sich Nehus. Ein weiteres besonderes Stück führt sie mit sich, wenn sie über Salben und Heilmittel aus der Vergangenheit erzählt. Denn dann kommt eine rund hundert Jahre alte Arzttasche zum Einsatz.

Wie bei den Führungen im Museum müssen die Kinder nicht nur zuhören – sie dürfen den Besuch mit allen Sinnen erleben. Wenn Nehus beispielsweise in die Rolle der Universalgelehrten Hildegard von Bingen (1098-1179) schlüpft, sind die Nasen der Kinder gefragt. Sie können an allerlei Gläsern schnuppern, in denen sich unter anderem Lavendel, Pfefferminze, Ingwer, Pfeffer, aber auch Kakaobohnen oder Kakaopulver sowie ein Stück Eukalyptusholz befinden. „Pfefferminze erkennen die meisten“, sagt Nehus. Und auch Lavendel sei den Kindern oft geläufig. Was es mit den Kakaobohnen auf sich hat, darauf kommen sie jedoch nicht immer so schnell. Denn entgegen der Erwartung riechen die mandelförmigen Bohnen eher säuerlich als schokoladig.

Stichwort Schokolade: Deren Ursprung liegt ebenfalls in den früheren Apotheken. Auch das lernen die Kinder beim Gastspiel der Museumspädagogin. Genau wie eine frühere Variante des Marzipans wurde sie zur Linderung verschiedener Beschwerden eingesetzt. Mit dem, was heute im Süßigkeitenregal zu finden ist, habe das allerdings nicht mehr viel zu tun.

Zu jedem der Themen aus dem Koffer gibt es auch immer eine kreative Einheit. Einen magischen Tee zur Stärkung kochen die Kinder, wenn es um die Piraten geht. Beim Thema Steinzeit fertigen sie kleine Amulette und auch beim Thema Heilkunde rühren sie etwas zur Körperpflege an.

„Es ist wirklich ein super Zusatzangebot“, ist Nehus überzeugt. Sorgen, dass dadurch einige Gruppen auf den Weg in das Museum verzichten und das Museum lieber zu sich kommen lassen, hat sie nicht. Doch wenn plötzlich deutlich weniger Klassen das Museum besuchten, würde sie sich das Konzept nochmal durch den Kopf gehen lassen.

Generell seien viele Menschen aus dem Umland am Domherrenhaus und seinen Ausstellungsstücken interessiert, freut sich Nehus. Selbst aus Bremen kämen regelmäßig Schülergruppen. Sie verbinden eine Klassenfahrt mit einem Halt im Domherrenhaus.

Bis nach Bremen wird Nehus mit ihren Museumskoffern allerdings nicht fahren. Ihr Einsatzgebiet ist auf den Landkreis Verden begrenzt. Da der Aufwand ein wenig größer ist, als für eine Führung im Museum selbst, seien auch die Kosten ein wenig höher. Kindergärten im Verdener Stadtgebiet zahlen 60 Euro, Schulen 70 Euro. Im weiteren Umkreis kostet der Besuch jeweils zehn Euro mehr. Eine knappe Stunde nimmt der in Anspruch. „Es ist natürlich kürzer als eine Führung im Domherrenhaus. Ich habe auch weniger zu zeigen“, erklärt Nehus.