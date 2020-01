Am Dirigentenpult steht in Verden Karsten Dehning-Busse, Stammdirigent der Sinfonietta Aller-Weser. (Michael Braunschädel)

Wer möchte, kann auch das Jahr 2020 mit einem besonderen Klangerlebnis beginnen. Der Trägerverein Verdener Kulturflügel lädt alle Musikbegeisterten für Sonnabend, 25. Januar, zu seinem insgesamt elften Neujahrskonzert in die Verdener Stadthalle ein – diesmal mit der Sinfonietta Aller-Weser unter der Leitung von Karsten Dehning-Busse. Die Musiker intonieren ab 20 Uhr Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Aram Chatschaturjan, Georges Bizet, Edward Elgar sowie Antonín Dvořák.

Slawischer Tanz

2007 als Kammerorchester in Schwarme gegründet, ist dieses Orchester inzwischen zu einer großen sinfonischen Besetzung mit rund 50 Musikern angewachsen. Seine Mitglieder stammen überwiegend aus der Region zwischen Verden, Hoya und Bremen, kommen zum Teil aber auch aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern, um in der Sinfonietta Aller-Weser gemeinsam zu musizieren.

Das Repertoire des Orchesters umfasst bislang vor allem Werke der Klassik und Romantik. Aber auch zeitgenössische Musik bringen die Musiker immer wieder zu Gehör. Eine Besonderheit dieses Orchesters ist, dass es sich selbst organisiert und an keine Institution oder einen Verein gebunden ist. Auch wenn die Sinfonietta Aller-Weser immer wieder mit anderen Dirigenten arbeitet – in Karsten Dehning-Busse hat sie ihren Stammdirigenten gefunden.

Der gebürtige Bremer studierte Cello an der Musikhochschule Hannover, nahm an internationalen Meisterkursen in Berlin und Genf teil und schloss sein Studium mit dem Konzertexamen ab. Seitdem hat er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Hannover, zeitweise aber auch an den Universitäten in Bremen und Magdeburg. Konzerte mit Schwerpunkt Kammermusik und Neue Musik führten Dehning-Busse durch Deutschland und ganz Europa. Er ist Gründungsmitglied vom Neuen Ensemble Hannover und spielt außerdem regelmäßig mit dem Ensemble L’art pour l'art.

Daneben arbeitet die Sinfonietta Aller-Weser aber auch immer wieder mit Gastdirigenten zusammen. So gab es in der Vergangenheit bereits erfolgreiche Konzertprojekte unter Leitung von Tillmann Benfer, Norbert Bernholt, Andreas Kleinert, Yaroslav Rudenko, sowie Matthias Cordes und Rodrigo Blumenstock (beide Mitglieder der Kammerphilharmonie Bremen).

Das Orchester bereitet jeweils zwei Konzertprogramme im Jahr vor: eins im Frühjahr und eins im Herbst. Die Proben finden meist an drei Wochenenden im Schwarmer Kulturzentrum Robberts Huus statt.

Für das Neujahrskonzert in Verden hat das Orchester ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Es wird von Felix Mendelssohn-Bartholdy die Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“, von Aram Chatschaturjan das Adagio aus „Spartacus“, von Georges Bizet die Arlésienne-Suite Nr. 1, von Edward Elgar die Enigma-Variationen sowie von Antonín Dvořák der Slawische Tanz Nr. 8 zu hören sein.

Ein Wiedersehen mit der Sinfonietta Aller-Weser im Landkreis Verden gibt es bereits am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Lunsen. Das Gotteshaus in der Wesermarsch besticht nicht nur durch sein schönes Ambiente, sondern vor allen Dingen auch durch seine außergewöhnliche Akustik.

Karten für das Neujahrskonzert des Verdener Kulturflügels sind bei den VERDENER NACHRICHTEN, im Bremer Pressehaus sowie allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER erhältlich. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Tiefgarage ist an diesem Abend geöffnet.