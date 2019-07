Das Orchester im Treppenhaus ist offen für Experimente. In Verden verbinden die Musiker ihrem Publikum die Augen. (MORITZ KUESTNER)

Mut ist das Motto der Niedersächsischen Musiktage in diesem Jahr. Und den müssen nicht nur so manche Musiker beweisen. Auch die Zuhörer sind gefragt. Vor allem bei dem Konzert in Verden gilt es für sie, ein leichtes Unbehagen zu überwinden und sich auf ein ganz anderes Konzerterlebnis einzulassen – im Liegen und mit verbundenen Augen.

Am 11. September verwandelt sich das Foyer der Kreissparkasse an der Ostertorstraße in einen Konzertsaal. Doch streng genommen ist es eigentlich kein reines Konzert, das das Orchester im Treppenhaus für die Besucher bereithält. Viel mehr erwartet das Publikum eine Art Live-Hörspiel mit klangvoller Untermalung.

Für das Projekt haben die Musiker zwei Sprecher organisiert, die die Geschichte einer Weltraummission erzählen. Bevor es allerdings losgeht, werden den Gästen bereits am Eingang die Augen verbunden. Die Orchestermitglieder führen sie dann einzeln zu ihren Plätzen. „Das schafft auch eine besondere Nähe“, findet der Dirigent und Gründer des Orchesters, Thomas Posth. Wie das Foyer, dessen gläserne Wände für diesen Anlass verhangen werden, an diesem Tag aussieht, erfährt das Publikum zunächst nicht. Die Zuhörer sollen die Möglichkeit haben, in ihrer Fantasie einen ganz eigenen Raum zu schaffen und sich gänzlich auf das Erlebnis einlassen.

Ein wenig wie eine Traumreise wird das Konzert sein. Gemeinsam mit zwei Astronauten heben die Teilnehmer ab. Die Geschichte beruht auf einer tatsächlichen Begebenheit. Im Wettstreit darum, welches Land den ersten Weltraumspaziergang für sich verbuchen kann, wagte die Sowjetunion 1965 eine tollkühne Aktion. Sie sandte zunächst ein unbemanntes Raumschiff in die Umlaufbahn, das dort jedoch durch einen technischen Fehler explodierte. Weniger später folgte der zweite Versuch mit zwei Besatzungsmitgliedern. Durch eine Luftschleuse verließ erstmals ein Astronaut die schützende Hülle des Flugkörpers. „Zwanzig Minuten schwebte Alexei Leonow in der Schwerelosigkeit, bis er merkte, dass sich sein Anzug wegen des fehlenden Gegendrucks derart aufblähte, dass eine Rückkehr ins Raumschiff unmöglich schien“, schildert die Ankündigung eines von vielen Problemen der Mission.

Marcus Off und Tobias Kluckert schildern das Geschehen. Beide sind bekannte Synchronsprecher, leihen ihre Stimmen Filmstarts wie Johnny Depp oder Bradley Cooper. In etwas ausgedünnter Besetzung untermalt das Orchester das Geschehen. Streicher, Klavier, Akkordeon, Bläser und Schlagwerk werden Stücke von Marko Nikodijevic, Gustav Mahler und vielen anderen spielen. Das Spektrum reicht von flächig-atmosphärischen Klängen über sehnsüchtige Romantik bis hin zu Pop- und Rockreminiszenzen.

Etwa 100 Minuten dauert das Konzerterlebnis. Zehn Minuten vor dessen Ende dürfen die Gäste ihre Masken abnehmen. Die Fantasie trifft dann auf die Realität. „Es wäre schade, wenn sie die Augenbinden früher abnehmen“, findet Posth. „Der Effekt ist wirklich toll, wenn man nach über anderthalb Stunden seine Umgebung sieht“, verspricht er. Viele Gäste seien danach überrascht, dass wirklich alles Live ist.

„Die Klassik ist im ständigen Zwang, etwas Neues zu bieten“, erklärt Anselm Cybinski. Seit August 2018 ist der ehemalige Orchestermusiker und Kulturjournalist Intendant der Niedersächsischen Musiktage. Gerade junge Musikschaffende sehen es als ihre Aufgabe, ungewöhnliche Konzerterlebnisse zu schaffen, die auch ein anderes Publikum für klassische Klänge begeistert. Das Orchester im Treppenhaus ist hierfür ein gutes Beispiel. Denn die jungen Musiker treten gerne – der Name lässt es schon vermuten – an Orten auf, an die es normalerweise kein Orchester verschlägt. Sie spielen unter dem Stichwort „Disco“ tanzbare Musik oder als „Dein persönliches Notfallkonzert“ passende Titel zu den individuellen Notlagen ihres Publikums.

Das Konzert in Verden beginnt um 20 Uhr. Karten sind bei der Kreissparkasse, der Tourist-Information und unter www.musiktage.de erhältlich. 20 Euro kostet der Eintritt, Auszubildende, Arbeitslose und Menschen mit Behinderungen zahlen 15 Euro, Schüler und Studenten zehn Euro.