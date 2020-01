Bauleiter Hauke Schiller auf einem der riesigen Schuttberge. Die verschiedenen Materialien, die beim Abriss der Kaufhalle anfallen, werden sorgfältig getrennt, deponiert oder recycelt. (Björn Hake)

Auf dem Gelände der ehemaligen Kaufhalle ist seit November schweres Gerät im Einsatz. Während von der eigentlichen Kaufhalle nur noch die Außenmauern und Betonstützen stehen, wird in diesen Tagen das Verwaltungsgebäude im hinteren Bereich des Areals zunehmend in Schutt verwandelt. An diesem Tag frisst sich ein Abrissbagger mit einer großen Schere durch den Beton und schneidet Stücke der Mauern ab. Währenddessen spritzen Arbeiter mit einem Schlauch Wasser auf die Abbruchstelle, um die Staubentwicklung in Grenzen zu halten.

Der Abriss der Gebäude ist Teil des Projekts Stadtkante. Für Hauke Schiller, Bauleiter der Verdener Firma Regrata, ist der Abbruch der Kaufhalle in erster Linie eine logistische Aufgabe. „Wir haben hier etwa 36 000 Kubikmeter umbauten Raum, das bedeutet etwa 12 000 bis 15 000 Tonnen Schutt“, rechnet der Ingenieur aus. Und dieser Schutt muss sorgfältig nach Material getrennt und möglichst recycelt werden. „Wir haben hier ein bisschen Asbest, außerdem Mineralfaser, Styropor, und Holz. Dazu natürlich in erster Linie Steine und Beton“, zählt Schiller auf. „Böse Überraschungen“ mit Schadstoffen habe es beim Abbruch bislang nicht gegeben. „Bereits bei der Ausschreibung des Projekts war ein entsprechendes Gutachten vorhanden, und Asbest findet man in Gebäuden aus dieser Bauzeit fast immer“, so der Experte.

Für die „sortenreine Trennung“ dienen zehn große Container auf dem Gelände. Teilweise werden die Materialien mit Maschinen getrennt, dazu dient der sogenannte Sortiergreifer. Dann wird per Hand nachgearbeitet. Insgesamt sind auf der Baustelle zwischen fünf und zehn Mitarbeiter im Einsatz.

Große Betonstücke werden gebrochen, um die verbauten Eisenstangen herauslösen zu können. Der Schutt, also Steine und Beton, wird gleich vor Ort mit einer mobilen Anlage zerkleinert und als Recyclingmaterial wiederverwendet, beispielsweise beim Straßenbau. „Wir machen das in Eigenregie, teilweise in eigenen Baustellen. Den Rest vermarkten wir und können dadurch die Kosten des Abbruchs senken“, erklärt der Bauleiter.

Nach der Kaufhalle ist mit dem Abbruch allerdings noch nicht Schluss, denn anschließend soll auch das ehemalige Postgebäude am Norderstädtischen Markt weichen. „Mit allem fertig sind wir voraussichtlich im Zeitraum Ende Februar bis Mitte März. Dann sind auch die Schuttberge weg, und das Gelände wird sozusagen besenrein übergeben“, sagt der Bauleiter.

Was mit der Fläche in Verdens bester Lage in Zukunft geschehen soll, das ist zurzeit noch völlig offen. Nachdem eine Hamburger Projektgesellschaft ebenso abgesprungen ist wie anschließend eine Bietergemeinschaft, steht aktuell ein Antrag der FDP-Fraktion im Raum, das Gelände bis auf Weiteres zumindest als Parkplatz zu nutzen. Laut Verdens Stadtkämmerer Andreas Schreiber wird das Thema voraussichtlich in der kommenden Woche im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss behandelt. Aus Sicht der Stadt sei dieser Vorschlag allerdings keine gute Option. „Man muss Geld und Arbeit investieren, um die Fläche als Parkplatz nutzen zu können“, argumentiert Schreiber. Er beziffert die Kosten mit etwa 75 000 Euro. „Das sind ziemlich hohe Kosten, zumal die Parkplatzlösung nur vorübergehend sein soll“, so der Kämmerer. Nachdem aktuell kein interessierter Investor bekannt ist, wartet die Stadt laut Schreiber aktuell ab und lässt sich beraten, inwieweit die beschlossenen rechtlichen Rahmenbedingungen noch gelten. „Wir müssen klären, wie wir weiter handeln können. Die Frage ist, ob wir uns noch im Verfahren befinden oder ob beispielsweise neu ausgeschrieben werden muss“, erklärt Schreiber. Diese Fragen müssten jetzt zügig geklärt werden. „Das ist ein Schwerpunkt in diesem Jahr, wir wollen da möglichst schnell weiterkommen“, sagt Schreiber. Über das weitere Vorgehen müsse dann der Stadtrat abstimmen. Eigentlich sollten auf dem rund 7600 Quadratmeter großen Grundstück ein urbanes Viertel mit Hotel, vielen Mietwohnungen sowie öffentliche Flächen und Einkaufsmöglichkeiten entstehen. Im Oktober hatte der Rat in nichtöffentlicher Sitzung bekräftigt, an dem Projekt gemeinsam festhalten zu wollen.