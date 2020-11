Der Langwedeler Corvyn Haase gehört zu den besten Azubis im Land Niedersachsen. Für sein Gesellenstück erhielt der 20-jährige Fahrzeugbaumechaniker, der im Bedingbosteler Unternehmen Schutz Fahrzeugbau arbeitet, eine Ehrenurkunde. (Björn Hake)

In einer riesigen Lagerhalle stehen zahlreiche unterschiedliche Fahrzeuge – viele noch im Rohzustand. Eine Vielzahl an Mechanikern arbeitet mit verschiedenen Maschinen und Werkzeugen an den Gefährten. Während an dem einen Fahrzeug geschraubt wird, kümmert sich einige Meter weiter ein anderer Mechaniker um die Elektronik. Inmitten der Halle steht in blauer Arbeitskluft Corvyn Haase. Der 20-jährige gebürtige Langwedeler hat gerade den neuen Auftrag begonnen, einen Pritschenwagen nach Kundenwunsch aufzubauen.

Das Lernen hört nie auf

Haase ist Fahrzeugbaumechaniker im Unternehmen Schutz Fahrzeugbau und in der Montagehalle des Bendingbosteler Betriebes für den jeweiligen Aufbau von Pritschen-, Kipper- und Kofferaufbauten zuständig. Er ist einer von 100 Mitarbeitern, sticht auf den ersten Blick nicht aus der Menge heraus. Doch seine Arbeit und vor allem sein Gesellenstück taten dies: Haase hat seit Anfang diesen Jahres ausgelernt und ist Kammersieger im Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks aus dem Bezirk der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade – sprich einer der Landesbesten seines Berufes in Niedersachsen.

„Für mein Gesellenstück habe ich circa neun bis zehn Stunden gebraucht“, erklärt Haase, der die Prüfung an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Rotenburg ablegte. Einfach formuliert sei die komplexe Konstruktion ein U-Träger mit Anpassung gewesen. „Die Prüflinge haben jedoch zwölf bis vierzehn Stunden Zeit“, betont Ausbilder Markus Funda. Sein Schützling Coryvn Haase hatte schon immer Interesse an einem handwerklichen Beruf. „Ich habe mich nach der Schule nach Metallbaubetrieben umgesehen und bin dann auf meine jetzige Firma aufmerksam geworden“, erzählt der 20-Jährige. Nachdem er ein Praktikum im Betrieb absolviert hatte, war dem Langwedeler sofort klar, dass er in Bendingbostel seine Lehre beginnen wollte.

„Den Familien- und Ausbildungsbetrieb gibt es seit 1961“, erklärt Geschäftsführer Jens Schutz, der das Unternehmen in zweiter Generation führt. Mittlerweile sehe sich die Firma mit der Problematik konfrontiert, keinen Nachwuchs mehr zu finden. „Früher hatten wir bis zu elf Auszubildende – derzeit haben wir fünf“, verdeutlicht Schutz. Auch viele andere Betriebe hätten mit dem Azubi-Mangel zu kämpfen. „Insgesamt ist es ein abwechslungsreicher Beruf, der nicht weit bekannt ist“, erklärt Schutz weiter, „unser Ziel ist es immer, alle Auszubildenden zu übernehmen“. Dementsprechend wurde auch Haase nach seiner abgeschlossenen Lehre im Betrieb übernommen.

Das Aufgabengebiet des gleichnamigen Unternehmens umfasst unter anderem die individuelle Herstellung von Fahrzeugbaugruppen und die Montage von Pritschen-, Kipper- und Kofferbauten – beispielsweise für Handwerksbetriebe. Dementsprechend ist neben des Interesses am Handwerksberuf auch handwerkliche Geschicklichkeit ein wichtiges Kriterium, so Ausbilder Markus Funda. „Ein anständiger Hauptschulabschluss reicht aus“, erklärt er. Doch auch der Beruf des Fahrzeugbaumechanikers habe sich mit der Zeit gewandelt. „Die Elektronik rückt immer mehr in den Vordergrund. Zudem gibt es neue Fertigungsmethoden“, erzählt der Ausbilder.

Den Spaß an der Arbeit und die Kunst des Handwerks besitzt vor allem Haase – erhielt er sogar für sein Gesellenstück eine Ehrenurkunde. „Wir hatten schon einen Gesellen mit der Note 2,2 – aber einen Landesbesten noch nicht“, verdeutlicht Schutz. Für Corvyn Haase ist sein Beruf eine Art Traumjob. „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Während der Berufsschule und auf den Lehrgängen lernt man unterschiedliche Sachen.“ Neben Schleifen und Schweißen gehören auch mechanische Kenntnisse, Hydraulik oder der Umgang mit Bremsenfahrwerken dazu. „Auch Rechtliches wie die Straßenverkehrsordnung“, sagt Haase. Insgesamt sei er während seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung rund zehn Mal in Braunschweig auf Fortbildungen gewesen.

Doch ganz fertig ist Haase noch nicht, denn der Bundeswettbewerb steht für den Kammersieger noch an: „Auf Bundesebene muss ich mein Gesellenstück neu bauen und habe dafür weniger Zeit.“ Der Wettbewerb finde in Frankfurt statt, wurde Corona-bedingt jedoch auf das Frühjahr 2021 verschoben, ergänzt Funda. Vor Ort bekomme der Langwedeler dann eine Zeichnung, was er an dem Fahrzeug machen müsse. Haase: „Als Information bekomme ich vorab nur eine Werkzeugliste, was ich alles mitbringen muss.“

Bis dato geht der Fahrzeugbaumechaniker erst einmal wieder in der Montagehalle des Unternehmens seinen alltäglichen Aufgaben nach. Haase: „Bei den neuen Fahrzeuggestellen, die vom Zulieferer kommen, baue ich derzeit je nach Auftrag beispielsweise eine Ladebordwand an und mache die Elektronik.“ Gerade die Technik entwickele sich ständig weiter. „Deswegen sind Fortbildungen wichtig“, betont Markus Funda. Somit bedeute eine abgeschlossene Lehre nicht automatisch, dass das Lernen vorbei sei.

„Insgesamt ist es schon eine harte Arbeit, hinterher muss man in die Dusche. Dennoch habe ich viel Spaß und bin immer offen für Neues“, erzählt Haase lachend und macht sich wieder auf den Weg zum Arbeitsplatz, um an seinem Projekt weiterzuschrauben.