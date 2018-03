Der Unfallwagen in Dörverden. (Polizei Verden)

Bei dem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Dörverden und Westen waren am Mittwoch drei junge Männer im Alter von 29, 19 und 14 Jahren gestorben. Das Auto prallte in einer langgezogenen Rechtskurve gegen einen Baum und wurde in zwei Teile gerissen.

Die Polizei schließt inzwischen einen technischen Defekt am Fahrzeug, einem 20 Jahre alten VW Golf Cabrio, aus. Ein Zeuge habe sich bei der Polizei gemeldet und berichtet, das Auto sei durch zu hohe Geschwindigkeit aufgefallen, hieß es am Donnerstag. Zur Unfallzeit, gegen 16.30 Uhr, hatte es zudem stark geregnet. Auf der Fahrbahn wurden keine Spuren gefunden, die zur Klärung der Unfallursache beitragen können.

Die Polizei Verden / Osterholz sucht deshalb nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Nummer 04231/8060 entgegengenommen. (ech)