Eine Szene, die bald vielleicht endgültig der Vergangenheit angehört: Angehende Bäcker stellen sich in den BBS Verden dem Urteil von Ausbilder Axel von der Mehden (rechts). (Björn Hake)

Manchmal ist der Ernst der Lage schon mit einer einzigen Information sehr gut beschrieben: Im Landkreis Verden gibt es im gerade angelaufenen Ausbildungsjahr nur einen einzigen Bäckerlehrling. Die anhaltend niedrige Zahl der angehenden Bäcker gefährdet inzwischen auch die theoretische Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Verden. „Wir sind an einer Schmerzgrenze angekommen“, sagt Norbert Mäteling, kommissarischer Schulleiter. Die Schule prüfe derzeit Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Berufsbildenden Schulen.

Die BBS müssen dem Niedersächsischen Kultusministerium regelmäßig ihre Schülerzahlen nennen. Als kritische Größe für eine Berufsschulklasse gilt eine Schülerzahl von sieben. „Den Bäcker unterrichten wir im ersten Ausbildungsjahr in der Berufsfachschule für Lebensmitteltechnik“, erklärt Mäteling. Nur so sei die theoretische Ausbildung aktuell noch „darstellbar“.

Bei der Bäcker-Innung stellt man sich schon darauf ein, dass die Auszubildenden bald nicht mehr an den BBS Verden unterrichtet werden könnten. „Es wird in Zukunft keine Berufsschulklasse mit sechs oder sieben Azubis mehr geben“, sagt Torsten Wöbse, Obermeister der Bäcker-Innung Osterholz-Verden. Im Landkreis Verden gebe es aktuell nur noch sechs backende Betriebe, von denen auch nicht alle ausbildeten.

Für Wöbse kann die Qualität der Ausbildung nur gesichert werden, wenn mehrere Berufsbildenden Schulen ihre Klassen zusammenlegen. „Im ersten Ausbildungsjahr geht es viel um hygienische Grundlagen, da ist das noch gemeinsam mit der Lebensmitteltechnik möglich“, sagt Wöbse. Doch ab dem zweiten Ausbildungsjahr müsse es für die Bäcker eine eigene Berufsschulklasse geben. Bei der Frage, wo die Auszubildenden in Zukunft hinfahren müssen, ist für den Obermeister die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel entscheidend. „Rotenburg wäre eine Weltreise, Nienburg hingegen sehr unproblematisch.“ Auch eine Kooperation mit Bremen oder gar Hannover kann sich Wöbse vorstellen.

Nur zwei Bewerber

Für dieses Ausbildungsjahr hatte die Bäckerei Wöbse gerade einmal zwei Bewerber. „Der Erste hat die Anforderungen schlicht nicht erfüllt“, berichtet Wöbse. Der zweite Bewerber habe sich in einem Express-Verfahren für die Ausbildung entschieden. Nach einem Praktikum von nicht einmal zwei Wochen unterschrieb er den Ausbildungsvertrag. „Er hat dann leider nicht einmal drei Tage durchgehalten. Am Ende ist er am Arbeitsplatz eingeschlafen“, sagt Wöbse. So steht seine Bäckerei, die mit elf Filialen in Kirchlinteln, Verden und Walsrode vertreten ist, in diesem Jahr ohne neuen Auszubildenden da.

„Der Abschmelzprozess wird in den kommenden Jahren weitergehen“, sagt der Obermeister und meint damit, dass die Zahl der Bäckereien weiter sinken wird. Dass die Discounter mit ihren Brötchenpreisen von zwanzig Cent und weniger den Bäckereien das Leben schwer machen, ist schon lange bekannt. Wöbse beschreibt die Situation der Bäcker so: „Man muss sich immer am Markt bewegen. Die Betriebe, die sterben, haben Fehler gemacht.“

Aktuell seien diejenigen Bäcker-Filialen erfolgreich, die sich auch als Gastronomie verstehen würden: morgens ein gutes Frühstücksangebot, nachmittags Kaffee und Kuchen. „Trotzdem muss den ganzen Tag Betrieb sein. Auch am Nachmittag gehen noch Brötchen über den Tresen“, sagt Wöbse. Die Situation der Bäckereien sei auch deshalb so kritisch, weil so gut wie niemand einen neuen Betrieb gründe. „Wenn ich mich als Bäcker selbstständig machen möchte, brauche ich etwa 600 000 Euro Kapital“, erklärt der Obermeister. Als Maler oder Maurer ginge das auch mit deutlich weniger Geld.

Angespannte Lage bei Maurern

Den Nachwuchsmangel bekommen auch andere Berufe des Handwerks zu spüren. Beispiel Maurer: Hier sind es laut BBS Verden im zweiten und dritten Ausbildungsjahr aktuell sechs und sieben Auszubildende. Im ersten Ausbildungsjahr findet bei den Baugewerken noch keine Spezialisierung statt, künftige Tischler und Maurer lernen gemeinsam in der Berufsfachschule. Bei den BBS Verden ist diese Berufsschulklasse mit 27 Schülern aktuell gut ausgelastet.

Die Kreishandwerkerschaft hat die Entwicklung in all diesen Branchen im Blick. „Das Handwerk ist in der Region verankert. Deshalb ist es wichtig, dass die Auszubildenden auch vor Ort zur Schule gehen können und keine langen Reisen auf sich nehmen müssen“, argumentiert Ante Tobias Brekenfeld, Geschäftsführer der Kreishandwerkschaft Elbe-Weser. Er hält auch Blockunterricht für keine gute Lösung. „Unser duales System mit einem wöchentlichen Wechsel von Theorie und Praxis hat sich bewährt“.