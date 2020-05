Die Ortsdurchfahrt Walle, Bundesstraße 215, während der Bauphase: Ab Freitag steht die nächste Sperrung an. (Björn Hake)

Die Bauarbeiten zum Umbau der Ortsdurchfahrt Verden-Walle im Zuge der Bundesstraße 215 dauern seit dem 9. September 2019 an. Und es gibt aus Sicht der niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden Fortschritte zu vermelden. Denn in Fahrtrichtung Rotenburg, zwischen den Straßen Waller Bahnhof und Holtumer Straße, ist die neue Fahrbahn bis einschließlich der Asphaltbinderschicht größtenteils fertiggestellt. Ebenfalls abgeschlossen sind die Bauarbeiten am östlichen Geh- und Radweg, wie die Landesbehörde mitteilt.

Für den Einbau der Asphaltdeckschicht in der Fahrbahn und den Einmündungen wird ab diesem Freitag, 22. Mai, die Bundesstraße 215 zwischen der Anschlussstelle Verden-Nord und der Straße Achtern Hoff für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zum Tierheim und der Hundeschule ist von Verden kommend frei. Die Arbeiten unter Vollsperrung in diesem Bauabschnitt dauern voraussichtlich bis Sonnabend, 30. Mai, an. Die Anwohner innerhalb des gesperrten Bereiches bittet die Landesbehörde, während der Vollsperrungen ihre Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes zu parken. Die direkten Anlieger seien im Vorfeld zusätzlich schriftlich darüber informiert worden. Die Fußgängerampel wurde auf Höhe der Straße Achtern Hoff verlegt und bleibt bis zum Ende der Bauarbeiten an diesem Standort.

Im Anschluss wird die Einmündung Waller Bahnhof in die Bundesstraße 215 erneuert. Die Einmündung ist während der Erneuerung voraussichtlich direkt nach Pfingsten, von Dienstag, 2. Juni, bis Donnerstag, 4. Juni, voll gesperrt. Der Verkehr auf der B 215 wird wechselseitig mit einer Ampel am Baubereich vorbeigeführt. Die restlichen Bauarbeiten am westlichen Geh-/Radweg werden anschließend unter halbseitiger Sperrung der B 215 bis voraussichtlich zum 11. Juli ausgeführt. Der Verkehr wird erneut mit einer Ampelregelung wechselseitig an den Baubereichen vorbeigeführt. Parallel wird das neue Regenrückhaltebecken ohne Einschränkungen für den Verkehr bis voraussichtlich zum 25. Juli 2020 hergestellt.

Wann das Großprojekt vollständig abgeschlossen sein wird, dazu halten sich die Mitarbeiter der Landesbehörde bedeckt. Das angestrebtes Ziel, am 30. Mai fertig zu sein, kann die Landesbehörde jedenfalls nicht mehr halten. Das Budget von etwa vier Millionen Euro soll aber noch Bestand haben. Einen Teil davon übernimmt die Stadt Verden.

Während der Vollsperrung vom 22. Mai bis etwa 30. Mai wird der Verkehr weiträumig um Walle herumgeleitet: Aus Rotenburg kommen wird der Verkehr kurz hinter dem Heidkrug über die Kreisstraße 31 nach Völkersen und weiter über die Landesstraße 155 und 158 nach Verden-Dauelsen umgeleitet. Aus Holtum (Geest) kommend wird der Verkehr über die Kreisstraße 21 nach Kirchlinteln und weiter über die Landesstraße 171 nach Verden umgeleitet. Für den Verkehr aus Verden kommend, gelten die Umleitungsstrecken in gegenläufiger Richtung.

Für den Busverkehr der Linie 725 gelten angepasste Fahrpläne. Weitere Informationen erhalten Fahrgäste bei dem zuständigen Busunternehmen unter 0 42 31/ 92 27 19 oder im Internet unter www.allerbus.de. „Unsere im Internet veröffentlichten Fahrpläne sind aktuell und gelten trotz der Baustelle und auch während der Vollsperrung“, betont Nils Wolter-von Deylen von Allerbus.

Verzögerungen der Bauarbeiten aufgrund der Witterung und der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus seien jederzeit möglich, so die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden. Diese bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken. Informationen zu diesem Bauprojekte finden Interessierte auch im Internet unter der Onlineadresse www.strassenbau.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen.