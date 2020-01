Freuen sich riesig über ihr Neujahrsbaby: Ronny Wiesing und Katharina Weibert. (Björn Hake)

Er ist ein kleiner Steinbock und hat dementsprechend schon seinen eigenen Kopf. „Klamottenwechseln findet Jonathan nicht so cool“, erzählt seine Mama Katharina Weibert lachend. Um 4.37 Uhr hat das erste Baby des Jahres am Neujahrsmorgen in der Aller-Weser-Klinik das Licht der Welt erblickt. Es war eine natürliche Geburt, alles lief ganz unkompliziert. 3200 Gramm bringt Jonathan, der auf den Nachnamen Wiesing hört, auf die Waage. „Er ist 52 Zentimeter groß und hat einen Kopfumfang von 34,5 Zentimeter“, rechnet die stolze Mutter vor.

2019 wurden in den Kreißsälen des Verdener Krankenhauses insgesamt 649 Babys geboren. Zum Vergleich: 2018 waren es nach Angaben von AWK-Sprecherin Nina Braun noch 655. „Es ist ganz toll hier. Ich bin schwer begeistert. Die Ausstattung ist super, die Ärzte und Hebammen sowieso“, schwärmt Katharina Weibert. Mit ihrer Meinung steht sie nicht alleine da. Das Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe überzeugt werdende Mütter und Väter bei den regelmäßig stattfindenden Kreißsaal-Führungen immer wieder gerne von der ganzheitlichen und familienorientierten Arbeitsweise auf Station 6. Ziel ist es, die Babys möglichst ohne Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen. Die Kaiserschnittrate in der Aller-Weser-Klinik bewegt sich gemäß Statistik deutlich unter dem Bundesschnitt von rund 30 Prozent.

Die meisten Frauen bringen ihr Kind dort laut Hebamme Irene Kill auf dem sogenannten Kreißbett zur Welt. Daneben gehört auch ein CTG-Gerät, das die Herztöne des Ungeborenen aufzeichnet sowie die Wehentätigkeit bei der Mutter erfasst, zur Grundausstattung im Kreißsaal. Wärmelampen sowie eine Wickeleinheit runden das „Equipment“ dort ab. Die Notfallversorgung mit dem Absauggerät und der Sauerstoffzufuhr befindet sich dagegen etwas im Hintergrund.

99 Prozent der Väter sind nach Aussage der Hebamme mittlerweile im Kreißsaal mit dabei. Für den frisch gebackenen Papa Ronny Wiesing war das eine Selbstverständlichkeit. „Er hat Jonathan sogar die Nabelschnur durchgeschnitten“, erzählt Katharina Weibert. Das Verdener Neujahrsbaby wurde in eine bunte Patchwork-Familie mit insgesamt drei Halbgeschwistern im Alter von 10 bis 16 Jahren hineingeboren. „Seine große Schwester freut sich schon, dass sie jetzt immer auf ihren kleinen Bruder aufpassen kann“, sagt die Mutter und kann die Ankunft des Nesthäkchens zu Hause in Hämelhausen bei Eystrup kaum erwarten.

Im Gegensatz zum Geburtenjahr 2009 ist die Zahl der in Verden geborenen Kinder in der vergangenen Dekade rasant angestiegen. Konnte die Station damals lediglich 374 Geburten verzeichnen, waren es zehn Jahre später schon 655. Doch woran liegt dieser Baby-Boom in der Allerstadt? Ist die Schließung von Entbindungsstationen in den Nachbarlandkreisen oder eine allgemein steigende Geburtenrate der Grund dafür? Astrid Brunnbauer, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, begründet dies vor allen Dingen mit dem guten Ruf der Station. „Wir nehmen uns hier in Verden viel Zeit für die werdenden Mütter“, erläutert sie.

Eltern und Kinder verbringen die erste Zeit mit ihrem Nachwuchs am liebsten im Familienzimmer. Noch schlummert das in ein quitschegelbes Handtuch gehülltes Baby Jonathan im Bett seiner Mama, doch pünktlich zum Wochenende geht es für das jüngste Mitglied der Patchwork-Familie heim. „Ich bleibe erst einmal für ein Jahr zu Hause und auch der Papa nimmt gleich seine beiden Vätermonate“, erzählt Katharina Weibert.

Weil erst Ende Januar im chinesischen Horoskop das Jahr der Ratte eingeläutet wird, wurde der zwei Tage alte Jonathan Wiesing demnach also noch im Zeichen des Schweins geboren. Und genau das wünschen seine Eltern ihm auch – dass ihr Neujahrsbaby ganz viel Schwein im Leben hat.

Kreißsaal-Führungen werden an jedem zweiten und dritten Mittwoch im Monat in der Verdener Aller-Weser-Klinik angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.