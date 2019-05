Durch die Stadt flanieren und Tiere bestaunen, das fiel im vergangenen Jahr aus. 2020 könnte es wieder soweit sein. (Björn Hake)

Groß war das Bedauern, als der Kaufmännische Verein Verden im vergangenen Jahr die Stallgasse endgültig absagen musste. Zu teuer war die Organisation dem Verein zu stehen gekommen. Gewinne ließen sich mit der Veranstaltung ohnehin nicht erzielen, doch mit der Professionalität des Events stiegen auch die Verluste. Hinzu kam, dass die Cheforganisatorin Imke Sievers beruflich so eingebunden war, dass sich terminliche Schwierigkeiten ergaben. Doch nun gibt es neue Hoffnung für die Stallgasse. 2020 könnte sie wieder die Innenstadt beleben.

Politik, Verbände, Stadt und auch viele Einwohner Verdens haben sich in den vergangenen Monaten vermehrt nach der Zukunft der Stallgasse erkundigt, erklärt der Vorsitzende der Kaufmannschaft, Harald Nienaber. „Ein großer Rückhalt ist also da“, schließt er daraus. Der brachte das Thema nun auch auf die Tagesordnung bei der Echterdinge, der jährlichen Hauptversammlung des Vereins.

Die ursprüngliche Idee der Stallgasse war es, gekoppelt mit dem Internationalen Reitturnier im August, den Turniergästen ein zusätzliches Angebot zu machen, das im selben Zug die Innenstadt belebt. Der Plan gelang, und so entwickelte sich die Veranstaltung zu einem beliebten Ziel für Menschen aus Verden und dem Umland.

Interesse ist ungebrochen

Als der Kaufmännische Verein als Veranstalter abtrat, gab es Gespräche mit der Stadt und dem Hannoveraner Verband. Beide hatten jedoch ebenfalls davon abgesehen, sich der Organisation anzunehmen, erklärt Nienaber. Wegen des nach wie vor großen Interesses an der Veranstaltung macht die Kaufmannschaft nun wieder einen Schritt auf die Kooperationspartner zu. Sie sei nun bereit, die Organisation erneut an sich zu nehmen, sagt der Vorsitzende, vorausgesetzt, die Stadt übernimmt die Finanzierung in Gänze. Bislang hatte die Stadt einen „großen Obolus“ für die Veranstaltung beigesteuert. Doch um das Event zu stemmen, reichte der nicht aus.

Dass der Verein sich nun wieder als Veranstalter bereit stellt, hat allerdings auch einen weiteren Hintergrund. Denn Imke Sievers ist, nachdem sie beruflich in Wildeshausen eingebunden war und es zeitliche Schwierigkeiten gab, wieder für eine Neuauflage der Stallgasse zu haben. „Das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor“, versichert Nienaber. Sievers habe viel Erfahrung und nicht zuletzt die passenden Kontakte. Aktuell arbeite die Fachfrau an einem Angebot an die Stadt, in dem sie die etwaigen Kosten aufführe.

„Wir können noch nicht euphorisch sagen, dass es 2020 eine Stallgasse geben wird“, beschwichtigt Nienaber. Der Ball liege künftig bei der Stadt. Die müsste zwischen 20 000 und 25 000 Euro investieren. Geringere Zuschüsse werden nach Bewertung mit einem Kriterienkatalog geleistet, erklärt Angelika Revermann vom Stadtmarketing. Förderfähig sind demnach imagebildende Veranstaltungen, jahreszeitliche oder anlassbezogene Dekorationen, aber auch Rahmen- und Begleitprogramme für bereits bestehende Veranstaltungen. Die Stallgasse würde die Voraussetzungen bestens erfüllen, sprenge jedoch den Finanzrahmen. Über Ausgaben in dieser Höhe muss der Stadtrat entscheiden. Selbst als Veranstalter auftreten wolle die Stadt jedoch nicht, sagt Revermann. Denn das könne sie wiederum personell nicht stemmen.