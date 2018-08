Baustellenschilder wie hier auf der A7 wird auf der A27 demnächst wohl einige geben. (Julian Stratenschulte/dpa)

Die Autobahn 27 bekommt eine neue Fahrbahndecke. Diese Arbeiten haben bereits in der Vergangenheit für Sperrungen zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Nord gesorgt. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mitteilt, stehen in den kommenden Wochen zwei weitere Einschränkungen im Verkehr bevor.

In der Zeit von Freitag, 17. August, 7 Uhr, bis Montag, 20. August, 6 Uhr, wird die Anschlussstelle Walsrode-West gänzlich gesperrt, kündigt Helen Schwedler von der Landesbehörde an. Für die Dauer der Arbeiten sind die Abfahrt sowie die Auffahrt an der Anschlussstelle sowohl in Fahrtrichtung Bremen als auch in Richtung Walsrode nicht befahrbar.

Die Autofahrer werden gebeten, in dieser Zeit die Anschlussstelle Walsrode-Süd zu nutzen. Eine entsprechende Bedarfsumleitung mit der Auszeichnung U3 führt von der Anschlussstelle Walsrode-West zu ihrem südlichen Pendant. In der Gegenrichtung ist die Strecke als U58 ausgeschildert.

Im direkten Anschluss wird die Anschlussstelle Verden-Nord in Fahrtrichtung Walsrode ab Montag, 20. August, ab etwa 9 Uhr gesperrt. Sie soll erst am Sonntag, 16. August, 20 Uhr, wieder befahrbar sein. Es wiederholt sich das Spiel des vorherigen Wochenendes. Auch in Verden-Nord ist weder eine Auf- noch eine Abfahrt möglich.

Als Ersatz für Autofahrer, die aus Richtung Bremen unterwegs sind und in Verden-Nord abfahren wollen, soll die Anschlussstelle Langwedel dienen. Die Bedarfsumleitung U 52 führt von dort aus zur gewünschten Abfahrt. Für jene Verkehrsteilnehmer, die in Verden-Nord ihre Fahrt auf der Autobahn in Richtung Walsrode beginnen möchten, dient die Bedarfsumleitung U 54, die sie zur Anschlussstelle Verden-Ost führt.

Mit den beiden Sperrungen ist es allerdings noch nicht getan, kündigt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Denn auch die Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-Süd müssen für die Erneuerungsarbeiten in Zukunft gesperrt werden. Noch sind diese Arbeiten jedoch nicht terminiert, sie sollen jedoch rechtzeitig über die Presse bekannt gegeben werden, heißt es von der Landesbehörde.

Witterungsbedingt kann es zu Änderungen kommen. Auch hierüber will die Behöre zeitnah informieren. Verkehrsteilnehmer sind dazu aufgerufen, während der Sperrungen im Baustellenbereich besondere Vorsicht walten zu lassen.