Hat den Verdener Kunstpreis im Jahr 2016 gewonnen: Hilda Kieseritzky. (Strangmann)

Verden. Kultur ist ein wichtiger Standortfaktor. Das weiß auch Jürgen Weidemann. „Obwohl die Stadt Verden die Kultur in den vergangenen Jahren recht stiefmütterlich behandelt hat, gibt es ein reichhaltiges Kulturleben in der Stadt“, fasste der Liberale bei der Sitzung des Verdener Kulturausschusses am Donnerstagabend zusammen. Für frischen Wind und ein neues Konzept in Sachen kultureller Bildung sorgt jetzt Susanne Reinhardt, die für die Kulturförderung im Verdener Rathaus zuständig ist. Die Mitglieder des Fachausschusses gaben einstimmig grünes Licht für das von ihr konzipierte Pilotprojekt zur künstlerischen Bildung in Kitas und Grundschulen. Gemäß Beschlussempfehlung stellt die Stadt Verden eine Ausfallbürgschaft in Höhe von bis zu 16 000 Euro zur Verfügung, falls dafür keine Fördermittel eingeworben oder Sponsoren gefunden werden können.

Kunstlabor und Kunstpreis

Reinhardts Kultur-Konzept fußt auf zwei Säulen, dem Kunstlabor und alternierend dem Kunstpreis. Beide Veranstaltungen sollen im jährlichen Wechsel jeweils im Frühjahr über die Bühne gehen. Anlässlich einer Projektwoche in Kitas und Grundschulen soll das Kunstlabor erstmalig im Frühjahr 2020 geöffnet werden. „Fünf Grundschulen und 14 Kitas wird angeboten, jeweils eine Projektwoche zum Thema frühkindliche/künstlerische Bildung zu installieren. Für den Einkauf von künstlerischem Personal wird je Einrichtung ein Etat in Höhe von 800 Euro kalkuliert, dazu werden Förderanträge gestellt, die Materialkosten tragen hingegen die Sponsoren“, erläuterte Susanne Reinhardt. Zudem könnten ausgewählte Ergebnisse innerhalb einer Sonderausstellung über die Preisträgerinnen des Verdener Kunstpreises 2016 präsentiert werden. Vor drei Jahren wurden Hilda Kieseritzky, Tine Pockels und Petra Seydel damit ausgezeichnet. Der Brand im Neuen Rathaus vereitelte damals die geplante Schau.

Den Unterschied zwischen Kunstpreis und Kunstlabor machte Reinhardt in ihrem vorlegten Konzept noch einmal deutlich: „Während bei der Auslobung des Verdener Kunstpreises norddeutsche Kunstschaffende mit mehrjähriger Erfahrung angesprochen werden, die ihre Werke zu einem vorgegebenen Ausstellungsthema einsenden und sich später dem Urteil der Jury stellen, skizziert das Kunstlabor einen experimentellen Raum in der Stadt Verden.“ Heißt übersetzt, dass sich beim Kunstlabor regionale Künstler und kunstaffine Bewohner zusammenfinden, um mit- oder eben auch voneinander zu lernen. Reinhardts Konzept zufolge klingt das Kunstlabor mit einem Wochenende der offenen Ateliers aus. Parallel dazu könnten Ausstellungen in Kitas und Schulen gezeigt werden. Darüber hinaus umfasst das Konzept ein inklusives Projekt für Menschen mit Handicap. Ausschussmitglied Karin Hanschmann (SPD) freute sich darüber ganz besonders: „Kunst ist Miteinander, Kunst verbindet“, sagte sie. Das Konzept von Susanne Reinhardt stieß fraktionsübergreifend auf breite Zustimmung. Mit dem sich abwechselnden Kunstlabor und dem Kunstpreis könnten somit zwei neue kulturelle Leuchttürme für Verden geschaffen werden.

Höhere Preisdotierung

„Die zweimal jährlich im Rathaus stattfindende Werk-Kunst-Ausstellung trägt den Charakter einer Börse in sich, die Kunstausstellung mit der Auslobung des Verdener Kunstpreises hingegen nicht“, grenzte Susanne Reinhardt in ihrem Konzept die verschiedenen Veranstaltungen voneinander ab. Stichwort Dotierung: Für die Kulturexpertin ist die Dotierung des Kunstpreises ein Indiz für seine Wertigkeit. Aus diesem Grund plädierte sie auch dafür, die bisherige Höhe deutlich zu steigern – den ersten Preis mit 5000 Euro sowie den Publikumspreis mit 1000 Euro.