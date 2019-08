Weil große Teile des Dachs nicht mehr sicher waren, wird es noch bis Ende August umfangreich saniert. Außerdem erhielt die Schule eine neue Alarm- und Lautsprecheranlage. (Björn Hake)

Die Sommerferien gehen in der kommenden Woche zuende, und entsprechend wenig Zeit bleibt, um die angefangenen Sanierungen und Umbauten in den Verdener Schulen und Kindertagesstätten abzuschließen. Traditionell wird die unterrichtsfreie Zeit genutzt, um zumindest die Arbeiten im Inneren der Einrichtungen umzusetzen, wie Ralf Heinrich von der Abteilung für Bauunterhaltung der Stadt Verden erzählt.

Einigen Arbeiten sind vergleichsweise einfach zu realisieren. So hat der Kindergarten Carl-Hesse-Straße einen neuen Bodenbelag bekommen, die Kita in Walle eine neue WC-Anlage. Der Grundschule Lönsweg spendierte die Stadt in zwei Klassenzimmern einen neuen Bodenbelag und Anstrich. Die gleiche optische Auffrischung gab es in der Nicolaischule. Allerdings nicht nur. Auch das Kleinspielfeld und die Laufbahn mussten saniert werden. Dabei wurden die Oberflächen abgeschliffen und ersetzt.

„Wir machen alljährlich eine Begehung der städtischen Objekte“, sagt Ralf Heinrich. Dabei wird vor allem der Verschleiß beurteilt, um zu sehen, wo Sanierungen erforderlich sind, und wo es mit einer Renovierung getan ist. „Die Bodenbeläge sollten eigentlich ewig halten, aber das ist natürlich nicht so“, erklärt er. Dabei komme es in erster Linie auf die Nutzung an, beispielsweise, wie viel Schmutz von außen in die Räume getragen werde.

Die umfangreichste und teuerste Sanierung steht in der Jahnschule vor der Vollendung. Das komplette Dach musste saniert werden, indem die Balkenlage komplett ersetzt wurde. Dazu kamen neue Eindeckung, Dämmung und ein verbesserter Brandschutz. Die Kosten für das Projekt liegen bei 800 000 Euro. Die Verformung der Dachkonstruktion im Gebäuderiegel II der Jahnschule wurden im Mai 2018 entdeckt. Kleinere Verformungen wurden auch im Gebäuderiegel III festgestellt. Nach Angaben der Verwaltung war die Jahnschule in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre erbaut und in den vergangenen 20 Jahren durch diverse Anbauten ergänzt worden. Nach der Sichtung der Schäden durch einen Tragwerksplaner wurde die Konstruktion in allen drei Gebäuderiegeln gesichert. Bei weiteren Untersuchungen und Berechnungen Anfang August 2018 wurde nachgewiesen, dass die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion nicht gegeben war. Somit war eine grundlegende Sanierung der Dächer der Gebäuderiegel II und III unabdingbar.

Für Gebäudeunterhaltungen und Renovierungsarbeiten steht alljährlich ein festes Budget zur Verfügung, 2019 sind es 1,4 Millionen Euro. „Das reicht für kleine und mittlere Sanierungen. Solche umfangreichen Arbeiten wie ein neues Schuldach müssen außer der Reihe finanziert werden“, sagt Wolfgang Tobias, Leiter der Hochbauabteilung im Rathaus.

Zu den Arbeiten, die in jedem Jahr auf der Tagesordnung stehen, gehört, die Akustik in den Klassenräumen zu verbessern. „Das passiert flächendeckend, wo es notwendig ist. Das ist vom Stand der Technik abhängig. Geplant ist ein Klassenraum pro Jahr, manchmal schaffen wir auch zwei“, sagt Heinrich. In den Herbstferien wird weiter renoviert, sofern es Firmen gibt, die dann Kapazitäten haben, um Aufträge zu übernehmen.

Auch im Zuständigkeitsbereich von Wolfgang Tobias taucht die eine oder andere Schule auf. So wurde in der Jahnschule eine neue Alarm- und Lautsprecheranlage eingebaut, Kostenpunkt: etwa 150 000 Euro. „In den Herbstferien wird in der Turnhalle Walle eine neue Trennwand eingebaut“, kündigt Tobias an. Die Sanierung der Turnhalle der Nicolaischule steht erst 2020 an. Sie wird ebenfalls umfangreich ausfallen, denn das Dach ist an mehreren Stellen undicht, und der Boden hat Schäden. Insgesamt sei hier ein großer Sanierungsstau vorhanden, so Tobias. Auch energetisch soll die Turnhalle verbessert werden. Die Kosten lägen insgesamt im Millionenbereich.