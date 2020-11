Das Seniorenbüro bekommt Verstärkung: Wolfgang Paul (li), Christine Klasen (3. v. li) und Bürgermeister Lutz Brockmann (re.) begrüßen den Neuzugang in der Runde. Die Verdenerin Gertrud Döhle (2. v. li) vervollständigt fortan das Quartett der ehrenamtlichen Helfer. (Björn Hake)

In diesem Jahr hat das Seniorenbüro der Stadt Verden sein 20-jähriges Bestehen gefeiert – Corona-bedingt im kleinen Kreis mit Rückblick auf die Historie der Einrichtung in der Reiterstadt. Anlässlich des runden Jubiläums äußerte Christine Klasen, Seniorenbeauftragte der Stadt Verden, den Wunsch, dass ihr Team gern noch einen weiteren Mitstreiter hätte. Nun ist der Wunsch der Seniorenbeauftragten erhört worden. Gertrud Döhle verstärkt fortan das Team des Seniorenbüros – bestehend aus Christine Klasen, Wolfgang Paul und Eberhard Geiler.

„Ab sofort ist das Büro wieder paritätisch besetzt“, erzählt Wolfgang Paul. Nachdem Hermann Scheibe im vergangenen Jahr im Seniorenbüro aufgehört habe, sei die Stelle bis vergangene Woche unbesetzt geblieben. „Gertrud Döhle meldete sich bei uns, nachdem sie den Artikel bezüglich des 20-jährigen Jubiläums in der Zeitung gelesen hatte“, erklärt Klasen. Viele Verdener dürften das neueste Mitglied der für Senioren nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung bereits kennen. Die gelernte Sparkassenkauffrau arbeitete über zwei Jahrzehnte bis zum Eintritt in den Ruhestand im Büro des St. Johannisheims in Verden. „Wolfgang Paul kenne ich ewig – damals noch von der Sparkasse. Zudem arbeite ich gern mit alten Menschen. Das hat mir immer Freude bereitet“, erklärt Gertrud Döhle ihre Beweggründe. Dementsprechend habe sie keine große Eingewöhnungszeit gebraucht.

„Sie hat sozusagen bereits bei uns hospitiert“, ergänzt Paul mit einem Lachen. Beispielsweise habe Gertrud Döhle eine Auffrischung im Umgang mit dem Computer bekommen. Viele Themen würde sie bereits kennen, andere erlerne sie dagegen neu. „Somit wurde ich auch nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern lerne Schritt für Schritt“, erklärt Döhle, die früher ehrenamtlich den Lauftreff leitete. Nach dem Tod der Mutter im vergangenen Jahr habe sie als engagierte Frau eine neue Aufgabe gebraucht. „Durch das Ausfüllen der damaligen Anträge bin ich in der Thematik geblieben“, so die 71-Jährige, die eine geborene Bunte vom Brunnenweg ist.

Die neuen Aufgaben beginnen für Gertrud Döhle bereits an diesem Dienstag, da hat die sozial-engagierte Ehrenamtliche ihren ersten Arbeitstag im Büro. „Derzeit sind Mail und Telefon besonders wichtig. Dann kommt das Fenster mit dem Bitte-Klopfen-Aufkleber“, verdeutlicht Paul die Reihenfolge. Viele Senioren würden momentan vor allem die Fensterlösung wahrnehmen.

Während bereits vor der Corona-Pandemie viele Vertreterinnen und Vertreter der älteren Generation bezüglich einer Patientenverfügung zu Klasen und ihren Mitstreitern gekommen seien, um sich beraten und helfen zu lassen, habe sich die Anzahl während der Pandemie erhöht. „Corona hat sich in dieser Richtung ausgeprägt. Neben vielen Senioren, die einen Vordruck benötigen, den man fix durch das Fenster herausgeben kann, gibt es auch manche, die speziell beim Ausfüllen der Anträge Hilfe benötigen“, erklärt Paul. Die Betroffenen dürfen dann unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln das Büro betreten. Denn nicht alles könne per Mail, Telefon oder am Fenster geklärt werden. „Wir wissen längst nicht alles. Aber wir kennen die richtigen Stellen und können dann an die jeweilige Behörde vermitteln“, sagt Wolfgang Paul.

Insgesamt seien die Senioren in der Reiterstadt hinsichtlich des Virus sensibilisiert und vorsichtig. Viele würden auch soziale Kontakte meiden. „Es sind viele sehr verunsichert“, weiß Klasen. Den Betroffenen stehe das Team dann mit Rat und Tat zur Seite. Senioren, die ihr Anliegen dem Quartett nicht per Mail oder Telefon während der regulären Sprechstunde mitteilen konnten, werden in der darauffolgenden Sprechstunde kontaktiert. „Die Mails sowie die entgangenen Rufe werden uns angezeigt“, so Paul. Somit werde niemand vergessen.

Apropos vergessen. In Vergessenheit sind auch nicht die Veranstaltungen für die ältere Generation geraten, die Corona-bedingt in diesem Jahr nicht stattfinden konnten. „Die Veranstaltungen sind alle weggefallen. Es geht nichts mehr. Wir haben zwar den Kalender für das erste Quartal 2021 fertig, aber gehen davon aus, dass auch dann womöglich nichts stattfinden kann“, erzählt Paul. Zudem habe das Seniorenbüro bereits den Termin für das Frühlingsfest, das im Mai stattfinden soll, festgelegt und eine Lokalität gewählt. Falls dieses ebenfalls entfalle, sei alternativ ein Herbstfest geplant. „Wir werden versuchen, vieles nachzuholen, sobald dies möglich ist“, verspricht Klasen. Wie gewohnt können Senioren ihre Anliegen dem Team um Christine Klasen jeden Dienstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0 42 31/ 1 23 40 oder per E-Mail an: seniorenbuero@verden.de mitteilen. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, spontan an das Fenster des Seniorenbüros zu klopfen.