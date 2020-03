Die Grundschule Walle bekommt ein künstlerisches Leitbild: Schulleiterin Anne Grotheer mit Künstlerin Katja Priebe (von links). (Björn Hake)

Es ist still an diesem Morgen in der Grundschule Walle. Wo sonst in den Pausen 93 Schülerinnen und Schüler toben und spielen, ist nur Schulleiterin Anne Grotheer anwesend. Denn obwohl der Schulbetrieb seit Montag ruht, gibt es wichtige Neuigkeiten zu verkünden. Die Waller Grundschule hat ein neues Leitbild, das die Verdener Künstlerin Katja Priebe entworfen und gemalt hat. Außerdem ist die Einrichtung seit diesem Jahr Ackerschule und betätigt sich im Gemüseanbau.

Aber natürlich beherrscht das Coronavirus das Denken des Kollegiums. Von der Schließung der Schule erfahren haben Anne Grotheer und ihre Kolleginnen am Freitagvormittag, wenig Zeit, um eine Notbetreuung und Übungsaufgaben für die Schülerinnen und Schüler zu organisieren. „Das haben wir weitgehend am Wochenende gemacht“, erzählt die Leiterin. Für die Kinder im „Homeoffice“ gaben die Lehrkräfte Übungsaufgaben und Arbeitshefte mit, um den Lehrstoff zu vertiefen. Neue Inhalte sollten die Mädchen und Jungen in der Zwangspause nicht lernen.

Seit Montag können Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, ihren Nachwuchs in die Schule bringen, wo sie bis 13 Uhr betreut werden. „Im Moment sind das zwei Kinder, deren Eltern bei der Polizei und im Gesundheitsdienst arbeiten“, erzählt Grotheer. Diese beiden Kinder würden allerdings nicht unterrichtet, sondern würden basteln, lesen oder auch mal die Sendung mit der Maus gucken. Die sechs Lehrkräfte räumen in der Schule auf oder arbeiten im Homeoffice an Konzepten und Unterrichtsplänen. „Es ist immer jemand in der Schule“, sagt Anne Grotheer.

Wann der normale Schulbetrieb wieder beginnen kann, hängt von der Ausbreitung der Coronakrise ab. „Wir hoffen, dass wir am 20. April wieder starten können, aber sicher ist das natürlich nicht“, so die Schulleiterin. Dann soll jedenfalls das großformatige Bild mit den Leitlinien und dem bunten Schulleben in der Einrichtung aufgehängt werden. „Meine Idee war, die Schule so darzustellen, wie sie ist, mit einer Reduzierung aufs Wesentliche“, schildert Künstlerin Katja Priebe ihren Ansatz. Auf dem Bild ist deshalb nicht nur das bunte Treiben im Schulgarten zu sehen, sondern auch ein Querschnitt durchs Gebäude mit Unterricht und Morgenkreis.

„Die Idee, uns ein Leitbild zu geben, ist uns im vergangenen Jahr während einer Lehrerfortbildung gekommen“, berichtet Anne Grotheer. Entscheidend sei, dass auch die Kinder etwas damit anfangen könnten. „Deshalb wollten wir keine abstrakten Inhalte“, ergänzt sie. Und da sie selbst „ein Fan“ von Katja Priebe und ihren Bildern sei, habe die Zusammenarbeit nahegelegen. Auf dem Bild finden sich auch die Leitlinien der Schule: gemeinsam, stark, weltoffen, aktiv, lernen, leben und entdecken. Im Zusammenhang mit dem neuen Leitbild sei auch das Schullogo neugestaltet worden, so die Leiterin.

Ist das neue Leitbild entsprechend seiner Verwendung etwa zwei Quadratmeter groß, so ist das Originalbild nur Din-A3 groß. An dem Bild hat Katja Priebe nach eigenen Angaben etwa zwölf Stunden lang gearbeitet. „Gemalt habe ich es mit Bunt- und Filzstiften sowie Pastellkreiden und Fineliner“, erzählt die Künstlerin. Wichtig sei ihr gewesen, mit dem Werk zum Entdecken und Suchen anzuregen. „Das Ergebnis ist ganz toll. Ich bin sicher, dass sich jedes Kind in dem Bild wiederentdecken kann“, lobt die Schulleiterin begeistert.

Seit diesem Jahr ist die Einrichtung zudem offizielle Ackerschule. Das Projekt habe die Landesschulbehörde ausgeschrieben. „Es gab mehr als 80 Bewerber für 15 Plätze, und wir wurden ausgewählt“, erzählt Anne Grotheer stolz. Einen Acker habe die Schule bereits angelegt, bald stehe die erste Pflanzung an. „Zur Not müssen wir das ohne die Kinder machen“, so die Leiterin. Allerdings kann die Grundschule nicht einfach pflanzen, was sie möchte. Denn die Fruchtfolge und die Auswahl der Gemüse sind festgelegt. Denn die Gemüse-Ackerdemie ist ein ganzjähriges Bildungsprogramm aus Theorie und Praxis. Ziel sei, die Wertschätzung von Lebensmitteln bei Kindern zu steigern. „Im Mittelpunkt stehen alte Gemüsesorten“, sagt Anne Grotheer, die auf eine gute Ernte hofft.