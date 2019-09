Das neue Verwaltungstrio: Frank Bethge (v.l.), Günter Ebenthal und Alexander von Seggern. Es fehlt Fachbereichsleiter Mathias Klug. (Sebi Berens)

Er ist wieder da. Nach einem Intermezzo in der Immobilienwirtschaft hat Langwedels jahrzehntelanger Bauamtsleiter Frank Bethge (59) nun in gleicher Funktion in Dörverden angeheuert. Er beerbt damit den Stedorfer Jürgen Precht, der über 40 Jahre lang in der Gemeindeverwaltung gearbeitet hat. Precht war in Dörverden nicht nur Leiter des Fachbereichs I, Bauen, sondern auch Allgemeiner Vertreter von Bürgermeister Alexander von Seggern (parteilos). Als Verwaltungsvize hat von Seggern den langjährigen Gemeindekämmerer und Leiter des Fachbereichs III, Finanzen, Günter Ebenthal, vorgeschlagen. Der Dörverdener Rat ist seinem Vorschlag einstimmig gefolgt. Von Seggern ist glücklich, dass ihm der Umbau der Verwaltungsspitze zum 1. September mit etwas „Neuem und Altbewährtem“ gelungen ist – und das ohne eine Vakanz.

Er hat sie alle erlebt, Rote und Schwarze im Chefsessel. Gemeinsam mit den Langwedeler Bürgermeistern Joachim Stünker (SPD) und Andreas Mattfeldt (CDU) hat Frank Bethge damals das Gewerbegebiet in Daverden entwickelt. Inzwischen sei das Areal komplett vermarktet, sagt der Mann, der einfach nicht unerkannt mit seiner Frau über den Langwedeler Markt schlendern kann. Der gemeinsame Sohn ist inzwischen aus dem Haus. Jetzt, „mit kurz vor Sechzig“, sucht der gebürtige Verdener im Weserdorf eine neue berufliche Herausforderung. „Schon die Ausschreibung in der Zeitung klang hochinteressant“, sagt Bethge. In den vergangenen Wochen hat er sich folglich intensiv mit dem Aller-Weser-Dreieck beschäftigt. Er will nun seine ganze Erfahrung, die er in 27 Jahren als Bauamtsleiter in Langwedel gesammelt hat, in sein neues Amt einfließen lassen. „Ich möchte der Gemeinde Dörverden helfend zur Seite stehen“, erläutert Bethge seine Motivation, wieder auf die andere Seite des Schreibtisches zurückzukehren.

Schreckt es ihn da nicht ab, dass die Einheitsgemeinde im tiefen Süden des Landkreises Verden nicht gerade finanziell auf Rosen gebettet ist? „Gerade das macht die Aufgabe als Bauamtsleiter doch noch interessanter“, ist Bethge überzeugt und steigt auch gleich inhaltlich voll ein: „Die Einnahmepositionen, die sie als Kommune selbst in der Hand haben, sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Gewerbesteuer. Bedeutet zum einen, dass der derzeitige Bestand von 9100 Einwohnern erhöht werden muss und sich neue Betriebe ansiedeln müssen.“ Dörverden habe als Wirtschaftsstandort ein „riesiges Potenzial“, betont Bethge und verweist in diesem Zusammenhang auf den geplanten Gewerbe- und Industriepark (GIP) auf dem einstigen Areal der Bundeswehr in Barme. Dort sollen sich nach dem Willen der Verwaltung sogenannte gleisaffine Unternehmen niederlassen. „Die vierte Auslegung des Bebauungsplans ist in Vorbereitung“, sagt Bethge. Er kennt die Materie natürlich gut genug und weiß, dass gut Ding Weile haben will. Bevor die Gewerbesteuern tatsächlich sprudeln, schöpfen die Unternehmen erst noch ihre guten Abschreibungsmöglichkeiten ab.

Daneben ist der Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für Dörverden und Stedorf ein weiteres Leuchtturm-Projekt für den neuen Bauamtsleiter. Die Verwaltung hat dafür die Fläche gegenüber dem Netto-Markt (Große Straße) anvisiert. Aus seiner Zeit in Langwedel kennt sich Bethge verständlicherweise mit Neu-, An- und Umbauten aus. Von Seggern ist froh, dass er nun auf die langjährige Expertise des Langwedelers zurückgreifen kann.

Mit Günter Ebenthal, der seit 17 Jahren bei der Gemeinde Dörverden arbeitet, hat er künftig einen „bekannten, geschätzten und persönlich beliebten Stellvertreter“ an seiner Seite, der als Allgemeiner Vertreter die gleichen Rechte und Pflichten des Bürgermeisters genießt. „In der Privatwirtschaft würde man von Prokura sprechen“, vergleicht von Seggern. Der 61-jährige Ebenthal, der zuvor beim Kreis Diepholz, in Bruchhausen-Vilsen und Twistringen beschäftigt war, genieße sein „uneingeschränktes Vertrauen“. Laut von Seggern können in Kommunen ab 10 000 Einwohnern statt Laufbahnbeamten auch Wahlbeamte, sprich Erste Gemeinderäte, mit den Aufgaben des Bürgermeister-Stellvertreters betraut werden.

Neben Bauamt und Kämmerei gibt es noch den Fachbereich II, Bürgerservice und Interne Dienste. Er wird von Mathias Klug geleitet. Als stellvertretende Bürgermeister unterstützen Heinrich Bodenstab und Rolf Lühning von Seggern bei repräsentativen Aufgaben. Mit hundert Mitarbeitern, inklusive Bauhof, Kläranlage und Erziehern, ist die Gemeinde nach dem Haus am Hesterberg zweitgrößter Arbeitgeber im Aller-Weser-Dreieck. Somit hat Ebenthal Prokura in einem mittelständischen Unternehmen.