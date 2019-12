Übernimmt auch 2020 wieder die künstlerische Leitung: Nabil Shehata. (Braunschädel)

Wer musikalischen Genuss auf höchstem Niveau erleben möchte, braucht dafür nicht extra ein Konzerthaus in der Großstadt zu besuchen, denn es gibt ja schließlich auch das Internationale Kammermusikfest am Verdener Domgymnasium. Bereits zum vierten Mal erklingen dort im Wonnemonat die Maiklänge. 2020 geht das Festival am Wochenende, 15. bis 17. Mai, über die Bühne – diesmal mit dem musikalischen Schwerpunkt Beethoven. Künstlerischer Leiter der Maiklänge ist wieder der ehemalige Domgymnasiast Nabil Shehata. Die gute Nachricht für alle Klassikfreunde: Der Vorverkauf für das renommierte Festival hat gerade begonnen. Renate Kracke, Sprecherin des Festivals, weiß, wie sehr die treuen Anhänger des Hörgenusses bereits darauf gewartet haben und empfiehlt die begehrten Karten deshalb auch gerne als Weihnachtsgeschenke für die Liebsten.

„Aufgrund der inzwischen überragenden Resonanz findet die Konzertreihe wieder an vier Terminen statt. Insgesamt sind es drei Abendkonzerte und eine Matinée am Sonntagvormittag“, verrät Renate Kracke. 2020 stehen die Maiklänge ganz im Zeichen von Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich dann zum 250. Mal jährt. „Das Motto jedes einzelnen Konzertes ist ein Zitat des großen Komponisten und beginnt auch mit seiner Musik“, erläutert die Sprecherin des Festivals.

Hohe Qualität

Das „Gassenhauer-Trio“, sein Septett in Es-Dur sowie die Violinsonate in G-Dur gehören zu den bekannteren Werken, aber auch die Hornsonate in F-Dur und ein „Duett mit zwei obligaten Augengläsern“ für Viola und Violoncello werden unter anderem bei den Maiklängen zu hören sein. „In jedem der Konzerte werden außerdem große kammermusikalische Besetzungen präsentiert, mit Werken, die man in dieser Qualität kaum woanders erleben kann. Als Beispiel seien hier nur Antonin Dvoraks Klavierquintett A-Dur, Jean Francaix Divertissement für Fagott und Streichquintett oder Michail Glinkas Gran Sestetto Originale in Es-Dur genannt. Für viele bildet das zum Abschluss am Sonntagabend erklingende Oktett F-Dur von Franz Schubert sicherlich den Höhepunkt“, vermutet die Sprecherin.

Der 1770 im Rheinland geborene Ludwig van Beethoven starb 1827 in Wien. Seine letzte Ruhestätte befindet sich im Ehrenhain auf dem berühmten Wiener Zentralfriedhof. Der Komponist und Pianist hat nicht nur die „Wiener Klassik“ maßgeblich geprägt, sondern auch der Musik der Romantik den Weg bereitet.

Kultureller Glanzpunkt

„Der Verein für Musik und Kultur am Domgymnasium Verden hat in den vergangenen Jahren mit dem Kammermusikfest Maiklänge einen kulturellen Glanzpunkt ins Leben gerufen, der auch überregional seinesgleichen sucht. Das künstlerische Konzept des ehemaligen Domgymnasiasten Nabil Shehata, mit dem er internationale Spitzenmusiker nach Verden holt, hat inzwischen voll überzeugt. Im vergangenen Jahr wurde sogar ein Konzert vom Radio mitgeschnitten und ausgestrahlt“, freut sich Renate Kracke über die große Resonanz. Und dabei hat einmal alles mit einer verrückten Idee auf einem Gartenfest der Verdener Musikerfamilie Shehata begonnen. Dass daraus einmal ein Kammermusikfest von Weltklasse werden würde, hätte sich niemand in seinen kühnsten Träumen ausgemalt.

Über 20 Jahre ist es inzwischen her, seit Shehata am Domgymnasium sein Abitur ablegte. Als er seinen früheren Musikpaukern 2016 die Idee unterbreitete, ein hochrangiges, möglichst jährliches Kammermusikfest ins Leben zu rufen, hatte Shehata längst schon international Karriere gemacht: als Kontrabassist und Dirigent. Sein Vorschlag stieß auf offene Ohren, und der Vorstand des Vereins für Musik und Kultur am Domgymnasium Verden machte sich sogleich an die Umsetzung. Dietrich Steinke, Vorsitzender des Vereins für Musik und Kultur, erklärt das Erfolgskonzept so: „Das Alleinstellungsmerkmal der Maiklänge ist, dass trotz der hohen Professionalität der Konzerte immer noch eine so private Atmosphäre herrscht.“

Karten für das Kammermusikfestival sind in der Tourist-Information Verden, im Domgymnasium an der Grünen Straße oder unter maiklaenge.domgymnasium-verden.de erhältlich.