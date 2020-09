Vor der Kreissparkasse Verden sammelten sich die Streikenden für eine zweite Kundgebung. (Jonas Kako)

Mit Bannern und der Aufschrift „Wir halten den Laden am Laufen. Nun seid ihr dran“ oder „Wir sind es wert“ haben rund 130 Beschäftigte im öffentlichen Dienst an diesem Donnerstag an einem Warnstreik vor dem Verdener Rathaus teilgenommen, um ihren Forderungen im Tarifkonflikt Nachdruck zu verleihen. Der anschließende Protestmarsch führte durch die Innenstadt zur Kreissparkasse Verden, wo eine zweite Kundgebung stattfand.

Dem Streikaufruf der Gewerkschaft waren Beschäftigte der Stadt Verden, von Arbeit im Landkreis Verden, der Kreisstraßenmeisterei, der Aller-Weser-Klinik, des Trinkwasserverbandes sowie der Kreissparkasse Verden gefolgt. „Rund 130 Teilnehmer sind hier, mehr als erwartet. Die meisten arbeiten bei der Kreissparkasse“, erzählte Susanne Hylla, Gewerkschaftssekretärin vom Fachbereich Finanzdienstleistungen bei Verdi.

Gerade der öffentliche Dienst habe während des Corona-Lockdowns das Land und die Gesellschaft am Laufen gehalten, etwa bei der Kinderbetreuung, im Krankenhaus und in der Pflege. Verdi argumentiert, dass die Beschäftigten „für diese in der Tat systemrelevante Arbeit im Vergleich zu anderen Branchen viel zu schlecht bezahlt werden“.

„Die Arbeitsbedingungen vor allem in den Kliniken sind bestens bekannt“, sagte Eva Hibbeler, Vorsitzende des Verdi-Ortsvereins Verden, und verwies auf die zu leistenden Überstunden. „Fair ist es, dass ihr für eure Rechte eintretet. Es sind alle betroffen“, verdeutlichte Hibbeler die Bedeutung des Streiks. „Wir repräsentieren den öffentlichen Dienst und halten die Tradition aufrecht. Die neue Streik-Lokomotive im Kreis ist die Sparkasse“, so Selent, der ergänzte, dass Corona alle Beteiligten viel koste. Dennoch sei die Finanzmisere in den Kommunen nicht neu. Vor allem werde das Risiko für die Arbeitnehmer von den Arbeitgebern als selbstverständlich vorausgesetzt. „Kommt nächstes Mal mit der selben Anzahl an Teilnehmern, wie die Sparkassen-Mitarbeiter heute hier stehen“, appellierte Selent an Demonstranten.

„Den Angestellten der Sparkasse sollen die Sonderzahlungen teilweise gestrichen werden. Das trifft einen Nerv“, nannte Hylla einen der Beweggründe für die Teilnahme der Bankmitarbeiter der Standorte Verden und Nienburg am Streik.

"Die Arbeitgeber haben bislang nicht mal ein Angebot vorgelegt, es ist also keine Einigung in Sicht“, kritisierte Volker Selent von Verdi. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens jedoch 150 Euro sowie die unbefristete Übernahme der Auszubildenden und eine Fortsetzung der ausgelaufenen Altersteilzeitregelung. Außerdem wird unter anderem die Angleichung der Arbeitszeit im Osten an die im Westen erwartet. Auch die besonderen Arbeitsbedingungen im Pflegebereich seien im Fokus. Hier erwarte die Gewerkschaft eine deutliche Verbesserung des Ist-Zustands, so Selent.

„Vor drei bis vier Wochen hätte ich nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet“, erzählte Hylla. „Worauf warten die Arbeitgeber?“, kritisierte sie mit Blick auf die gescheiterten Tarifverhandlungen. „Diese wollen kein Geld auf den Tisch legen“.

Die Kritik der Streikenden konzentrierte sich auf Ulrich Mädge, Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg und Verhandlungsführer der Kommunen im Tarifstreit. „Während die Sparkassen-Angestellten Opfer bringen sollen, sind die Vorstände der Sparkassen davon nicht betroffen“, erklärte Udo Alpers, Vertreter von Verdi bei den Tarifverhandlungen. Zudem würden die Mitarbeiter der Bank immer mehr zu Vertrieblern werden, kritisierte Hylla. „Dort herrscht ein hoher Arbeitsdruck. Es zählt nur das Abschließen von Verträgen“. Der Gewerkschaft seien die Tarifverhandlungen in diesem Jahr sozusagen aufgezwungen worden. „Wegen Corona wollten wir erst 2021 Gespräche führen, was von den Arbeitgebern abgelehnt wurde“, betonte Matthias Wehrhahn von der Kreisstraßenmeisterei des Landkreis Verden. Später seien die gestellten Forderungen für die Tarifverhandlungen ebenfalls von der Arbeitgeberseite abgelehnt worden, da diese dann doch nicht habe verhandeln wollen.

„Das stinkt gewaltig. Wir wären sogar bereit, Zugeständnisse zu machen“, erklärte Wehrhahn, der die Kehrtwende auf Seiten der Arbeitgeber nicht nachvollziehen kann. „Das ist unverständlich, weil ja auch die Arbeitgeber letztlich Angestellte des öffentlichen Diensts sind“, betonte er.

Auch Mitarbeiter des Trinkwasserverbandes Verden nahmen an dem Streik teil – mit dem Ziel einer Lohnerhöhung. „Wir sind für die Wasserversorgung zuständig. Dafür arbeiten die Angestellten auch nachts und an Feiertagen, um alle jederzeit mit Wasser zu versorgen“, erzählte ein Mitarbeiter. Auch die Erzieherinnen der Kindertagesstätte Neißestraße machten mit Schildern wie „Come in – Burn out“ auf ihre Probleme aufmerksam.