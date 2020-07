Auf diesem Schiff fanden Rettungskräfte im Januar die Leiche. (Focke Strangmann)

Verden/Dörverden. Nasenbeinbruch, Fraktur im Bereich der Augenhöhle, verschobener Bruch des Unterkiefers, eingerissenes Ohr, Hirnblutung – bei der Obduktion des Leichnams sind diverse schwere Verletzungen vor allem am und im Kopf festgestellt worden. Der auf einem Binnenschiff im Dörverdener Schleusenkanal zu Tode gekommene Steuermann dürfte aber letztlich durch „Ersticken infolge von Würgen“ gestorben sein. Diese Todesursache halte er für „naheliegend“, erklärte der rechtsmedizinische Sachverständige im Prozess gegen den angeklagten Kapitän.

Der Sektionsbericht inklusive über 100 Fotos stand im Mittelpunkt des vierten Verhandlungstages vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts. Der 39-jährige Kapitän des tschechischen Frachtschiffes muss sich wegen Totschlags an seinem einzigen Crewmitglied verantworten. Er bestreitet die Vorwürfe. Seine beiden Verteidiger haben indes die Theorie aufgestellt, der Steuermann könne an Erbrochenem erstickt sein und Verletzungen postmortal durch Renanimationsbemühungen ihres Mandanten entstanden sein.

Dafür gebe es „keine objektiven Hinweise“, erklärte Sachverständiger Jan Sperhake. „Welche Rettungsmaßnahmen sollten so ein Verletzungsbild hervorgerufen haben?“ Der Facharzt des Instituts für Rechtsmedizin am Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorff hat bei dem Opfer eine Fülle von äußeren und inneren Verletzungen besonders am Schädel und im Halsbereich festgestellt, dort unter anderem einen gebrochenen Schildknorpel sowie beiderseitige Blutungen des Kehlkopfes.

Es sei von „längerem Drosseln“ beziehungsweise Kompression des Halses als „todesursächlich“ auszugehen. „Beweisen kann ich das nicht“, so Sperhake, „aber es passt am besten zu den erhobenen Befunden“. Diese ließen zweifellos auf „massive Gewalteinwirkung“ schließen, wobei die Gesichtsverletzungen für heftige Faustschläge sprächen. Unterhalb des Halses habe der Körper vergleichsweise wenige Verletzungen aufgewiesen.

Die Obduktion, fotografisch akribisch dokumentiert durch zwei Kriminalbeamte, war am Abend des 25. Januar vorgenommen worden. Am frühen Morgen hatte der angeklagte Kapitän zunächst den Rettungsdienst alarmiert. In seiner ausführlichen Einlassung vor Gericht hieß es, er habe den zwei Jahre jüngeren Lebensgefährten seiner Schwester „nackt und regungslos“ an Deck entdeckt, „voller Blut und Erbrochenem“. Am Vorabend habe man sich heftig gestritten, der Steuermann sei auch über Bord gegangen und von ihm mühsam wieder aus der Weser hochgehievt worden.

Einen exakten Todeszeitpunkt zu ermitteln, sei aufgrund verschiedenster Faktoren, darunter fehlender Wetterdaten, nicht möglich gewesen, sagte Sperhake – und erklärte en passant die Probleme bei einer Todeszeitberechnung. Der Rechtsmediziner konnte nur eine Zeitspanne nennen: 24. Januar 20.10 Uhr bis 25. Januar 2.40 Uhr. „Dieses Ergebnis mag etwas enttäuschend sein.“ Bei dem Opfer habe es sich um einen „großen, kräftigen“ Mann gehandelt, 116 Kilogramm schwer und offensichtlich herzkrank. Dies sei bei der Computertomographie deutlich geworden. Die toxikologische Untersuchung ergab darüber hinaus eine starke Alkoholisierung, über drei Promille hatte der Mann im Blut, sowie den – vermutlich regelmäßigen – Konsum der synthetischen Droge von Crystal Meth (Methamphetamin, „Speed“).