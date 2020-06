Idyllisch: Sabine Lühning blickt auf den verträumten Teich im Rhododendron-Park. (Björn Hake)

Westerstede hat seine berühmte Rhododendron-Schau, die Rhodo, Bremen seinen Rhododendron-Park und Verden? Auch Verden hat einen eigenen Rhododendron-Park, der allerdings oft ein wenig im Schatten des präsenteren Rosengartens steht. Verstecken muss sich das Kleinod an der Ecke Berliner Ring/Moorstraße aber keineswegs, denn es weist viele botanische Höhepunkte auf.

Ein Beispiel ist der im Jahr 2017 gepflanzte Beamtenbaum. „Er blüht als letzter und wirft als erster die Blätter ab“, erzählt die Verdener Stadtführerin Sabine Lühning vergnügt die Geschichte dieses pflanzlichen Kurzarbeiters. Über zuwenig Arbeit kann sich Anita Wick, die gute Seele des Parks, nun wahrlich nicht beklagen. Die bei der Stadt Verden beschäftigte Frau mit dem grünen Daumen weiß, wie sehr die „Rhodos“ schon durch die Trockenheit gelitten haben. Lediglich Neupflanzungen werden bewässert. Verblühte Blüten auspflücken oder doch doch lieber dranlassen – im Juni stellt sich jeder Hobbygärtner Jahr für Jahr diese Frage. Anita Wick jedoch nicht. Würde sie jede verblühte Blüte abkneifen, hätte sie wochenlang zu tun. Der Rhododendron-Park Verden misst insgesamt 4,3 Hektar, also sechs große Fußballfelder. „Als in den 1960er-Jahren mit dem Straßenbau und der Wohnbebauung an der Moorstraße begonnen wurde, stand dieses Gelände aufgrund des moorigen Bodens nicht zur Verfügung“, blickt Lühning in die Historie zurück. So wurde dort also 1962 ein öffentliches Parkgelände mit einem als Teich errichteten Regenrückhaltebeckens angelegt. „Darin wird das Regenwasser aus dem Kanalsystem südlich des Meldauer Bergs zwischengespeichert“, weiß die Stadtführerin. Pflanzenspenden von Verdener Bürgern haben aus dem Park das gemacht, was er heute ist – eine grüne Lunge mitten in der Stadt. Ein Idyll, in dem Bäume aus aller Welt wachsen. „140 Bäume tragen eine Plakette. Sie wurden alle ins Baumkataster aufgenommen“, erzählt Sabine Lühning. Viele von ihnen sind zusätzlich mit Schildern versehen, auf denen der deutsche Name, etwa Taschentuchbaum, zu lesen ist.

Auf ihren neuen Führungen durch den Verdener Rhododendron-Park erfahren die Teilnehmer unter anderem von Sabine Lühning, warum Bäume miteinander sprechen und lediglich männliche Ginkgos gepflanzt werden sollten. Auch Magnolien und Stechpalmen (Ilex) finden sich dort. „Der englische Begriff für Stechpalme lautet Holly“, weiß die Verdenerin und spannt gleich den Bogen zum namensgebenden Stadtteil von Los Angeles – nämlich Stechpalmenwald oder besser bekannt als Hollywood. Selbst der Zauberstab von Harry Potter bestehe aus diesem Holz, betont Lühning. Fast alle amerikanischen Präsidenten hätten sich vor der nach Pierre Magnol benannten Magnolie vor dem Weißen Haus fotografieren lassen, erzählt Lühning. Dann sei Donald Trump gekommen und habe sie aus Sicherheitsgründen (Hubschrauber-Landeplatz) entfernen lassen.

Früher versammelten sich die Menschen zum Palaver unter dem Baum und hielten Gericht. Einen Palaverbaum gibt es im Verdener Rhodo-Park jedenfalls nicht. Für einen Schnack mit Spaziergängern ist Anita Wick viel zu beschäftigt. Im Gegensatz zum Verdener Rosengarten ist die Pflege des Rhododendron-Parks für sie allerdings anspruchsloser. Dort braucht sie schließlich nicht soviel jäten, schneiden oder zusammenkratzen. An der Arbeit im Park schätzt sie nämlich vor allen Dingen eines – die herrliche Ruhe.

An den beiden Sonntagen, 19. Juli und 2. August, lädt Sabine Lühning Interessierte zu einer Führung durch den Rhododendron-Park. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Bestimmungen wird um eine Anmeldung unter info@stadtfuehrungen-verden.de gebeten. Außerdem besteht für alle Teilnehmer Maskenpflicht.