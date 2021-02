Die Parfümerie schließt zum 31. Mai für immer ihre Pforten. (Björn Hake)

Das Geschäftesterben in der Verdener Innenstadt geht weiter. Nun schließt auch die Douglas-Filiale an der Großen Straße 83 zum 31. Mai. Das teilte jetzt die Pressestelle der Düsseldorfer Parfümerie-Kette mit. Die Filiale in Nienburg bleibe jedoch erhalten. Konzernchefin Tina Müller hatte jüngst erklärt, dass Douglas mit den Schließungen in Deutschland und Europa auf die immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet reagiere. Corona habe diesen Trend noch einmal beschleunigt.