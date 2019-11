Solch ein friedliches Festival ist wirk­lich einzigartig: Obwohl das Bier in Strömen floss und man bei einigen der Acts in der Verdener Stadthalle dicht ge­drängt auf Tuchfühlung tanzte, gab es auch bei der neunten Auflage von „Hallo Verden“ am Sonnabend keine Spur von Aggres­sivität oder auch nur Rücksichtslosig­keit, sondern nur lachende Menschen, gute Laune und Non-Stop-Party von 16 Uhr bis lange nach Mitternacht.

Das inklusive Festival der Lebenshilfe Rotenburg-Verden ist aus dem grauen Nebelmonat nicht mehr wegzudenken. Für viele Hunderte von Musikfreunden aller Generationen, unter ihnen viele Menschen mit Behinderungen aus dem gesamten Landkreis, ist es ein lang er­wartetes Highlight. Viele Bands stehen Schlange, um hier einen Auftritt zu erwischen. Dieses Mal war als Headliner Henning Wehland angekündigt, auf den seine Fans fast bis Mitternacht warten mussten. Trotzdem war die Halle noch sehr gut gefüllt, als Wehland die beliebtesten Hits aus seinem Album „Der Letzte an der Bar“ präsentierte.

Meilentaucher umjubelt

Den umjubelten Auftakt gab die Hoyaer Band Mei­lentaucher, unter anderem bekannt für ihr berührendes inklusives Video mit dem Titel „Wir sind alle Künstler“, bei dem die Schüler der Lebenshilfe Syke eine Hauptrolle spielten. Gleich da­nach gab es eine Überraschung: Die Band Kahuna hatte kurzfristig abge­sagt; für sie sprangen als echte Lokal­matadoren die Verdener Justus Wah­lers, Sandra Bysäth und Hannes Kracht mit ihrer Projektband Mary Lou ein. Zu fetzigen Pop-Covers wie „Herz über Kopf“ und „Schönste Zeit“ gingen die Fans so richtig ab. „Das war eine tolle Erfahrung“, freute sich Wahlers, der in Verden von Kindesbeinen an als Musiker unterwegs ist und fast die gesamte Instrumentenpalette be­herrscht. „Dass hier alle tanzen und feiern, das hat uns riesig Spaß ge­macht“, freute sich Multitalent Wah­lers, der als Keyboarder und Sänger auf der Bühne gestanden hatte. Auch die Zusammenarbeit mit dem großen inklusiven Team von „Hallo ­Verden“ war für die kleine Band ein echtes Erlebnis. „Wir haben uns hier super wohl gefühlt!“

Dasselbe hörte man von der Moderato­rin des Festivals, Julia Bamberg von Bremen Vier: „Es ist so toll hier, die Stimmung ist super herzlich, und die Leute machen sofort mit“, freute sich die Journalistin, die das Event zum ersten Mal erlebte. „Wenn ich darf, bin ich nächstes Mal wieder dabei!“

Ideen für 2020

Auch die Band Engst, die sich in ih­ren Texten deutlich gegen Rassismus und Ausgrenzung aller Art positioniert, passte perfekt in die Landschaft. In der großen Halle sorgten die Berliner Jungs für Bombenstimmung und für eine Premiere der besonderen Art: Als Frontmann Matthias Engst dazu auf­rief, dass alle zusammen tanzen soll­ten, tobte die erste Rock-Polonaise der Hallo-Verden-Ge­schichte durch den Saal.

Rockige Sounds gehörten bei neunten Auflage von "Hallo Verden" dazu. Beim Publikum kam die Mischung gut an. (Björn Hake)

Hans-Joachim Hopfe, als Leiter des Bereichs Wohnen maßgeblich verantwortlich für die Organisation des Festivals, war begeistert: „Das lohnt jede Mühe, wenn man so viele Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen feiern sieht!“ Über 700 zahlende Besucher seien gekommen. Für die zehnte Auflage im Jahr 2020 wolle man sich noch einmal etwas ganz Besonderes ausdenken.

Mit C for Caroline gab es auf der kleinen Bühne Rock-Pop und Pop-Punk aus der Landeshauptstadt. So­fort war Party in der Kleinen Halle, und vor der Bühne wurde es richtig eng.

Noch enger, noch wilder

Noch enger, noch wilder wurde es mit Fiddler's Green in der gro­ßen Halle. Die Folk-Rock-Band aus Franken mit dem irischen Fiddler­sound im Blut brachte den Saal zum Kochen, und nun sah man sogar jede Menge Besucher nach guter alter Punk-Manier „pogen“ – aber so ver­gnügt und friedlich, dass es garantiert keine blauen Flecken gab. Mit Salzburger Indie-Rock von Please Madame ging es auf der kleinen Bühne rockig weiter, bevor die Rotenburger Band Everlaunch die Fans in der großen Halle mit Front­mann Finners charismatischem Gesang und einer tollen Lichtshow begeister­te.

Sabrina Windeler (33) und Antje Lüdemann (39) machten sich hier ei­nen feinen Mädels-Abend. Sabrina war schon zum zweiten Mal da - „weil es einfach toll ist.“ Vom inklusiven Kon­zept war auch Antje begeistert: „Das war Neuland für mich, die Stimmung ist mega, es macht riesig Spaß.“

Nach dem Everlaunch-Auftritt mussten die Fans zu später Stunde einen ausgedehnten Soundcheck hinnehmen: Erst nach mehr als 30 Minuten gab es den ersten Song der Band Tequila and the Sunrise Gang, und es war erstaunlich, dass selbst jetzt die Atmosphäre gelassen und fröhlich blieb. Trotzdem wären die Musiker aus Kiel klug beraten gewesen, wenn sie einfach drauflos gefetzt hätten, denn so etwas turnt ab, und für viele der Besucher, die zum Teil mit Bussen gekommen waren, war es leider schon zu spät, um ihren Star Hennig Wehland noch zu sehen. Als er dann endlich auf der großen Bühne stand, fing die Luft noch mal zu brennen an, und seine begeisterten Fans konnten noch lang nach Mitternacht als „die letzten an der Bar“ feiern.