Ein Passant hat diese Schmuckstücke in einer Hecke entdeckt. (Polizei Verden/Osterholz)

In Blender (Ortsteil Amedorf) in Thedinghausen hat ein Passant zufällig Schmuck gefunden, der an der Straße Am Deich in eine Hecke geworfen worden war, teilte die Polizei mit.

Der Finder gab die Fundsachen daraufhin bei den Beamten ab, die davon ausgehen, dass es sich bei den Schmuckstücken um Diebesgut handelt. Nun sucht die Polizei nach einem oder mehreren Eigentürmern: Die Geschädigten sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon (04202) 9960 zu melden. (jfj/hee)