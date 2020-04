Heilmittelerbringer haben auch in der Corona-Krise geöffnet (Symbolbild). (WEIGEL/DPA)

Die Corona-Krise hat branchenübergreifend wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen und Selbstständige – das betrifft auch die sogenannten Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden (Sprecherziehung) oder Podologen (medizinische Fußpfleger). Die dürfen ihrer Praxen zwar immer noch öffnen, doch die Patienten bleiben aufgrund der Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fern.

Jan Nienstädt von Physiotherapie Nienstädt in Verden und Morsum hat in seiner Praxis noch eine recht gute Auslastung. „Wir müssen noch keine Kurzarbeit beantragen“, erzählt er. Dennoch habe er in den vergangenen anderthalb Wochen 200 Absagen erhalten. „Wir haben in der Praxis eher unaufschiebbare Patienten als Wellness-Patienten. Wenn die zwei Wochen nicht behandelt werden, sind sie danach Risikopatienten.“

In der Logopädie hat die Praxis in der jüngsten Zeit schon Videokonferenzen angeboten. „Das Ziel kann das aber nicht sein. Damit rationalisiert man sich die Arbeitsplätze weg, dann kann man auch gleich ein Youtube-Video anschauen.“ Für die Physiotherapie sei eine Konferenz jedoch keine Alternative. „Meine Kamera ist schon völlig mit Creme verschmiert“, scherzt Jan Nienstädt.

Anna-Lena Rüter, Betreiberin der Physiotherapie-Praxis Vitamed in Verden muss sich in diesen Tagen mit dem Thema Kurzarbeit anfreunden. Sie selbst bleibt zur Zeit zu Hause – möchte ihre sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch noch so viel und gut beschäftigen wie möglich. Sie selbst habe am Wenigsten zu tun, weil ihr Schwerpunkt auf der Heilpraxis liege.

Und Heilpraktiker dürften im Gegensatz zu den Physiotherapeuten bis zum 18. April nicht arbeiten. Ausnahme seien Notbehandlungen, die „aber nur unter extrem strenge Auflagen“ möglich sind. „Jetzt haben die Patienten Angst vor dem Virus – aber wenn sich die Lage beruhigt hat, wird es umso mehr zu tun geben“, sagt Rüter. Deshalb sei es für sie ganz wichtig, ihre Mitarbeiter zu halten.

Mehr zum Thema Einschränkungen durch Corona Bremer Senat verschärft die Auflagen Um eine schnelle Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, haben Bund und Länder umfangreiche ... mehr »

Eine weitere Betroffene, die die Verunsicherung der Menschen ebenfalls verstärkt merkt, ist Anne Meeßen. Sie betreibt eine Praxis für Ergotherapie in Thedinghausen-Morsum. „Ich kann aber für meine Praxis sagen, dass wir unter verschärften Hygiene-Standards arbeiten“, erklärte Meeßen kürzlich. „Normalerweise behandele ich rund 100 Patienten in der Woche. Jetzt sind es vielleicht noch 20.“ Sollten Praxen aus finanziellen Gründen schließen müssen, werde dies auch in Thedinghausen nicht nur jetzt in der Krise, sondern auf Dauer massive Versorgungsprobleme bringen.

Unterstützung gibt es vom Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV). Vorsitzende Ute Repschläger sagt, dass „viele Patienten zur Risikogruppe gehören und nun lieber zu Hause bleiben. Einige glauben aber auch, dass die Praxen aufgrund des verhängten Kontaktverbotes geschlossen sind“. Das sei aber nicht korrekt. Heilmittelerbringer seien systemrelevant und dürften weiterhin Patienten behandeln. Auch die Physiotherapie-Praxis von Jan Kahrs in Achim merkt den Patientenrückgang in Zeiten der Corona-Krise.

„Das macht aus medizinischer Sicht aber Sinn“, sagt er, merkt allerdings an, dass es für die wirtschaftliche Situation seiner Praxis natürlich eine schwierige Zeit sei. Für seine Mitarbeiter hat er mittlerweile Kurzarbeit angemeldet. Er selbst bleibt in der Praxis und behandelt „medizinisch notwendige Patienten weiterhin“. Trotz der Probleme gibt sich Kahrs aber optimistisch. „Wir werden diese außergewöhnliche Phase überstehen.“

Mehr zum Thema Corona-Krise Wie Bremer Einzelhändler mit Ladenschließungen umgehen In Bremen müssen alle Einzelhändler ihre Läden schließen, die keine unbedingt notwendigen Dinge ... mehr »

Als Hilfen für kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe stellt die NBank, ergänzend zur Corona-Soforthilfe des Landes, die bereits angekündigten zusätzlichen Mittel des Bundes bereit. Um die Auswirkungen der Corona-Krise für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen abzufedern, hat der Bund ein Soforthilfeprogramm Corona aufgelegt. Dafür stellt der Bund den Ländern die notwendigen Mittel zur Verfügung.

Niedersachsen hat sich entschieden, dieses Geld unbürokratisch weiterzugeben, um Selbstständigen und Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten schnell helfen zu können. Das Angebot des Bundes wird über die NBank an die niedersächsischen Zielgruppen weitergegeben. Zusätzlich wird der Kreis der Zielgruppe des Bundesprogramms um die Gruppe der Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten durch das ein ergänzendes Programm des Landes Niedersachsen erweitert.

Mehr zum Thema Alternativen zum Ladenverkauf Bremer Einzelhändler begegnen Corona-Krise kreativ Ob Bestellservice oder ein Onlineshop für alle: Viele kleine Geschäfte in Bremen überlegen sich ... mehr »

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft in beiden Fällen über die NBank. Ziel der Förderung: Die wirtschaftliche Existenz der Antragsteller soll gesichert werden und aktuelle Liquiditätsengpässe wegen laufender Betriebskosten überbrückt werden. Zu den Betriebskosten zählen etwa Mieten und Pachten, Kredite für Betriebsräume und Leasingraten. Lebenshaltungskosten zählen nicht zu den Betriebskosten. Die Förderung besteht aus einer Einmalzahlung von 9000 bis 25000 Euro, je nach Anzahl der Beschäftigten. Anna-Lena Rüter hingegen hat in dieser Beziehung Glück. Ihr Mann hat ihr beim Ausfüllen des Formulars der NBank geholfen. „Er kann sowas sehr gut“.