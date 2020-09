Gerd Luttmann, Vereinsvorsitzender Dauelsen-Halsetal, zeigt am Messstab, wo der Pegel des Mühlenteichs sein müsste. (Jonas Kako)

Wer sich einen Eindruck vom aktuellen Zustand des Halse-Baches verschaffen möchte, muss nicht weit fahren. Direkt am Mühlenteich in Dauelsen mündet die Halse und sollte den Teich eigentlich mit ihrem Wasser speisen. Das tut sie allerdings bereits seit Jahren nicht mehr, sodass sich in dem ausgetrockneten Bachbett Brennnesseln und andere Pflanzen fest angesiedelt haben. Für Gerd Luttmann, Vorsitzender des Vereins Dauelsen-Halsetal, ist vor allem das Trockenfallen der Halse für den desolaten Zustand des Mühlenteichs verantwortlich.

Zwar gab es in diesem Jahr während der heißen Sommermonate kein Fischsterben, das liege laut Luttmann aber nur daran, dass dem Mühlenteich jetzt aus einem Brunnen Frischwasser zugeführt werde. Das löst zwar nicht die eigentlichen Probleme des Gewässers, sorgt aber für eine gewisse Versorgung mit Sauerstoff. „Der Mühlenteich könnte Idylle pur sein“, sagt Luttmann und lässt seinen Blick über das Gewässer und den umliegenden Wald schweifen. Schließlich habe die Gegend nicht nur für die Dauelser eine wichtige Bedeutung als Naherholungsgebiet, sondern für ganz Verden. „Das sieht auch die Stadt so, deshalb hat sie mit dem privaten Eigentümer einen Vertrag über die öffentliche Nutzung geschlossen“, erzählt Luttmann. Seitdem hat Verden gemeinsam mit dem Verein den Brunnen und eine neue Holzbrücke für den Radverkehr gebaut. „Die Stadt unterstützt uns in vielfältiger Weise“, sagt Luttmann. Nur das eigentliche Problem, den Wassermangel, kann Verden nicht aus eigener Kraft beseitigen. „Die Hauptursache dafür ist die immense Trinkwasserförderung im Gebiet Panzenberg. Das ist erwiesen“, sagt Luttmann mit Überzeugung. Dadurch sei der Grundwasserspiegel in Dauelsen und Scharnhorst im Laufe der Jahre um rund zehn Meter abgesackt. Die jährliche Förderung von mehr als neun Millionen Kubikmeter Trinkwasser im Werk Panzenberg sei letztlich Schuld am Austrocknen der Halse. Darunter leide auch der Mühlenteich, und die Schäden seien jedes Jahr offensichtlicher. So sei der Wasserspiegel in diesem Sommer um einen halben Meter zurückgegangen. Dagegen sei auch das Brunnenwasser keine Abhilfe. „Das ist nur ein Notnagel und weniger, als die Verdunstung ausmacht“, betont Luttmann.

„Wir haben seit kurzem einen Messstab, der die Wasserhöhe anzeigt“, erzählt er. Allerdings befindet sich auch der Messstab aktuell auf dem Trockenen. Für das Foto kann sich der Dauelser trockenen Fußes direkt neben dem Stab platzieren. „Der Boden ist nicht mal feucht“, sagt er. Wie sehr der Mühlenteich in den vergangenen Jahren an Fläche eingebüßt hat, lässt sich auch an der früheren Uferböschung ablesen. „Drei Meter ist das Wasser sicher zurückgegangen“, schätzt Luttmann. In früheren Zeiten sei der Teich von der Halse gespeist worden, am anderen Ende sei das Wasser dann unter der Straßenbrücke abgeflossen. Dadurch sei immer frisches Wasser im Umlauf gewesen. Das ist schon längst nicht mehr der Fall, denn auch das Bachbett unter der steinernen Brücke ist trocken.

Grüner Teppich

Das wiederum erzeugt ein anderes Problem, denn auf dem Mühlenteich hat sich ein grüner Teppich ausgebreitet. „Das sind Wasserlinsen, denen wir kaum noch Herr werden“, erklärt Luttmann. Früher, mit Zu- und Abfluss, habe sich das Problem von alleine erledigt. Kürzlich haben die Mitglieder des Vereins unter Mithilfe der Stadt einen großen Container voller Wasserlinsen abgefischt. „Aber die vermehren sich so schnell, die sind nach ein paar Tagen wieder da.“

Luttmann hofft, dass die Wasserförderung möglichst bald reduziert wird. Und selbst dann sei fraglich, ob sich der Grundwasserpegel wieder normalisiere. Er setzt auf die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, die verpflichtet, Ökosysteme zu erhalten und eine Verschlechterung der Gewässerzustände verbietet. „Aber dagegen wird laufend verstoßen“, kritisiert der Dauelser. Das Problem sei, dass die Wasserförderung allen Beteiligten viel Geld einbringe.