Rund um die Ueser Brücke in Achim ist die Weser über die Ufer getreten und bietet aus der Luft ein beeindruckendes Panorama. (Christian Walter)

Nach den stürmischen und regnerischen Tagen, an denen die Pegel an Aller und Weser stiegen, entspannt sich die Lage langsam wieder. „An der Mittelweser sinkt der Wasserstand nach und nach. Wenn es so weitergeht, können wir auch den Schifffahrtsbetrieb wieder freigeben“, sagt Andreas Koslowski, Sachbearbeiter für Gewässerkunde beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Verden.

An der Aller sehe es dagegen noch etwas anders aus: „Im Unterlauf steigt es wohl noch minimal. Das liegt daran, dass die Wellen aus der Leine und Oker an der Aller noch abgeführt werden müssen“, weiß Achim Stolz, Pressesprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Der Aller-Pegel in Eitze stehe mit 5,60 Metern bisher oberhalb der zweithöchsten Meldestufe drei. Der Weser-Pegel in Intschede (6,08 Meter) und Dörverden (6,61 Meter) liege bisher bei Meldestufe eins, sagte er am Montag. Dennoch sei momentan die K 9 zwischen Daverden und Intschede weiterhin gesperrt. „Einige Wirtschaftswege im Landkreis sind auch noch betroffen und können momentan nicht befahren werden“, sagt Kreissprecher Ulf Neumann.

Der Schifffahrtsverkehr an der Weser wurde ebenfalls am Donnerstag- und Freitagabend eingestellt. „Dabei richten wir uns an die Hochwassermarke des Höchsten Schifffahrtswasserstandes (HSW). Wird da ein bestimmter Wert überschritten, werden die Strecken gesperrt“, erklärt Koslowski.

In den kommenden Tagen wird sich die Lage im Landkreis Verden voraussichtlich entspannen. „Da es laut Vorhersage erst mal nicht regnen soll, wird der Wasserstand an der Weser sinken“, ist sich Koslowski sicher. Trotz minimal steigenden, beziehungsweise gleichbleibenden Pegeln, glaubt auch Achim Stolz, dass sich die Lage entspannen wird: „Wenn die Weser das Wasser nicht mehr in die Aller drückt, kann sie sich entspannen, und dann wird der Pegel auch dort immer niedriger.“

Weitere Informationen über aktuelle Pegeldaten sowie Informationen zum Hochwasser im Weser-, Aller- und Leinegebiet können beim überregionalen Hochwassermeldedienst auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de und der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte (www.ast-mitte.gdws.wsv.de) abgerufen werden.