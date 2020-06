Dass am letzten Sonntag im Juni bundesweit der „Tag der Architektur“ stattfindet, wird auch am kommenden Sonntag wieder so sein. Dieses Mal allerdings sind wegen der Corona-Krise die Vorzeichen andere: Die insgesamt 123 ausgewählten Objekte an 63 Orten in Niedersachsen und Bremen werden ausnahmsweise nicht für die Besucherinnen und Besucher geöffnet sein. Und doch: „Ganz auf den Genuss architektonischer Vielfalt müssen Interessierte aber nicht verzichten“, betont die Architektenkammer Niedersachsen. Denn das Programm mit allen Objekten wird sowohl in der bestellbaren gedruckten Broschüre, als auch digital unter www.aknds.de gezeigt.

Zudem hätten zahlreiche Architekten kreativ reagiert und mit Videoclips ein Format gefunden, ihre Projekte auf der Website der Architektenkammer Niedersachsen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. „An die 30 Projekte in Niedersachsen öffnen so doch noch ihre Türen für Interessierte“, heißt es von der Kammer. Bei Interesse und Fragen zu einzelnen Objekten können sich die Interessierten direkt an die jeweiligen Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner wenden. Online sind deren Internetseiten jeweils mit den Objekten verlinkt. Aus der Stadt Verden ist der Verdener Allerpark, gestaltet von „Lohaus Carl Köhlmos PartGmbB Landschaftsarchitekten, Stadtplaner“, dabei. Der großzügige Uferpark verbinde die Innenstadt Verdens mit der Aller und öffne den Ausblick in die ausgedehnte Auenlandschaft. Eine niedrige Mauer als Hochwasserschutz mit steinerner Stadtseite und heckenbegrünter Parkseite ermögliche Wegeverbindungen, die der natürlichen Topografie folgend barrierefrei bis zum Ufer führen. Die den südlichen Teil des Allerparks prägenden ausgewachsenen Hainbuchenhecken verbergen Spielbereiche. Ein großer Mehrgenerationenspielplatz biete Bewegung und Spiel auf vielen Ebenen, heißt es in der Beschreibung.

Ebenso vertreten in der virtuellen Variante des „Tags der Architektur“ ist die Grundschule Uesen aus Achim , die von der Gruppe GME erweitert wurde. Zu sehen ist eine 30-sekündige Diashow. Die Erweiterung der Grundschule Uesen ergänzt das Gebäudeensemble um einen dreigeschossigen Baukörper. Dieser beherbergt im Erdgeschoss eine Mensa mit Küche, im Obergeschoss Klassen- und Differenzierungsräume. „Er nimmt die vorherrschende Materialität der Klinkerfassade auf und führt diese zeitgemäß fort“, steht in der Broschüre. Die Innenräume seien individuell ausgestaltet. Bei der Materialwahl wurde berücksichtigt, „dass die Kinder eine Wertigkeit der Oberflächen auch haptisch wahrnehmen“. Als Bezug zu den umgebenden Räumen sei Eiche als eines der „Leitmaterialien“ gewählt worden. Unter dem Titel „Modern wohnen im alten Gewand“ ist ein niedersächsisches Zweiständerbauernhaus in Kirchlinteln zu sehen, das aus dem Jahr 1857 stammt und 2003 abgebaut sowie eingelagert wurde. In einem aufwendigen Prozess ist es nun wieder aufgebaut worden. Dabei konnten die Fachwerk-Giebel, Seitenwände und das komplette Innengefüge wiederverwendet werden. Im Haus bleibt das Original-Gefüge sichtbar. „Beim Bau kamen alte Techniken zum Einsatz. Historische Baustoffe ergänzen die Bauteile. Innerhalb der Strukturen wurde moderner Komfort umgesetzt“, lautet die Beschreibug. So sei ein neues, altes Haus entstanden, das wieder eine Heimat gefunden habe. Der verantwortliche Architekt ist Ingo Tauchert.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil schreibt in seinem Vorwort zur Veranstaltung, dass wohl gerade das Coronavirus den Menschen bewusst mache, „wie wichtig für uns alle Begegnungen und ein Aufeinandertreffen im öffentlichen Raum sind“. Vielen Bürgern werde womöglich gerade in diesen Zeiten bewusst, wie stark sie die gebaute Umwelt beeinflusse und wie wichtig Parkanlagen, Plätze und Spielplätze sind – aber auch die eigenen vier Wände würden in diesen Zeiten einer besonderen Beobachtung unterzogen. Auch wenn der „Tag der Architektur“ nicht wie sonst möglich sei, freue er sich, „ dass zumindest eine Dokumentation der ausgewählten Projekte vorliegt und die Bandbreite wie auch Qualität der Arbeit niedersächsischer Architektinnen und Architekten zeigt“.