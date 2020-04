Eine so volle Niedersachsenhalle (Symbolbild) wird es bei der Frühjahrsauktion keinesfalls geben. Denn zum Schutz vor Corona sollen Interessierte auch per Internet und Telefon bieten können. (Björn Hake)

Beim Pferdeverkauf setzt der Hannoveraner Verband vorerst verstärkt auf Online-Auktionen. Fohlen sollen bis auf weiteres ausschließlich auf diese Weise versteigert werden. Die von Mitte April auf Ende Mai verschobene Frühjahrsauktion von Reitpferden könnte in einer Mischform stattfinden. Nach derzeitigem Stand ist eine sogenannte Hybrid-Auktion vorgesehen, bei der sowohl in der Niedersachsenhalle als auch per Telefon sowie mit einem Online-Tool in Echtzeit geboten werden kann.

„Vorsichtig optimistisch“: So führt der Verband laut Information auf der Homepage „unter Beachtung der Pandemie-Einschränkungen“ Auktionen und Pferdeauswahl fort. Was momentan für die kommenden Wochen und Monate geplant ist, kann auch wieder hinfällig werden. Darauf müssen sich Pferdezüchter und –aussteller, potenzielle Kunden und andere Beteiligte einstellen. Da alle Entscheidungen zum Vorgehen „stark von den jeweils aktuellen politischen Vorgaben abhängig“ seien, bitte man um Verständnis dafür, dass es jeweils kurzfristige Mitteilungen geben könne.

Die Versteigerung von Fohlen wird „zunächst bis Ende Juli“ nur online vonstatten gehen. In mehreren Etappen werden kleine Kollektionen angeboten. Für die Auswahltermine im Lande gelten „strenge Vorkehrungen“, Zuschauer sind nicht zugelassen. Die ersten Youngster des Jahrgangs 2020 sollen in der Zeit vom 13. bis 16. Mai virtuell unter den Hammer kommen. „Klick Dich glücklich!“, lautet die Empfehlung für Kaufinteressenten, die sich auch noch vom 3. bis 6. und vom 10. bis 13. Juni sowie vom 1. bis 4. Juli bei Bedarf Bieterduelle per Mausklick liefern können. Um mitmischen zu können, ist lediglich eine Registrierung auf www.verdener-auktion-online.com erforderlich.

Für September ist offenbar noch eine weitere Auktion dieser Art geplant – rund ein Jahr nach der „gelungenen Premiere“ dieses „zusätzlichen Vermarktungsweges“. Bei 30 verkauften Fohlen hatte sich ein Durchschnittspreis von 6933 Euro ergeben, der Höchstpreis betrug 16 500 Euro. Auf diesem Ergebnis könne man für die Zukunft aufbauen, hatte der inzwischen ausgeschiedene Auktionsleiter Jörg-Wilhelm Wegener betont. Auch international fand die Fohlen-Offerte starke Beachtung. Nutzer aus 63 Ländern besuchten die Plattform im Auktionszeitraum. Sieben Jung-Hannoveraner gingen in den Export.

Übliche Auktionsbedingungen

Rund 60 Dressur- und knapp 30 Springpferde sollten nach ursprünglicher Jahresprogramm-Planung eigentlich schon am vergangenen Sonnabend in der Niedersachsenhalle versteigert werden. Dieser Termin hatte sich aber schon vor Wochen zwangsläufig erledigt. Nach wie vor sollen die hoffnungsvollen Hannoveraner nun am 30. Mai neue Besitzer finden. Dazu heißt es, dass eine Hybrid-Auktion geplant und diese dadurch gekennzeichnet sei, dass in der Halle, am Telefon sowie mittels Online-Tool live geboten werden könne. „Die Auktion erhält somit ihren Charakter als öffentliche Versteigerung, und anders als bei reinen Online-Auktionen gelten unsere üblichen Auktionsbedingungen."

Wie viele Menschen gegebenenfalls in der Niedersachsenhalle anwesend sein dürften, lasse sich noch nicht sagen. Für Kaufinteressenten sei aber wichtig, dass sie über den direkten Kontakt zu den Kundenberatern „in ausreichender Weise“ telefonisch bieten oder aber das zusätzliche Online-Tool nutzen können. Geprüft werde zudem die technische Möglichkeit, dass bis zum Auktionsbeginn bereits Vorgebote erfolgen und angezeigt werden können. Aber alles unter Vorbehalt: Für den Fall, dass die Versteigerung aufgrund neuer Anti-Corona-Maßnahmen nicht in dieser Mixform durchgeführt ist, soll auf eine komplette Online-Auktion umgestellt werden.