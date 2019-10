Raus aus dem Stall, hinaus auf die Koppel: Die Stute kennt diesen Weg bestens und zeigt sich von ihrer zahmen Seite. Wer führt hier eigentlich wen? (Fotos: Jonas Kako)

Es ist dieses Pferd, das mir zeigt, warum die Erfinder des Automobils einmal den Begriff „Pferdestärke“ wählten, um Leistungskraft zu messen. Die Koppel schon im Blick, macht die Stute ein paar eigenwillige Schritte nach vorn und zieht mit Kraft am Strick. Ich muss fester zupacken, nehme die zweite Hand zur Hilfe. Ein Huf landet auf meinem Fuß. Ich weiß: Wenn dieses Tier wirklich will, rennt es mir davon. Doch weiß dies auch das Pferd? Hinter mir ertönt für die Stute eine bekannte Stimme: „Hey, hey, ruhig!“. Der Ton ist bestimmt und ermahnend. Wie eine Mutter, die ihr Kind zurechtweist.

Julia Meyer ist Meisterin für Pferdewirtschaft und seit 16 Jahren Teil des Schwartze-Hofes in Verden-Döhlbergen. Meyer beruhigt die Stute im Handumdrehen. „Sie kann es kaum erwarten, endlich nach draußen zu kommen“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Fohlen musste die Stute am längsten im Stall warten, alle anderen Artgenossen sind schon auf der Koppel. Das Temperament scheint das Pferd an den Nachwuchs weitergegeben zu haben. Denn eigentlich folgen die Fohlen ihren Muttertieren treu, in diesem Fall muss auch das Jungtier ans Halfter gelegt werden. „Das Fohlen hat schon mal die eigene Erkundungstour über den Hof gemacht“, sagt Meyer und lacht.

Grünschnabel auf dem Pferdehof

Ein Fohlen auf Erkundungstour – so könnte man auch mich an diesem Morgen beschreiben. Denn in der Welt der Pferde bin ich ein absoluter Grünschnabel, meine Vorerfahrungen passen auf einen Bierdeckel. Beim Ponyreiten war ich eher die Begleitung für meine Schwester. Als ich dann einmal auf einem echten Pferd sitzen durfte, landete ich schnell im Seitengraben. Die Eltern verfrachteten mich für den Rest des Ausflugs in die Kutsche – Abenteuer beendet. Das Pferd und ich, das passte bisher noch nie so Recht zusammen. Aber wie denn auch? Als Junge habe ich schnell gelernt: Pferde sind das liebste Hobby der Mädchen. Für meine Schwester gab es Kassetten von Bibi und Tina, für mich TKKG.

Aber zurück auf die Koppel zu der temperamentvollen Stute und dem Fohlen. In ein paar Wochen wird das Jungtier von der Mutter getrennt, nur ein halbes Jahr bleiben sie beisammen. Die Zuchtstute ist schon neu „besamt“, wie es Meyer nüchtern ausdrückt. Auf dem Schwartze-Hof können Pferde von der Geburt bis zur Turnierreife gebracht werden. Mit diesem Rundum-Programm hat sich der Zucht- und Ausbildungshof international einen Namen gemacht, die Kunden kommen zum Beispiel aus Italien oder England.

Auch das noch etwas tapsige Fohlen könnte also einmal auf Weltreise gehen. Als die beiden Pferde die Straße passiert haben und auf der Weide stehen, muss Meyer ein zweites Mal laut werden. Ein Pferd kommt mit Tempo auf uns zu galoppiert. Befreit von der Enge des Stalls ist es für das Tier wohl pure Lebensfreude, doch als Mensch sollte man dieser nicht in die Quere kommen. Meyer beruhigt die Tiere, nun kann ich das Halfter abnehmen.

Verschluss öffnen und dann von hinten nach vorne ziehen, so habe ich es gelernt. Gar nicht so einfach, denn der Kopf des Pferdes überragt mich deutlich. Zudem hat die Evolution dieses Tier mit standfesten Hufen ausgestattet, ich rutsche in meinen Schuhen auf dem schlammigen Boden bedrohlich hin und her. Pferdeexpertin Meyer macht in Stiefeln eine deutlich bessere Figur.

Befreit vom Halfter galoppiert die Stute in Windeseile davon. Aufgabe gemeistert, denke ich, bis ich den skeptischen Blick von Meyer bemerke. „Das hätte auch schief gehen können, wenn sie mit den Hufen ausgeschlagen hätte.“ Ich muss mich deutlich schneller vom Pferd entfernen, eigentlich hatte Meyer mir das schon gesagt. Auch hinter einem Pferd sollte ich niemals stehen. „Du musst immer den eigenen Fluchtweg im Kopf haben“, sagt Meyer.

Vieles, was mir die Pferdewirtin erklärt, betrifft die Sicherheit. „Das sind über 500 Kilogramm pure Kraft, das darfst du nie vergessen“, betont Meyer. Die 39-Jährige hat praktisch ihr ganzes Leben mit Pferden verbracht, war lange neben dem Beruf als erfolgreiche Turnierreiterin aktiv. Ernsthafte Verletzungen hat sie noch nicht davongetragen. „Glück gehabt“, sagt Meyer. Trotz all ihrer Erfahrung könne sie die Reaktion eines Pferdes nie mit absoluter Gewissheit vorhersagen. „Das oberste Gebot ist der Respekt vor dem Tier“, betont sie. Wenig später nimmt mich der Chef des Hofes unter seine Fittiche: Hannes Baumgart. Der 48-Jährige ist derzeit für über 80 Pferde verantwortlich. Das Reiten und die Pferdezucht liegen ihm im Blut, denn der Hof ist ein Familienbetrieb. Seine Frau, sein Bruder, seine Schwägerin – sie leiten gemeinsam die Geschicke des Hofes, dessen Tradition bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht. Auch die Eltern sind ein fester Teil des Hofes und helfen, wo sie können.

Ich treffe Baumgart in der Reithalle, wo er mit einer Stute das Trainingsprogramm absolviert. Das Tier soll auf der Novemberauktion des Hannoveraner Verbandes versteigert werden. Allein schon die Zulassung zu dieser Auktion bescheinigt dem Pferd besondere Qualität, denn die Ansprüche sind hoch. „Vermutlich wird der Verkaufspreis zwischen 15 000 und 20 000 Euro liegen“, sagt Baumgart. „Der Eigentümer wünscht sich natürlich etwas mehr.“ Für drei Monate absolviert die Stute ein intensives Programm auf dem Schwartze-Hof. Der Besitzer zahlt dafür 2250 Euro.

Die Herde auf den Allerwiesen

Baumgart nimmt mich mit auf die Allerwiesen. Mit Blick auf den Verdener Dom verbringt hier eine Herde Pferde die warmen Monate komplett unter freiem Himmel, erst Mitte Oktober holt sie Baumgart zurück in den Stall. Die Pferde hier sind jung, nur ein oder zwei Jahre alt, „Teenager“ sozusagen. Wir sind nur wenige Momente auf der Weide, da kommen schon die ersten neugierigen Pferde herbei. Noch ein paar Minuten, dann bin ich von der Herde umringt. Sie beschnuppern mich, schnappen mit dem Maul nach meiner Jacke. Ihr Fell ist nass vom Regen. Ich muss an den Ratschlag von Meyer denken: Niemals deinen Fluchtweg vergessen. Die Tiere sind zutraulich und bewerben sich förmlich um Streicheleinheiten. Dass diese Herde auch gefährlich werden könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem weiß ich nun, welche Kraft diese Tiere haben.