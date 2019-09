Das weitläufige Gebäude wird nach Fertigstellung etwa 5400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche bieten. (Fotos: Sebi Berens)

Der zunehmende Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung und das steigende Lebensalter führen zu einem Anstieg des Pflegebedarfs. Auf der anderen Seite fehle es an Plätzen. Das sagt zumindest Mark Schmitz, Leiter Nord der K&S Seniorenresidenz-Gruppe, die in Verden-Dauelsen an der Hamburger Straße zurzeit eine weitere Dependance mit vollstationärer Pflege errichtet. Es ist der mittlerweile 34. Standort des bundesweit tätigen Unternehmens mit Hauptsitz in Sottrum. Wie Schmitz sagt, kostet das Bauprojekt etwa 13 Millionen Euro.

Seit April sind die Handwerker mit den Erdarbeiten und dem Rohbau beschäftigt. „Der Erdaushub hat bereits für vier Wochen Verzug gesorgt, weil wir tiefergehen mussten als wir ursprünglich vorgesehen hatten“, erzählt Schmitz. Mittlerweile seien die Arbeiten aber wieder im Zeitplan. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, rechnet er damit, dass Ende Januar Richtfest gefeiert werden kann. Mit der Eröffnung kalkuliert das Unternehmen für Herbst 2020.

„Wir haben vorher eine Standortanalyse mit Bedarfsermittlung gemacht und sind zu der Ansicht gekommen, dass Verden ein geeigneter Standort ist“, erzählt Schmitz. Die nächstgelegenen Einrichtungen seien in Sottrum sowie in Bremen Oberneuland. In der Hamburger Straße entsteht auf mehr als 5000 Quadratmetern ein Gebäude mit knapp 5400 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche. Bis zu 106 Menschen mit der Pflegestufe zwei bis fünf könnten dort ein Zuhause finden, sagt Schmitz. „Unsere Bewohner benötigen aus den unterschiedlichsten Gründen Pflege. Manche wollen allerdings nur einen Altersruhesitz und benötigen Hilfe und Unterstützung in einem geringen Ausmaß“, so der Leiter Nord.

Keine Spezialisierung

Eine Spezialisierung auf bestimmte Pflegegruppen sei nicht vorgesehen. Aufgrund zunehmender Demenzerkrankungen wird laut Schmitz ein elektronisches Schutzsystem für das ganze Haus eingebaut. „Das bedeutet nicht, dass diese Bewohner das Haus nicht mehr verlassen können, sondern dass sie begleitet werden, damit ihnen nichts passiert“, erklärt Mark Schmitz. Geplant sei für die Erkrankten ein spezieller Therapie- und Sinnesgarten, damit sie vielfältige Sinneseindrücke hätten sowie Sonne und frische Luft genießen könnten.

Vorgesehen sind 96 Einzel- und fünf Doppelzimmer, die barrierefrei und mit einem eigenen Bad und ebenerdiger Dusche ausgestattet sind. Ein Musterzimmer ist bereits jetzt in dem Beratungscontainer des Unternehmens direkt neben der Baustelle zu besichtigen. „Die Bewohner können eigene Möbel mitbringen, einzige Ausnahme ist das Pflegebett, das bestimmte Funktionen bereithält und beispielsweise in der Höhe verstellbar ist.“ Der Neubau wird nach modernen Energieeffizienz-Standards gebaut, verfügt über zwei Fahrstühle sowie eine eigene Küche und Wäscherei im Haus. Dazu gibt es ein Notrufsystem in jedem Zimmer, eine Cafeteria mit Kinderspielecke sowie Bewegungs- und Wellnessangebote für die Bewohner. Dazu kommen ein sogenannter Vitalzirkel für Seniorensport und eine Sole-Inhalation, die der Stärkung der Atemwege dienen soll. Auch eine Bibliothek soll es geben.

Da die Hamburger Straße stark befahren ist, werden Fenster mit hohem Schallschutz eingebaut, außerdem sind im Erdgeschoss keine Zimmer für Bewohner geplant, sondern Gemeinschaftsräume, Büros und Aufenthaltsbereiche. Architektonisch entsteht ein langgestreckter Baukörper mit Erdgeschoss, zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss oben.

Aktuell hätten sich bereits etwa 20 Interessenten für ein Zimmer gemeldet. Bei einer Vollbelegung rechnet Mark Schmitz mit etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Wir werden erst das Personal einstellen, dann können die Bewohner einziehen“, kündigt er an. Mit der Personalakquise in sechs Berufsgruppen rechnet das Unternehmen zwischen Ostern und Pfingsten 2020. Offen sei noch die Preisstruktur für Bewohner. Diese sei von den Verhandlungen mit den Pflegekassen abhängig und orientiere sich am üblichen Niveau in der Region. Weitere Informationen unter der Hotline 08 00/ 3 00 17 17.