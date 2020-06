Vor dem Verdener Landgericht muss sich nun ein Kapitän verantworten, der nach einem Streit einen Steuermann getötet haben soll. (Björn Hake)

An Bord eines tschechischen Binnenschiffes, das im Schleusenkanal der Weser in Dörverden lag, soll der Kapitän den Steuermann umgebracht haben. Rund fünf Monate nach der mutmaßlichen Tat muss sich der frühere Schiffsführer, Jahrgang 1981, nun wegen Totschlags vor der Schwurgerichtskammer des Landgericht Verdens verantworten. Die Hauptverhandlung beginnt am kommenden Mittwoch, 1. Juli.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am Abend des 24. Januar dieses Jahres, einem Freitag, vorsätzlich einen Menschen getötet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft waren der Kapitän und der ein Jahr ältere Steuermann in einen verbalen Streit geraten, nachdem sie in der Schiffskajüte gemeinsam Alkohol getrunken hatten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Angeklagte schließlich derart in Rage geraten sein, dass er mit den Fäusten auf den Steuermann einschlug und ihn „massiv“ würgte. Das Opfer soll „infolge des Erstickens durch die Gewaltanwendung gegen den Hals“ verstorben sein. Dies soll dem Angreifer „zumindest gleichgültig“ gewesen sein.

Die Polizei hatte damals mitgeteilt, am Sonnabendmorgen sei zunächst ein medizinischer Notfall auf dem Binnenschiff gemeldet worden. Es befand sich offenbar seit dem Vortag im Schleusenkanal. Rettungskräfte hätten auf dem Schiff die Leiche des Steuermannes entdeckt. Das Verletzungsmuster habe die Polizei veranlasst, die Ermittlungen aufzunehmen. Die Obduktion habe die Vermutung erhärtet, dass sich an Bord ein Tötungsdelikt ereignet habe, hieß es weiter. Der Kapitän wurde vorläufig festgenommen, später erließ das Amtsgerichts Verden wegen des Verdachts des Totschlags einen Haftbefehl. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Techniker des Zentralen Kriminaldienstes hatten den vermutlichen Tatort noch an dem Wochenende gründlich untersucht. Außer Kapitän und Steuermann sollen sich keine anderen Menschen auf dem Schiff befunden haben. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts unter Vorsitz von Volker Stronczyk rechnet offenbar mit einem langwierigen Verfahren. Vorerst wurden 14 Fortsetzungstermine bis Ende September anberaumt.