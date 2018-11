Nach der Messerstecherei hatte die Polizei am Bahnhof nach Spuren gesucht. (Björn Hake)

Was genau sich am Abend des 23. November vergangenen Jahres auf dem Verdener Bahnhof abgespielt hat und wie es zu den teils schweren Verletzungen dreier Männer kam, wird sich wohl nicht mehr aufklären lassen. Es gab eine oder mehrere Messerstechereien, aber dass die drei Angeklagten die Waffen führten, lässt sich offenbar nicht sicher nachweisen. Für zwei von ihnen hat die Staatsanwaltschaft am Freitag Freispruch beantragt, für den Jüngsten zwei Wochen Dauerarrest.

Damit hatte das Trio zumindest zum Prozessauftakt Mitte Juni nicht annähernd rechnen können. Der 31-Jährige aus Langwedel sah sich zunächst mit dem Vorwurf des versuchten Totschlags konfrontiert, sollte für die lebensgefährlichen Verletzungen eines 19-jährigen Schülers verantwortlich sein. Im Verlaufe der Verhandlung reduzierte sich die Anklage auch bei ihm auf gefährliche Körperverletzung. Ende September wurde der türkische Staatsangehörige nach fast zehn Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Mit auf der Anklagebank sitzen ein 34-jähriger Tunesier, der selber Messerstiche erlitten hatte, sowie ein in Verden lebender 21-jähriger Syrer.

Kompliziertes Unterfangen

Dass es ein kompliziertes Unterfangen sein würde, das komplexe Geschehen vor dem Bahnhof sowie auf den Bahnsteigen eins und zwei zu rekonstruieren, war allen Verfahrensbeteiligten von vornherein klar gewesen. Nicht umsonst hatte die große Jugendkammer gleich elf Termine angesetzt und bald noch einige weitere hinzugefügt. Und es kam wie erwartet, wie befürchtet: Was sich zwischen den beiden in Streit geratenen Personengruppen genau ereignet hat, wer wen wann und wo und auf welche Weise attackiert hat, konnte in der Gerichtsverhandlung nur ansatzweise und unzulänglich herausgearbeitet werden.

An gutem Willen und enormem Aufwand mangelte es nicht. „Wir haben uns alle unglaublich viel Mühe gegeben“, sagte Erste Staatsanwältin Annette Marquardt am 15. Verhandlungstag in ihrem mit Spannung erwarteten Plädoyer. Aber auch hier zeige sich: Polizei und Justiz hätten zunehmend zu kämpfen und stießen an ihre Grenzen, um bei Straftaten, die aus Gruppen heraus begangen würden, „die Wahrheit herauszufinden“. Zumal, wenn kein Beweismaterial wie etwa Videoaufnahmen vorliege, wie auch in diesem Fall.

Viele verweigern Aussage

Etliche geladene Zeugen, die im Ermittlungsverfahren auch als Beschuldigte geführt wurden, haben vor Gericht die Aussage verweigert. Und von denen, die sich äußerten, dürften nach Einschätzung Marquardts die meisten keine korrekten oder nur unvollständige Angaben gemacht haben. Es sei sicherlich auch „exzessiv gelogen“ worden. Viele Zeugen hätten nur „Inseln“ der Abläufe beschrieben, „aber das komplette Geschehen haben wir nicht geschildert bekommen, schon gar nicht glaubhaft“.

Die beiden Gruppen sollen wegen eines von den Angeklagten angefertigten Rap-Videos aneinander geraten sein. Einer der „Gegner“, dem später Stichverletzungen am Bein zugefügt wurden, soll sich darüber im Netz lustig gemacht haben. Dass „nichtige Anlässe“ zu – auch schweren – Straftaten führten, beobachte man zunehmend, so Marquardt. Statt eine Rapper-Karriere anzusteuern, sei bei den Angeklagten besser „normale Arbeit“ angesagt, fügte sie hinzu.

Der 31-Jährige und der 34-Jährige seien freizusprechen. Dem 21-Jährigen sei zwar auch kein Messerangriff nachzuweisen, er habe den bereits zu Boden gegangenen Video-Kritiker gemeinsam mit einer anderen Person jedoch „geschlagen, getreten und gewürgt“ und mithin gefährliche Körperverletzung verübt. Der junge Mann, der vor der Flucht aus Syrien ein Jurastudium begonnen haben will, sei noch nach Jugendrecht zu bestrafen. Es sei von Reifeverzögerung auszugehen. Marquardt beantragte zwei Wochen Dauerarrest und gemäß Empfehlung der Jugendgerichtshilfe einen sechsmonatigen sozialen Trainingskurs.

Die Verteidiger der beiden Angeklagten, für die Freispruch beantragt wurde, beschränkten ihren Schlussvortrag auf wenige Worte, das Wichtigste war ja aus ihrer Sicht gesagt. Der Anwalt des 21-Jährigen möchte indes für seinen Mandanten dasselbe Ergebnis erzielen. Es habe zwar eine Auseinandersetzung mit dem Opfer gegeben, aber die angeblichen Verletzungshandlungen, besonders das Würgen, seien ihm nicht eindeutig zuzuschreiben. Nur das Opfer selbst und dessen Freundin hätten ihn in dieser Hinsicht belastet.

Die Urteilsverkündung ist für Montag, 26. November, 10 Uhr, vorgesehen.