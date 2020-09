35 Prozent der Fahrten innerhalb Verdens sollen künftig mit dem Fahrrad bestritten werden, lautet die Vision der Verwaltung. (FOCKE STRANGMANN)

Die steilen Stufen in den Fahrradkeller, fehlende Anschließmöglichkeiten im öffentlichen Raum, holprige Radwege – es gibt viele Gründe, die die Verdener vom Radfahren abhalten. Diese kleinen und größeren Hindernisse werden im Rathaus neuerdings unter dem Begriff „Reiseantrittswiderstand“ zusammengefasst. Diesen möglichst gering zu halten, und mehr Menschen für den Griff zum Fahrrad zu bewegen, sind die Ziele eines neuen Vorhabens der Stadt. Mit einer Projektskizze hatte sich die Verwaltung bereits im April für ein Förderprogramms beworben, das auf eine Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zurückgeht. In der vergangenen Woche kam die erfreuliche Nachricht: Die erste Hürde ist genommen. Nun kann die Verwaltung sich für den Fördertopf bewerben, der 75 Prozent der Kosten decken würde. Was genau mit dem Geld in Verden geschehen soll, das stellte Bürgermeister Lutz Brockmann gemeinsam mit seinen Mitarbeitern im Rathaus vor.

Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2013 werden innerhalb Verdens 26 Prozent der Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt. Bis 2030 soll der Anteil bei 35 Prozent liegen, erklärt Brockmann. Im besten Fall könnten so täglich 3,3 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden. 32 Prozent der Fahrten, deren Ausgangspunkt und Ziel in Verden lagen, bestritten die Befragten 2013 mit dem Auto. Weitere zehn Prozent machten Mitfahrgelegenheiten aus. Fußgänger machten weitere 29 Prozent aus, Busfahrten lediglich drei Prozent.

Der Projektentwurf besteht aus verschiedenen Vorhaben und schließt auch die Sanierung von Radwegen ein. Die Kosten hierfür seien ohnehin schon im Haushalt veranschlagt, erklärt Brockmann. Nun könne die Stadt drei viertel des Geldes vom Bund erstattet bekommen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein innovatives Konzept, dessen Inhalte in einem Wettbewerb um die Förderung überzeugen. Die Verwaltung hat sich dafür allerlei Punkte einfallen lassen. So sollen beispielsweise innerhalb der Stadt mehrere Schließanlagen aufgestellt werden, in denen Anwohner ihre Fahrräder sicher verwahren können. Das habe zudem den Vorteil, dass viele Nutzer ihre Räder keine Kellertreppen mehr hochhieven müssten, wirbt Brockmann für die Idee. Viele Verdener leben in Mietwohnungen, weiß der Bürgermeister, entsprechend rar seien aktuell komfortable und sichere Abstellmöglichkeiten. 25 Fahrradanlagen für jeweils 24 Rädern sind geplant. Damit bieten sie insgesamt für 600 Fahrräder Platz. Damit die Parkplätze auch für die zunehmende Zahl an E-Bikes interessant werden, soll es in den Boxen Stromanschlüsse geben. An welchen Orten genau die Schließanlagen künftig stehen könnten, ist noch offen. Pro Haushalt gibt es in der Stadt übrigens – auch diese Zahl stammt aus der Erhebung aus dem Jahr 2013 – 2,1 Fahrräder. Rund 18 Prozent der Haushalte verfügen über ein Auto. Entsprechend groß ist das Einsparpotenzial.

Neben den Schließanlagen sollen an neuralgischen Punkten im Stadtraum – beispielsweise an Sportplätzen und Dorfgemeinschaftshäusern – 300 weitere Fahrradbügel installiert werden. Hinzu kommen drei Säulen, an denen Interessierte einfache Reparaturen erledigen können. Die Werkzeugsäulen sollen optimalerweise an Punkten aufgestellt werden, an denen nicht nur Verdener, sondern auch viele Radreisende von außerhalb vorbeikommen. Um zu prüfen, wie viele Radler überhaupt unterwegs sind, sollen an drei Orten Zählgeräte aufgestellt werden. Eine weitere Idee ist die Anschaffung von Lastenfahrrädern. Sie könnten in den Randortschaften der Stadt bereitstehen und beispielsweise für größere Einkäufe ausgeliehen werden.

Darüber, ob die Projekte in dieser Form umgesetzt werden, entscheidet der Ausgang eines Wettbewerbs. Kommt die Idee bei den Juroren an, könnte bereits Ende des Jahres ein Förderbescheid vorliegen. Bis 2025 könnten die Vorhaben dann umgesetzt werden. Brockmann sieht die Pläne als gute Ergänzung zum bereits Erreichten, etwa der Brückenschlag.