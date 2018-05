Im Januar wurde der Angeklagte, ein 48-Jähriger Frührentner, vom Verdener Amtsgericht zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. (Björn Hake)

Rücknahme der Berufung oder Plädoyers und Urteil? Diese beiden Möglichkeiten bestehen, wenn der Prozess gegen den Verdener „Rathaus-Attentäter“ an diesem Freitag fortgesetzt wird. Das Verdener Landgericht machte dem geständigen Angeklagten am ersten Verhandlungstag (Mittwoch) nicht einmal ansatzweise Hoffnung auf die angestrebte Bewährungsstrafe – erst recht nicht nach den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen.

Wegen vorsätzlicher Brandstiftung und versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion war der stark sehbehinderte Frührentner Ende Januar vom Verdener Amtsgericht zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Dagegen hatte er Rechtsmittel eingelegt mit dem Ziel, vielleicht doch noch um einen Gefängnisaufenthalt herum zu kommen. Am Mittwoch wurde der Prozess daher vor der 5. kleinen Strafkammer komplett neu aufgerollt.

Damit ging es auch weiter, nachdem der Angeklagte ausführlich zu seinen Befindlichkeiten und vor allem seiner aufsehenerregenden Tat befragt worden war, die am Morgen des 9. April vergangenen Jahres abrupt die Verdener Sonntagsruhe beendet hatte. Von seinem Haus an der Bremer Straße aus war der führerscheinlose Mann mit seinem Pkw vermutlich im Schritttempo Richtung Innenstadt gerollt und dann exakt in das verglaste Foyer des neuen Rathaus-Traktes gefahren. Die Maße der schweren Schiebetür müssen gepasst haben: „Breit wie eine Garage“, sagte der 48-Jährige, und: „Es hat ganz schön gescheppert“.

Dabei beließ es der gelernte Autoschlosser allerdings nicht. Ehe er aber auch dazu Details preisgab, dauerte es mal wieder. Die gesamte Einlassung war geprägt von Schweigephasen des sehr gelassen wirkenden Mannes und Bemerkungen wie „Das weiß ich nicht (mehr)“ oder „Das ist schon so lange her“. Der Vorsitzende Richter half ihm gelegentlich auf die Sprünge: „Dieser Tag wird Ihnen doch wohl in Erinnerung geblieben sein“. Schließlich berichtete der Angeklagte ungerührt, er habe die beiden mitgeführten Eimer mit je zehn Liter Benzin auf die Vorder- und Rücksitze gegossen und angezündet.

Das Attentat auf das Rathaus löste einen Großeinsatz der Verdener Feuerwehr aus. (Björn Hake)

Auf dem Boden vor der Rückbank hatte er schon bei der Vorbereitung auf dem heimischen Hof eine Propangas-Flasche deponiert. Auf die Frage, was denn passieren sollte, antwortete der Angeklagte: „Dass es Brand gibt“. Und auf die Fragen, ob es auch „knallen sollte“, kam nur ein „Ja“. Er sei dann nach draußen gegangen, „zugucken wollte ich ja“, und habe „eine geraucht“. Wenig später seien auch schon Polizei und Feuerwehr erschienen. Er habe mitgeteilt, „dass da eine Gasflasche drin ist“. Das hatten Feuerwehrleute zu diesem Zeitpunkt aber schon festgestellt. Das eingebaute Sicherungsventil hatte eine Explosion verhindert.

Bevor die Vernehmung der sechs Zeugen beginnen sollte, gab das Gericht dem 48-Jährigen einmal mehr den Rat, eine Rücknahme der Berufung zu überdenken: „Das ist doch kein Fall für Bewährung!" Doch diese Anregung verpuffte – vorerst. Bei der Frage nach den Motiven für seine Schreckenstat, die laut Anklageschrift einen Schaden von mindestens 1,6 Millionen Euro verursacht hat, blieb der seit 2007 frühverrentete Mann bei seiner nachhaltigen Verärgerung über die Bebauung des Nachbargrundstücks. Er habe, behauptete er mehrfach, darauf gehofft, dass nun nebenan ein Baustopp erfolgen werde oder zumindest ein Stockwerk weniger entstehe. Was den „Rathaus-Attentäter“ geritten hat, konnte auch der psychiatrische Sachverständige nicht herausbekommen. „Es ist nicht nachvollziehbar, was in seinem Kopf vorgegangen ist“, sagte Matthias Eibach. Er sei nach der Exploration „ratlos“ gewesen. Hinweise auf Wahnvorstellungen, seine Eingangsvermutung, eine psychische Störung, eine Suchterkrankung oder Suizidgedanken hätten sich nicht ergeben. Fazit: Für die Tatzeit sei von uneinschränkter Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Angeklagten auszugehen.