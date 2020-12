In der Eltern-Kind-Beziehung weniger um Erziehung als vielmehr um Bindung und Beziehung, meint Eva-Mareile Bachmann. (Bernd Wüstneck /dpa)

Wie ist es, gemeinsam als Vater und Tochter ein Sachbuch über das Familienleben zu schreiben?

Eva-Mareile Bachmann: Es war eine gute und ungewöhnliche Erfahrung. Durch die Zeit, die wir während der Kleinkindjahre meiner beiden Zwillingspaare unter einem Dach gewohnt haben, hatten wir uns ohnehin schon über viele Themen des Buches ausgetauscht – theoretisch und ganz praktisch.

Hannsjörg Bachmann: In dieser Zeit ist auch die Idee für das Buch entstanden. Es erschien uns reizvoll, die unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen und Lebensperspektiven einzubringen. Gleichzeitig bedurfte es der Reflexion der eigenen Familiengeschichten.

Haben Sie durch die Arbeit auch ihre eigene Rolle in der Familie überdacht?

Hannsjörg Bachmann: Dieser Prozess hat glücklicherweise schon vor vielen Jahrzehnten begonnen, das Buch hat ihn an vielen Punkten nochmals aktiviert. Es hat entscheidend dazu beigetragen, dass unsere Familienbeziehungen eine neue Qualität gewonnen haben. Der Blick zurück war für mich aber auch ernüchternd. Ich habe realisieren müssen, dass mir – trotz beruflicher Expertise – wichtige Familienkompetenzen gefehlt haben. Ich wusste an vielen Punkten nicht wirklich, wie wir als Eltern dafür sorgen können, dass eine vertrauensvolle Familienatmosphäre entsteht, unsere Paarbeziehung stabil bleibt und unsere Kinder seelisch gesund aufwachsen. Diese Kompetenzen sind mir nicht in die Wiege gelegt worden. Spät, aber nicht zu spät, habe ich mit dem Nachlernen begonnen.

Können Sie ein Beispiel für Ihr „Nachlernen“ nennen?

Hannsjörg Bachmann: Von vielen Eltern der Kriegs- und Nachkriegsgeneration wurde es als Erziehungserfolg gewertet, wenn die Kinder „brav und lieb“ waren. Gehorsam, Anpassung und Funktionieren waren wichtige Erziehungsziele. Mit Emotionen ging man eher sparsam um. Auch mir fiel es lange schwer, meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren. Das hat sich erfreulicherweise deutlich geändert.

Wie geht denn „richtiges Erziehen“?

Eva-Mareile Bachmann: Der Familientherapeut Jesper Juul spricht davon, dass Eltern Leitwölfe sein sollen, und es in der Eltern-Kind-Beziehung weniger um Erziehung als vielmehr um Bindung und Beziehung geht. Dies beinhaltet, dass Eltern klar und deutlich führen und gleichzeitig feinfühlig, emotional verfügbar, fürsorglich, zugewandt und gleichwürdig mit ihrem Kind umgehen. Diese Haltung ist kein Selbstläufer. Es ist herausfordernd, immer wieder diese gute Balance aus elterlicher Führung und respektvollem Umgang mit dem Kind zu finden.

Hannsjörg Bachmann: Wichtig ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen eine sichere Bindung und eine verlässliche Vertrauensbeziehung entstehen. Kinder benötigen die immer wieder bestätigte Grunderfahrung „Du bist geliebt, so wie du bist“, um einen stabilen Selbstwert entwickeln zu können. Dafür sind die ersten Lebensjahre von zentraler Bedeutung. Die emotionalen Erfahrungen werden alle im Gehirn gespeichert. Sie bestimmen unser Lebensgefühl auch im Erwachsenenalter und sind nachträglich nur langsam zu verändern.

Was bedeutet „Gleichwürdigkeit“?

Hannsjörg Bachmann: Es bedeutet, mit dem anderen so umzugehen, wie ich mir das auch für mich selbst wünsche. Im Umgang zwischen Erwachsenen ist diese Haltung für die meisten nicht neu. Herausfordernd und neu ist für viele jedoch die Sicht, auch mit Kindern allen Alters – beginnend beim Säugling – genauso umzugehen. Ganz praktisch: Schreiende Säuglinge sind darauf angewiesen, dass ihre Eltern ihr Schreien als Hilferuf (und nicht als „nerviges Gezeter“) hören, zügig darauf reagieren und dafür sorgen, dass die Ursache für dieses Schreien gefunden und adäquat angegangen wird. Kinder zwischen drei und fünf Jahren brauchen wohlwollende Erwachsene, die ihre zunehmende Eigenständigkeit und Willensstärke als wachsende Selbstständigkeit interpretieren.

Welche Rolle spielt der Erziehungsstil der eigenen Eltern, wenn man selbst Kinder hat?

Eva-Mareile Bachmann: Wir alle sind durch unsere Erfahrungen in unserer Ursprungsfamilie und den elterlichen Erziehungsstil tief geprägt. Normalerweise orientieren sich die Eltern an diesen familiären Erfahrungen – im positiven Sinne („Das möchte ich gerne übernehmen.“) oder als Negativmodell („Ich mache es auf keinen Fall so wie meine Eltern.“). Es bedarf bewusster Reflexionen, um aus diesen Prägungen herauszutreten. Und selbst dann verfügt man vielfach noch nicht über die Kompetenzen, um Familie anders zu gestalten als die eigenen Eltern. Diese Fähigkeiten müssen erst schrittweise erworben und entwickelt werden. Gerade in familiären Stresssituationen verhält man sich genau so, wie man es nie wollte.

Eltern von „folgsamen“ Kindern haben es oft leichter. Warum ist es so wichtig, dass Kinder auch „nein“ sagen können?

Hannsjörg Bachmann: Es ist für Erziehende oft viel anstrengender und unangenehmer, wenn ein Kind auf die Bitten eines Erwachsenen mit „nein“ antwortet. Damit bahnt sich ein Konflikt an, der Kraft, Geduld und Zeit benötigt, um gut gelöst zu werden – oder zu eskalieren droht. Viele Erwachsene und Kinder haben in ihren Ursprungsfamilien gelernt, dass es besser, braver, höflicher und mit weniger negativen Konsequenzen verbunden ist, in solchen Situationen mit einem „Ja“ zu antworten – auch wenn sie eigentlich lieber „Nein“ sagen würden. Über die Jahre führt das dazu, dass sie sich immer weiter von ihren eigentlichen Wünschen, Bedürfnissen, Gefühlen, Vorstellungen entfernen. Sie erleben sich und ihr Leben oft als fremdbestimmt.

Eva-Mareile Bachmann: Oft fällt das Akzeptieren eines „Nein“ leichter, wenn man verstanden hat, dass dieses „Nein“ zu den Wünschen und Erwartungen der anderen eigentlich nicht gegen den anderen gerichtet ist. Es ist vielmehr ein „Ja zu mir selbst“ – zu meinen Wünschen, Vorstellungen, Ideen. Und noch ein tröstlicher Gedanke: Wer als Kind erlebt, dass auf seine Wünsche und Bedürfnisse eingegangen wird, entwickelt selbst immer auch ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft anderen gegenüber.

Das Gespräch führte Marie Lührs.

Zur Person

Hannsjörg Bachmann aus Achim hat mit seiner Tochter das Buch „Familienleben – Wie Kinder und Eltern gemeinsam wachsen“ geschrieben, in das auch persönliche Erfahrungen eingeflossen sind.

Eva-Mareile Bachmann ist Psychologin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis. Im Zuge ihrer Promotion forschte sie über psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter.