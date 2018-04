Rigolf Hennig muss sich am Montag, 7. Mai, vor dem Verdener Landgericht einfinden. (Björn Hake)

Knapp 13 Monate nach der nicht akzeptierten Verurteilung zu anderthalb Jahren Gefängnis wegen Volksverhetzung muss sich der Verdener Rechtsextremist Rigolf Hennig am Montag, 7. Mai, im Landgericht einfinden. Zwei Tage vor seinem 83. Geburtstag befasst sich die 5. kleine Strafkammer mit den Vorwürfen. Derweil droht Hennig schon wieder neues juristisches Ungemach.

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Marcus Röske, bestätigte, hat es bei dem früheren NPD-Ratsherren Hennig Mitte April eine erneute Hausdurchsuchung gegeben. Anlass war dem Vernehmen nach die erste Ausgabe der Zeitschrift „Stimme des Volkes“. Dabei handelt es sich um das Nachfolge-Blatt der ebenfalls extremistischen Postille „Stimme des Reichs“, die dem rechtsumtriebigen Mediziner das aktuelle Verfahren eingebracht hat – und nun auch eine neue Anklage, wie Röske ebenfalls sagte.

Wegen achtfacher Volksverhetzung und einem Fall des Versuchs war der gebürtige Augsburger am 13. April vergangenen Jahres vom Amtsgericht zu einer anderthalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Schöffengericht, das aus Sicherheitsgründen im großen Landgerichtssaal tagte, hatte bei dem Arzt im Ruhestand keine Anzeichen für eine positive Sozialprognose erkennen können und daher auch keine Basis für eine Strafaussetzung zur Bewährung gesehen. “Wir wissen nicht, wo wir die herleiten sollten“.

Nach Urteil gegangen

Die Ausführungen des Vorsitzenden hatte sich der nach eigenen Angaben frühere „verfolgte Freiheitskämpfer in Südtirol“ allerdings geschenkt. Rigolf Hennig, angeblich nie Mitglied der NPD und ebenso wenig Revisionist, war unmittelbar nach der Urteilsverkündung gegangen. Zum Auftakt des zweitägigen Prozesses hatte er bereits kundgetan: „Ich weiß gar nicht, warum ich hier sitze“. Für ihn, den Mann mit der Staatsbürgerschaft „Deutsches Reich“, sei das Gericht einer „nicht souveränen“ BRD eigentlich gar nicht zuständig.

Die Beweisaufnahme hat nach Auffassung des Amtsgerichts zweifelsfrei ergeben, dass der Angeklagte den Inhalt der beanstandeten Ausgaben der „Stimme des Reichs“ (2014 und 2015) „ganz maßgeblich“ mitbestimmt, hieß es, und keineswegs nur organisatorische Aufgaben erfüllt. Er sei somit auch für die Veröffentlichungen zur Verantwortung zu ziehen, wonach der Mord an Millionen von Juden durch die Nationalsozialisten in Abrede gestellt werde. Rigolf Hennig hatte seine Funktionen und Zuständigkeiten rigoros heruntergespielt und sich in seinem „letzten Wort“ noch einmal als vehementer Verfechter der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit dargestellt.

Seine damalige Mitstreiterin bei der „Stimme des Reichs“, die fleißig schreibende Ursula Haverbeck (Vlotho), war im August 2017 mit ihrer Berufung gegen ein Urteil des Verdener Amtsgerichts gescheitert; im Februar wies das Oberlandesgericht Celle ihren Revisionsantrag zurück. Gerade hat Haverbeck von der hiesigen Staatsanwaltschaft die Aufforderung zum Haftantritt erhalten. Für den Prozess gegen Rigolf Hennig sind zwei Polizeibeamte als Zeugen geladen; möglicher Fortsetzungstermin ist der 17. Mai.