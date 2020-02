Tatyana Ryzhkova ist im Juni im Lintler Krug zu Gast. Mit dabei hat sie ihre Gitarre und vier Gentlemen. (FR)

Es wird musikalisch im Lintler Krug. Das zumindest verspricht das Programm für die kommenden Monate. Allerdings dürfen sich die Besucher auch auf spannende Reisegeschichten und Vorträge freuen, verspricht Sigrid Lindhorst, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Kultur- und Fördervereins Kirchlinteln zuständig ist.

Während bei den Konzerten im Lintler Krug vor allem Zuhören angesagt ist, können die Gäste beim Singen unter den Linden ganz selbstbewusst ihre eigenen Stimmen erklingen lassen. Bei den regelmäßigen Treffen (jeweils am zweiten Montag im Monat) dürfen alle teilnehmen, die Freude am gemeinsamen Singen haben, erklärt Sigrid Lindhorst. In lockerer Atmosphäre stimmen sie Lieder an, die gute Laune verbreiten. Der nächste Termin ist bereits an diesem Montag, 10. Februar. Los geht es um 19.30 Uhr.

Ein wenig Abenteurerstimmung verbreitet am Freitag, 28. Februar, Alfons Weiss. Er ist mit einem Bildervortrag über seine Kajak-Tour auf der Weichsel im Lintler Krug zu Gast. Von Krakau bis nach Danzig war er auf dem längsten Fluss Polens unterwegs. Die Weichsel gilt als für europäische Verhältnisse weitgehend unregulierter und naturbelassener Strom, erklärt Weiss in der Ankündigung. Wegen der stark schwankenden Wasserstände und Witterungsbedingungen werde der Fluss von Wanderpaddlern nur selten in seiner ganzen Länge befahren. Weiss hat es trotzdem getan und ist von Krakau 895 Kilometer bis in die Ostsee gepaddelt. Unterwegs standen Touren durch die Städte Krakau, Warschau, Sandomierz, Graudenz und Danzig auf dem Programm, von denen er ebenfalls einige Fotos mitbringt. Bei freiem Eintritt erzählt Weiss ab 19 Uhr von seinen Erlebnissen. Der Einlass beginnt eine halbe Stunde früher.

Einen weiteren Reiseweg hat Gunnar Heller hinter sich. Der gebürtige Kirchlintler ist am Sonntag, 22. März, im Krug zu sehen. „Er war auch schon einmal bei uns“, erzählt Lindhorst. Vor einiger Zeit hatte er dort von seiner Südamerikareise berichtet. Diesmal hat es ihn nach Indien verschlagen. „Ein Land diverser Unterschiede“ – so lautet das Thema seines um 16 Uhr beginnenden Vortrages. Vier Monate war er in Indien unterwegs, von Rajastan bis zu den Ausläufern des Himalayas. Der Eintritt ist wieder frei, der Hut geht rum.

Von Indien geht es schließlich in den Weltraum. Über den spricht Andreas Schütte am Freitag, 24. April. Schütte ist langjähriger Mitarbeiter von Airbus Defence and Space in Bremen. Sein Publikum erwartet ab 18.30 Uhr eine Einführung in die Raumfahrt. Warum betreiben wir Raumfahrt? Welchen Nutzen haben wir davon auf der Erde? Woran wird aktuell gearbeitet? Wohin geht die Entwicklung? Fragen wie diese wird der Fachmann beantworten. Auf den Referenten ist Lindhorst durch pures „Vitamin B“ gestoßen. „Ich kenne seine Frau schon lange“, erzählt sie. Wer seinen Erfahrungen lauschen möchte oder weitere Fragen hat, muss dafür fünf Euro an der Abendkasse investieren.

Musikalisch nimmt das Programm am Sonnabend, 13. Juni, Fahrt auf. Tatyana Ryzhkova and the Genlemen sind dann unter dem Motto „Klassik trifft Jazz trifft Pop“ im Lintler Krug zu sehen. „Die machen wirklich gute Musik“, verspricht Lindhorst. Die Band besteht aus fünf Musikern mit sechs Nationalitäten. Im vergangenen Jahr war die Formation in der Bremer Glocke zu Gast, unterstreicht Lindhorst, was für Hochkaräter in Kirchlinteln spielen. Ein buntes Feuerwerk aus berühmten klassischen Werken, die eine hoch spannende Transformation zu Jazz und Pop gemacht haben, erwarte die Zuschauer. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tankstelle Bomnüter, im Tourismusbüro Kirchlinteln sowie bei Take off Reisen (Alte Dorfstraße) gegen 17 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt vier Euro mehr. Karten können bis zum Vorabend der Veranstaltung per E-Mail an krugevents@gmx.de reserviert werden.

Den Abschluss des aktuellen Programms bildet ein Konzert von Opas Stube. „Die haben tatsächlich noch nie im Lintler Krug gespielt“, erzählt Lindhorst. Das soll sich am Sonnabend, 11. Juli, ab 20 Uhr ändern. Weit haben es die fünf Musiker nicht – ihr Proberaum liegt fast gegenüber. Auf dessen Bühne präsentieren sie selbst geschriebene Titel mit Rock-, Pop- und Folk-Einflüssen. Der Eintritt ist frei, der Hut geht herum.

Zusätzlich beinhaltet das Programm wieder Kulturfahrradrunden für jedermann. An den Freitagen 24. April, 15. Mai, 19. Juni und 17. Juli treffen sich die Radler um 16.45 Uhr am Lintler Krug. Von dort aus geht es in entspanntem Tempo ein bis zwei Stunden durch die Gemeinde. Weitere Infos dazu gibt es bei Tourenleiter Bernie Heller unter der Telefonnummer 0 42 36/ 94 27 66.